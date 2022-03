Neuer Corona-Fall: Daniel Hartwich fällt bei „Let’s Dance“ aus – Ersatz steht fest

Köln -

Moderator Daniel Hartwich fällt nach einem positiven Corona-Test für die kommende Ausgabe von „Let's Dance" aus. Wie der Privatsender RTL berichtet, konnte bereits Ersatz gefunden werden: Jan Köppen wird am Freitagabend an der Seite von Victoria Swarosvki durch die Tanz-Show führen. Bekannt ist Köppen unter anderem aus den Formaten „Ninja Warrior Germany“ oder „Take Me Out“.

Ersatz-Moderator Köppen blickt bereits nervös auf seine „Let's Dance"-Premiere: „Ich gebe zu: Mir geht schon jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen der Stift. Aber nur wegen Llambi.“

Auch Mitfavorit René Casselly wird am Freitag wegen eines positiven Corona-Befunds fehlen. In der vergangenen Woche hatte er noch auf seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger verzichten müssen, nun hat es auch ihn erwischt.

Hartwich sei bereits am Dienstagmorgen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seine Teilnahme ist damit ausgeschlossen. Der 43-Jährige moderiert die Show bereits seit 2010. Gemeinsam mit Sylvie Meis führte er sieben Staffeln lang durch den Abend. Seit 2016 ist Victoria Swarovski an seiner Seite. (jpc)