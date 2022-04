Kölner Trödelhändler: Corradino protzt mit Vermögen und flüchtet aus RTL2-Show

Köln -

Mauro Corradino hat bei „Kampf der Realitystars“ schnell das Weite gesucht. Der Kölner Trödelhändler verlor bereits am Ende der ersten Folge die Nerven, packte dann gleich zum Beginn von Folge zwei seine Koffer und verließ das Reality-TV-Format von RTL2 fluchtartig.



Nach einem Spruch von Jan Leyk, er solle doch beim nächsten Mal einen Schnaps weniger trinken, redete sich der 51-Jährige anschließend in Rage. Auch einige Mitarbeiter der TV-Produktion, die Dreharbeiten finden in Thailand statt, konnte den gebürtigen Schwerter mit sizilianischen Wurzeln nicht mehr beruhigen.



Auch Ronald Schill konnte Mauro Corradino nicht aufhalten

Während Ronald Schill weiter versuchte, den Trödelprofi von seinem Entschluss die Sendung zu verlassen abzubringen, holte Carradino stattdessen zum Rundumschlag aus. „Ihr seid Pisser, richtige Pisser“, schrie Corradino seine Konkurrenten an.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der ehemalige Hamburger Senator Schill gab trotzdem nicht auf und wies Corradino noch darauf hin, dass ihm durch den freiwilligen Ausstieg aus dem TV-Format rund 10.000 Euro durch die Lappen gehen würden. Aber auch dies ließ Corradino kalt – und konterte mit einem Protzanfall: „Alter, ich bin 1,5 Millionen schwer. Weißte? Und dann habe ich noch mein Haus.“



Mauro Corradino sorgt für Eklat bei „Kampf der Realitystars“ und verlässt RTL2-Show fluchtartig

Das waren auch gleichzeitig seine Schlussworte. Der Trödelprofi packte seine Koffer und verließ die Sala ohne sich von den anderen zu verabschieden. Einige Teilnehmer bekamen von seinem Auszug gar nichts mit, da es so schnell ging.



Von seinem fluchtartigen Exit konnte besonders Tessa Bergmeier profitieren. Die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin wurde am Ende der Sendung rausgewählt, durfte aber bleiben, da Corradino freiwillig das TV-Format verlassen hatte. Elena Miras war darüber weniger erfreut.

Mauro Corradino kennt sich mit Trödel aus. In Köln hat er sein Geschäft. (Archivfoto 2017) pa/obs/RTL II Foto:

Mauro Corradino ist ein TV-Profi

Bekannt wurde Mauro Corradino durch seine Auftritte in der RTL2-Show „Der Trödeltrupp – das Geld liegt im Keller“. 2020 wirkte Corradino außerdem bei 36 Folgen als Experte bei „Kitsch oder Kasse“ mit.



Er wurde am 6. Juli 1970 in Schwerte geboren. Der Trödelhändler hat sein eigenes Geschäft in der Kölner Innenstadt in der Nähe vom Neumarkt, wo er mit antiken Möbeln, Gold, Schmuck Porzellan und anderem Trödel handelt.

Cathy Hummels moderiert die RTL2-Sendung „Kampf der Realitystars“. dpa Foto:

Cathy Hummels moderiert „Kampf der Realitystars"

Aktuell läuft bei RTL2 die dritte Staffel von „Kampf der Realitystars", die von Cathy Hummels moderiert wird. Wie in den Jahren zuvor hausen die mehr oder weniger prominenten Kandidatinnen und Kandidaten in einer Sala (offener Pavillon) an einem Sandstrand von Thailand.



Über vier Wochen kämpfen insgesamt zwölf TV-Persönlichkeiten um ein Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro. In verschiedenen Spielen und Challenges treten die TV-Stars gegeneinander an. Vergangenes Jahr gewann Sängerin Loona die Staffel, bei der Premiere 2020 krönte sich Ex-Fußballtalent Kevin Pannewitz zum Gewinner. (mbr)