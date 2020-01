Klavierabend mit poetischer Aura, Klangsinn und Leidenschaft

Max Regers Satz, wonach Bach Anfang und Ende aller Musik ist, beherzigte jetzt auch Jan Lisiecki bei seinem Klavierabend in der Kölner Philharmonie: Dem frühen „Capriccio auf die Abreise des innigst geliebten Bruders“ ließ der (inzwischen auch schon 24 Jahre alte) Jungstar in der Zugabe das Thema der Goldberg-Variationen, mithin ein Spätwerk, folgen.

Diese „Aria“, in Gestus und Tempo nicht allzu weit von Glenn Goulds legendärer zweiter Einspielung entfernt, überzeugte zumal durch die genaue Darstellung von Bachs intrikater Stimmengewichtung. Aber die Umstandslosigkeit, mit der Lisiecki das Capriccio in Richtung romantisches Charakterstück bürstete, verstörte dann doch ein wenig.

Dabei ging es nicht um Probleme der pianistischen Realisierung – diesbezüglich agierte der Gast den kompletten Abend über souverän, von wenigen Fehlern abgesehen –, wohl aber um solche der Auffassung und eines adäquaten Stilbewusstseins.

Eine schöne Balance

Im Zentrum des Konzerts stand mit Chopin eh ein anderer Gigant der Klaviermusik – und möglicherweise einer, der Klangsinn und Leidenschaft des Kanadiers mit polnischer Familienherkunft noch stärker fesselt und herausfordert. Chopin also war präsent mit vier Nocturnes (opus 27 und 62) und der vierten Ballade, die – trotz des Anklangs an Beethovens „Für Elise“ – von der Melodiebildung wie von der internen Dramaturgie her undankbarer ist als etwa die opernhafte erste. Lisiecki bewältigte den geforderten großen Bogen bis hin zur schlank hingedonnerten Stretta-Coda indes anstandslos. Und was bei Bach selbst noch nicht ganz gelungen war, überzeugte hier in hohem Maße: die polyphone Stimmendisposition und -verwicklung aus einem romantisch transformierten Barockgeist heraus.

Bei den Nocturnes hingegen gelang vorzüglich die Herstellung einer poetischen Aura, und zwar durchaus unter Verzicht auf Sentimentalisierung oder zuckriges Beiwerk. Ruhe und Bewegung im opus 27/1 etwa wurden – über dem nahezu komplett durchklingenden Cis des Basses – in eine schöne Balance gebracht, und ein Meister ist Lisiecki, wenn es darum geht, die Musik am Schluss hinsterben zu lassen. Im berühmten opus 27/2 führte er gewinnend vor, dass die von der linken Hand ausgerollte Klangfläche kein flauschiger Teppich ist, sondern dort die Intervalle der folgenden Melodie-Rechten assoziativ vorweggenommen werden. Lisiecki ist eben nicht nur ein Poet, sondern auch ein strukturell bewusster Spieler, der auch bereit ist, Chopins Härten (in Opus 62) ungeschminkt darzustellen.

Die Formen Rondo und Capriccio lieferten das wie auch immer virtuelle Gerüst für das Recital. In diesem Sinne spielte Lisiecki zornig-skurril Beethovens „Wut über den verlorenen Groschen“, mit eleganter Elfengrazie Mendelssohns Rondo capriccioso Opus 14 und humorvoll schmachtend, sozusagen „tongue-in-cheek“, Anton Rubinsteins Valse-Caprice.

Farben- und Gestenvielfalt

Eine intensiv charakterisierende Farben- und Gestenvielfalt legte er auch in Mendelssohns „Liedern ohne Worte“ opus 67 und „Variations sérieuses“ opus 54 an den Tag. Großer Beifall für diesen Streifzug durch den Kosmos der europäischen Klavierromantik.