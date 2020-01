Offenbar mehr Geschädigte im Koblenzer „Bilderkrimi“

Nicht allein Anselm Kiefer und Markus Lüpertz fürchten derzeit um zahlreiche, offenbar in China verschollene Kunstwerke (wir berichteten). Auch weniger prominente Malerkollegen haben schlechte Erfahrungen mit den China-Aktivitäten des Hamburger Unternehmens Bell Art gemacht. So reichte der Krefelder Künstler Uwe Esser Klage wegen Unterschlagung gegen die Anfang des Jahres 2019 in Konkurs gegangene Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein, wie er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigte. Die erste Verhandlung am Amtsgericht Krefeld ist für den 24. Januar geplant.

Laut Esser habe ihn Beate Reifenscheid, Direktorin des Koblenzer Ludwig Museums, vor mehreren Jahren gefragt, ob er Bell Art nicht einige Kunstwerke auf Kommissionsbasis überlassen wolle, um sie auf einer chinesischen Kunstmesse anzubieten. „Ich dachte, das wird ein seriöser Kontakt“, so Esser, zumal Reifenscheid damals als Kuratorin einer Anselm-Kiefer-Ausstellung mit Bell Art zusammenarbeitete. Allerdings habe es dann rasch Unstimmigkeiten über die Transportkosten gegeben, die Bell Art, anders als vertraglich vereinbart, zunächst nicht übernehmen wollte. Monate später, so Esser, habe er dann zufällig erfahren, dass seine Werke von Bell Art auf einer weiteren Messe zum Kauf angeboten wurden – auch dies vertragswidrig.

Ähnlich wie die 342 Bilder aus der deutschen MAP Collection (und bis vor kurzem sechs Kiefer-Werke aus dem Koblenzer Ludwig Museum), sind Essers Bilder seitdem in China verschollen. Auf seine Nachfragen, so Esser, habe er nur „windige Ausreden“ zur Antwort bekommen. Mal habe es geheißen, ein Sammler wolle die Werke kaufen, dann wieder, der chinesische Geschäftsführer von Bell Art wolle diese selbst erwerben. Schließlich sei ihm sogar eine „konspirative Geldübergabe“ am Düsseldorfer Flughafen angeboten worden, so Esser. Statt sich darauf einzulassen, habe er sich einen Anwalt genommen.

Anscheinend ist Uwe Esser nicht der einzige Geschädigte, der damals von Beate Reifenscheid an Bell Art vermittelt wurde; zumindest von einem weiteren Betroffenen will Esser Kenntnis haben. Bislang hat sich die Direktorin des Koblenzer Museums, eine städtische Angestellte, nicht öffentlich zu ihrer Nebentätigkeit für Bell Art geäußert. Daher lässt sich nur spekulieren, in welchem Umfang sie an dessen chinesischen Unternehmungen beteiligt war. Eines ist jedoch sicher: Im Jahr 2016 hat sie für Bell Art eine große Anselm-Kiefer-Ausstellung in Peking kuratiert und dabei sechs Kiefer-Werke aus dem Bestand ihres Hauses (allesamt Leihgaben von Privatsammlern) mit nach China geschickt. Eben diese sechs Werke will Reifenscheid kürzlich nach langer Suche in einem Kunstlager im chinesischen Shenzhen wiederentdeckt haben. Von den 342 Bildern der MAP Collection im Wert von angeblich 300 Millionen Euro fehlt hingegen weiterhin jede Spur.

Die Stadt Koblenz teilte dieser Zeitung mit, die vermissten Werke seien seit 2016 in China unterwegs gewesen. Man versuche jetzt, sie zurück zu holen und dafür juristisch eine Freigabe zu erreichen. Im November 2019 hatte sie noch beinahe stolz verkündet, sie sei „Teil eines chinesischen Bilderkrimis“.