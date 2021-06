Kölner Programmkino: „Filmpalette“ kehrt mit einer beeindruckenden Dokumentation zurück

Köln -

Es gibt Orte auf dieser Welt, da fällt es Mädchen schwer, große Träume zu haben. „Was ist dein größter Wunsch?“, fragt der Filmemacher Hakim El-Hachoumi die junge Khadija in Marokko. „Nicht mehr als Hausmädchen arbeiten zu müssen. Mehr nicht.“



Es ist eine Antwort, die traurig macht, vor allem, wenn man bedenkt, dass ihre Zwillingsschwester Fatima, die auch als Hausmädchen arbeitete, von ihren Arbeitgebern grausam ermordet wurde.

„Fatima – Ein kurzes Leben“ heißt der Dokumentarfilm, mit dem die Filmpalette an diesem Donnerstag wieder ihre Türen öffnet. Hakim El-Hachoumi zeichnet das Leben eines Mädchens nach, das nur 14 Jahre alt wurde. Nicht einmal ein Foto ist ihren Eltern geblieben. Diese leben in einem kleinen Dorf in großer Armut. Die Töchter aus der Schule zu nehmen und in Mittelschichtsfamilien in der Stadt zu schicken, ist dort üblich. Anders gelingt es ihnen nicht, die Familie zu ernähren. Rund 30 Euro im Monat erhielten die Eltern dafür, dass Fatima als Hausmädchen arbeitete.

Gesehen hatten sie die Tochter schon lange nicht mehr, am Telefon sagte sie stets, alles sei gut. Doch ihr Leben muss in den letzten Jahren ein Martyrium gewesen sein. Irgendwann brachte das Paar sie ins Krankenhaus, dort starb sie an Verbrennungen und Schnittverletzungen. Die behandelnde Ärztin weint, als sie über den mit Verletzungen übersäten Körper spricht.

El-Hachoumi begleitet die Eltern bei ihrer Trauerarbeit und dem Versuch, herauszufinden, was ihrer Tochter genau zustieß. Anwälte, die sich des Falls angenommen haben, sprechen über Ungereimtheiten im Prozess. Denn die Frau, bei der Fatima lebte, wurde wegen Mordes verurteilt, der Mann hingegen behauptete, von nichts gewusst zu haben und ist weiterhin in Freiheit.

Ein Film, der passend zu Internationalen Tag gegen Kinderarbeit am 12. Juni auf ein Problem hinweist, das wir viel zu oft auszublenden.

Die Filmpalette öffnet am 10. Juni wieder. Das Off Broadway + Weisshaus sollen bis Ende des Monats folgen. Der Besuch des Kinos ist derzeit nur mit einem Nachweis über ein negatives Testergebnis, eine Genesung oder eine vollständige Impfung möglich. „Fatima – Ein kurzes Leben“ (OmU): täglich 18 Uhr, Samstag 17.30 Uhr als Online-Vorführung (mit anschließendem Gespräch mit Hakim El-Hachoumi) www.filmpalette-koeln.de