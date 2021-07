Kommentar zur Unwetterbericherstattung: Wo ist der WDR, wenn man ihn braucht?

Köln/NRW -

In der Diskussion über die Existenzberechtigung der öffentlich-rechtlichen Sender wiederholt der WDR gebetsmühlenartig, dass kein anderes Medium so stark in NRW in der Region verwurzelt sei wie die größte ARD-Anstalt. Und in der Tat sind die elf Regionalstudios im Land ein Pfund, mit dem der Sender wuchern könnte.

Doch was nützen sie, wenn der träge Riese es nicht schafft, in Krisenzeiten schnell zu reagieren? Das war leider einmal mehr in der Nacht auf Donnerstag zu bestaunen, als die Unwetter in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens für dramatische Szenen sorgten, Menschen um ihre Häuser und leider auch um ihr Leben kämpfen mussten.



Und wo war der WDR, wenn man ihn braucht? Nicht da. Nach einer 15-minütigen Extra-Sendung zur Lage um 20.15 Uhr gab es im Fernsehen das übliche Programm. Während Teile des Landes absoffen, konnte man im WDR Fernsehen „Das Beste im Westen – Daniel Aßmanns Sommer-Highlights“, „Der Haushalts-Check“ und später eine Dokumentation über die Olympischen Spiele in Berlin 1936 sehen.

„Wir sind der Westen“ – Oder doch nicht?

Ja, online wurde ein Ticker aktualisiert, auch in den Radio-Nachrichten wurde berichtet, aber reicht das? Während etwa Radio Wuppertal stundenlang live berichtete, hielt der WDR auch im Radio am Programmschema fest. Bei WDR 2 etwa lief wie üblich um Mitternacht die Übernahme der ARD-Popnacht. „Wir sind der Westen“, wie es im Claim des WDR heißt? Anscheinend nicht.

Es ist wie 2014, als an Pfingsten ebenfalls Unwetter das Land verwüsteten und Menschenleben forderten. Der WDR reagierte vor sieben Jahren viel zu spät und er tat es vergangene Nacht wieder. Damals hatte etwa Jörg Kachelmann den WDR scharf kritisiert, der Sender gelobte daraufhin Besserung.

WDR hätte sich vorbereiten können

Gelernt hat die Geschäftsleitung aus den Fehlern der Vergangenheit aber offensichtlich nicht. Wenn es der WDR nicht schafft, die Mittel, die ihm immer noch üppig zur Verfügung stehen, auch zu nutzen, um die Menschen im Land ausführlich und gründlich zu informieren, dann wird er seinem Auftrag nicht gerecht. Und das Unwetter hatte sich ja angekündigt, man hätte sich also vorbereiten können.

Da hilft es auch nichts, dass am Donnerstagmorgen eine Sondersendung im Fernsehen angesetzt wurde und der WDR erklärte: „In der Nacht hat der WDR im Netz auf WDR.de und bei WDRaktuell zur Situation in Wuppertal, Euskirchen und Rhein-Sieg-Kreis aktualisierte Infos gepostet und alle 30 Minuten monothematische Sonderausgaben der Radio-Nachrichten auf allen Wellen gesendet.“

In der vielleicht dramatischsten Nacht des Jahres hat der WDR die Menschen weitgehend alleingelassen.