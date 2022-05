Masken-Affäre: About You widerspricht Fynn Kliemann

Die Masken-Affäre rund um Youtuber und Unternehmer Fynn Kliemann zieht immer weitere Kreise. Nun äußerte sich mit About You ein Geschäftspartner des „Heimwerkerkönigs“ bei Twitter und Instagram.



Ausgelöst hatten den Skandal Enthüllungen von Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royal“. Nach Recherchen der Redaktion sollen Kliemann und der Textil-Produzent Global Tactics entgegen ihren offiziellen Erklärungen zu Beginn der Corona-Pandemie Masken aus Bangladesch und Vietnam verkauft haben. Deklariert waren diese allerdings als in Portugal produziert. Vertrieben wurden diese auch über den bekannten Mode-Onlineshop About You.



Ein weiterer Vorwurf: Minderwertige Mund-Nase-Bedeckungen sollen von Global Tactics mit Kliemanns Wissen an Flüchtlinge als großzügige Spende ausgegeben worden sein, obwohl diese nicht einmal medizinischen Mindestanforderungen entsprachen.

Kliemann reagierte auf die heftigen Anschuldigungen am Freitag mit einer Stellungnahme bei Instagram. In seinem Video-Statement, abgelesen von einem Blatt, entschuldigt er sich für sein Verhalten und räumt Fehler ein. Es tue ihm leid für alle „Personen, Organisationen und Institutionen“ die sich jetzt getäuscht fühlten. Die Betrugsvorwürfe bestreitet er allerdings und sagt, die in Bangladesch hergestellten Masken seien lediglich an Handelspartner und Großabnehmer von seinem Partner Global Tactics gegangen.

Vor allem sagt Kliemann aber, Global Tactics und eben auch About You sollen davon gewusst haben, dass die Masken auch in Bangladesch produziert wurden. Er habe mit offenen Karten gespielt.

Tarek Müller von About You widerspricht Kliemann

Am Freitagabend nahm Tarek Müller, Gründer und Geschäftsführer von About You, dazu Stellung und widersprach Kliemann auf Twitter und unter Kliemanns Instagram-Beitrag.

Screenshot Instagram

About You sei davon ausgegangen, dass die von Global Tactics gelieferten Masken in Europa hergestellt wurden. „Nach den uns vorliegenden Informationen hat uns Global Tactics weder im Jahr 2020, noch danach, darüber informiert, oder uns darauf hingewiesen, dass die Masken außerhalb Europas hergestellt werden.“

Sogar der Verantwortliche von Global Tactics habe der Einkäuferin noch am Freitag bestätigt, dass About You nie eine Info erhalten haben über Produktionen außerhalb Europas.



Mit dieser Stellungnahme dürfte die Luft um Fynn Kliemann noch dünner werden. Viele Fans hatten sich in den vergangenen Tagen massiv enttäuscht über den Entertainer gezeigt, der bis zu diesen Enthüllungen von vielen als Vorbild für nachhaltiges Unternehmertum stand, das eben nicht auf Gewinnmaximierung aus ist. Kliemanns Image dürfte einen unwiederbringlichen Schaden genommen haben.