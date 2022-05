Prozess mit Johnny Depp: Bodyguard berichtet von Faustschlag – Heard zieht Konsequenzen

Fairfax -

Seit Mitte April läuft der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Der Star aus „Pirates of the Caribbean“ fordert 50 Millionen Dollar Schmerzensgeld von seiner Ex-Frau, Heard im Gegenzug100 Millionen Dollar von ihm. Der Prozess wird voraussichtlich bis zum 19. Mai andauern.

Die ganze Schlammschlacht, die mit pikanten Details aus dem Privatleben der beiden Hollywood-Stars auf der ganzen Welt für Aufmerksamkeit sorgt, überträgt der youtube-Channel Law&Crime Network live. Über schwache Einschaltquoten kann sich der Kanal nicht beschweren – ganz im Gegenteil.

+++ Depps Bodyguard berichtet von Faustschlag ins Gesicht +++

Am Montag hat Depps langjähriger Security-Mann Travis McGivern seine Zeugenaussage im Prozess gemacht. Im Zeugenstand berichtete der Bodyguard, der via Video zugeschaltet war, von heftigen Auseinandersetzungen des Ex-Promi-Paares.

„Ich hörte und sah, wie eine geschlossene Faust Mr. Depp auf der linken Seite seines Gesichts traf“, beschrieb McGivern einen Vorfall in Los Angeles aus dem März 2015. Depp trug durch die Attacke ein „kleines Veilchen“ davon.



Offenbar gehörten heftige Beschimpfungen zum Alltag der beiden Hollywood-Stars. Laut dem Sicherheitsbeamten habe Heard auch mal eine volle Red-Bull-Dose in den Rücken von Depp geworfen. Heard habe Depp auch mal bespuckt.

+++ Amber Heard feuert wohl ihr PR-Team +++

Aufgrund der negativen Presse der vergangenen Wochen hat Amber Heard Konsequenzen gezogen. Die 34-Jährige hat offenbar ihr PR-Team gefeuert. Das berichten etwa die „New York Post“ und das britische Blatt „The Independent“.

Kurz bevor die Australierin im Prozess mit Johnny Depp selbst in den Zeugenstand treten muss, setzte Heard „Precision Strategies“ vor die Tür und wechselte zum Team von „Shane Communications“, das die Schauspielerin in ein besseres Licht rücken soll. „Amber Heard mag keine schlechten Schlagzeilen“, erklärte eine Quelle gegenüber der „New York Post“.

+++ Johnny Depp bricht bei Penis-Frage in Lachen aus +++

Im Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp ist es zu weiteren kuriosen Szenen im Gerichtssaal gekommen: In der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht, in der sich die beiden Promis gegenseitig unter anderem wegen Rufschädigung anklagen, wollte die Seite von Amber Heard eine Szene in einer Hotel-Lobby darstellen, um Schauspieler Depp in schlechtem Licht zu zeigen.

Der Vorwurf: Johnny Depp soll 2015 während der Dreharbeiten zum fünften Teil von „Fluch der Karibik“ versucht haben, in eine australische Hotellobby zu urinieren. Außerdem soll er seinen Penis entblößt haben.

Als Zeuge wird auch Depps ehemaliger Bodygaurd Malcolm Connolly gehört. Allerdings helfen Connolys Aussagen dem Team von Amber Heard wenig – sie bringen stattdessen den Gerichtssaal und Depp zum Lachen.

Heards Anwalt fragte Connoly: „Sie sind in das Hotel gelaufen und sahen Herrn Depp im Foyer? Und Depp versuchte im Foyer zu urinieren?“ „Nein“, antwortete Connoly kühl. Johnny Depp kann schon bei dieser trockenen Antwort ein Lachen nicht unterdrücken.



Es wird jedoch noch kurioser: „Hat Herr Depp seinen Penis rausgeholt?“, versucht es der Heard-Anwalt noch einmal. „Ich denke, ich könnte mich daran erinnern, wenn ich Mister Depps Penis gesehen hätte“, entgegnet der Sicherheitsmann. Nach dieser Aussage bricht Depp vor Lachen in Tränen aus, bricht regelrecht auf dem Tisch im Gerichtssaal zusammen. Seine Gesten sind klar: Die Vorwürfe sind absurd.

+++ Amber Heard schuldet versprochene Spenden +++

In dem Zivilprozess von Schauspieler Johnny Depp gegen Amber Heard sind am Donnerstag weitere Zeugen zu Wort gekommen. Am elften Prozesstag sagte Terence Dougherty von der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) aus, dass Heard frühere Spendenversprechen noch nicht geleistet habe.



Die Schauspielerin hatte 2016 nach ihrer Scheidung von Depp angekündigt, sie wolle ihre Abfindung von sieben Millionen Dollar in voller Höhe spenden, je zur Hälfte an die ACLU und an ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles. Von den versprochenen 3,5 Millionen Dollar seien direkt von der Schauspielerin erst 350.000 Dollar eingegangen, sagte Dougherty in einer im Dezember aufgezeichneten Videobefragung.



Eine weitere Summe von 500.000 Dollar sei in ihrem Namen gespendet worden, von einem Fonds, den die ACLU auf Elon Musk zurückführte. Die Schauspielerin war nach der Trennung von Depp kurz mit dem Tech-Milliardär liiert gewesen. Depp zahlte 100.000 Dollar ein, zudem gab es eine anonyme Spende in Höhe von 350.000 Dollar.



2019 hätten sie nach ausbleibenden Zahlungen erfahren, dass Heard „finanzielle Probleme“ habe, sagte Dougherty. Von den versprochenen 3,5 Millionen seien insgesamt erst 1,3 Millionen Dollar eingegangen.

+++ Heards falsches Spiel mit Elon Musk durch brisante Mails aufgeflogen +++

Im Prozess von Johnny Depp gegen Amber Heard hat am Mittwoch Elon Musk eine gewichtige Rolle gespielt. Der Tesla-Boss war nach der Scheidung von Depp und Heard mit der Australierin ein knappes Jahr zusammen.



Der Schauspieler-Agent Christian Carino, der für die renommierte Hollywood-Künstleragentur CAA gearbeitet hat, stand im Zeugenstand und wurde zu Heards Beziehung zu dem Milliardär befragt. Carino, der auch der Ex von Lady Gaga ist, hat demnach ein enges Verhältnis zu Heard gepflegt.

Depps Anwälte lasen Textnachrichten vom August 2017 zwischen Carino und Heard vor. „Ich verarbeite die Trennung. Ich hasse es, wenn Dinge öffentlich werden. Ich bin so traurig“, schrieb Heard in einer Nachricht über das Beziehungsende mit Musk.

„Du warst nicht in ihn verliebt und du hast mir 1000 Mal gesagt, dass du nur den Platz füllst. Warum solltest du traurig sein, wenn du gar nicht geliebt hast?“, stellte Carino fest. „Ich weiß, aber ich wollte Zeit haben, um zu trauern und mich in meinem eigenen Tempo zu erholen“, antwortet Heard darauf.



Am Ende seiner Befragung überraschte Carino mit pikanten Details. Heard habe ihm immer wieder getextet, wie sehr sie Depp liebe und vermisse. Eine E-Mail mit dem Inhalt „Bitte sag ihm, dass ich ihn liebe“ wurde als Beweis vorgetragen.

Bisher hat Heards selbst noch nichts im Prozess gesagt. Sie wird Anfang nächster Woche im Zeugenstand erwartet.

+++ Psychologin diagnostiziert Borderline-Störung bei Amber Heard +++

In dem laufenden Verleumdungsprozess, den „Fluch der Karibik“-Star Johnny Depp (58) gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) führt, sind am Dienstag unter anderem eine Psychologin und eine Polizistin in den Zeugenstand getreten. Im Gericht des Bezirks Fairfax (US-Staat Virginia) sagte die Rechtspsychologin Shannon Curry aus, dass sie bei Heard eine Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt habe.

Curry war von Depps Anwälten beauftragt worden, ein Gutachten über Heard zu erstellen. Sie habe unter anderem Gesundheitsakten und Audioaufnahmen geprüft und sei zweimal mit der Schauspielerin für Tests zusammengetroffen. Ihrer Einschätzung nach neige Heard zu emotionaler Instabilität und plötzlichen Wutausbrüchen, die auch mit Gewalt einhergehen könnten.

Depps Anwälte hoffen, mit dieser Aussage die Behauptung des Schauspielers zu untermauern, der sich als Opfer in der explosiven Beziehung beschrieben hatte. Im Zeugenstand erklärte Depp unter Eid, Heard niemals geschlagen zu haben. Am Montag hatte er seine viertägigen Aussagen abgeschlossen.



Im Kreuzverhör mit den Anwälten seiner Ex-Frau wurde er mit teils schockierenden Videos, Fotos und Audioaufnahmen konfrontiert, mit denen Heards Anwälte ein Bild von Depp als Süchtigen mit heftigen Ausfällen zeichnen wollten. Auch Heard soll in dem mehrwöchigen Prozess noch aussagen.

+++ Johnny Depp schämt sich für SMS-Nachrichten +++

Zum Abschluss des Kreuzverhörs von Johnny Depp im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard haben die Anwälte der Schauspielerin Tonaufnahmen von hitzigen Auseinandersetzungen des Ex-Ehepaars vorgespielt. „Halt die Klappe, Fettarsch“, sagt der „Fluch der Karibik“-Star in einer der Aufnahmen, die am Montag den Geschworenen in Fairfax vorgespielt wurden, zu Heard.



In einer anderen Aufnahme wirft Heard ihrem Ex-Mann vor, sie „krankenhausreif geschlagen“ zu haben. Depp bestreitet, Heard jemals körperlich misshandelt zu haben. Er weist auch Vorwürfe von Heards Anwälten zurück, sich unter Alkohol- und Drogeneinfluss in ein gewalttätiges „Monster“ verwandelt zu haben.



„Wenn irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben ein Problem mit meinem Alkoholkonsum hatte, dann ich selbst“, sagte der Schauspieler. „Der einzige Menschen, den ich in meinem Leben missbraucht habe, bin ich selbst.“



Im Prozess verlesene Handynachrichten, in denen er über Heard herzog und mutmaßlich ihren Tod herbeisehnte, versuchte Depp vor Gericht zu verharmlosen. „Das ist einfach respektloser und abstrakter Humor“, sagte der Schauspieler. Er schäme sich dafür, dass seine Worte nun vor der ganzen Welt ausgebreitet würden.

+++ Johnny Depp im Kreuzverhör - Vorwurf von Drogenmissbrauch und Gewalt +++

Hollywood-Star Johnny Depp hat im Kreuzverhör mit den Anwälten seiner Ex-Frau Amber Heard frühere SMS-Nachrichten vorlesen müssen, in denen er die Schauspielerin auf üble Weise beschimpft hatte. Am dritten Tag im Zeugenstand im Gericht des Bezirks Fairfax (Virginia) wurde der „Fluch der Karibik“-Star am Donnerstag (Ortszeit) auch mit teils schockierenden Videos, Fotos und Audioaufnahmen konfrontiert, mit denen Heards Anwälte ein Bild von Depp als Süchtigen mit heftigen Ausfällen zeichnen wollten.

In einem Video, von Heard aufgenommen, schlägt er morgens wütend in einer Küche um sich, trinkt ein großes Glas Wein und brüllt, dass er ihr zeigen werde, was „verrückt“ sei. Im Kreuzverhör sagte Depp, dass er „einige Küchenschränke“ aber nicht Heard angegriffen habe. Am Tag zuvor hatte er in dem Verleumdungsprozess angebliche Gewaltausbrüche der „Aquaman“-Schauspielerin beschrieben.



Während eines Streits im Jahr 2015 habe sie eine Wodka-Flasche auf ihn geworfen. Dabei sei ein Teil seines Mittelfingers abgetrennt worden. Heard hat diesen Vorwurf in der Vergangenheit bestritten.

Beim Verlesen von Schimpftiraden und demütigenden Beleidigungen in seinen Textnachrichten räumte Depp am Donnerstag an einer Stelle ein, dass er auf seine Wortwahl „nicht stolz“ sei. In SMS-Texten zog er über Heard als „Nutte“ her und sprach von ihr, als ob sie bereits tot sei. Andere Messages drehten sich um das Beschaffen von Drogen. Am Montag sollte die Befragung Depps vor der Jury fortgesetzt werden. Heard soll zu einem späteren Zeitpunkt in den Zeugenstand treten.

+++ Johnny Depp: „Amber Heard hat ein Bedürfnis nach Gewalt“ +++

Johnny Depp hat am zweiten Tag im Zeugenstand im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard angebliche Gewaltausbrüche der „Aquaman“-Schauspielerin beschrieben. Im Gericht des Bezirks Fairfax (Virginia) warf er der 35-Jährigen am Mittwoch vor, ein „Bedürfnis nach Gewalt“ zu haben.

Während eines Streits im Jahr 2015 habe sie eine Wodka-Flasche auf ihn geworfen. Dabei sei ein Teil seines Mittelfingers abgetrennt worden. Heard hat diesen Vorwurf in der Vergangenheit bestritten.

Im Gericht wurden Tonaufzeichnungen von Streitigkeiten der Ex-Eheleute abgespielt. Bei ihren häufigen Wutausbrüchen habe Heard ihn verbal und tätlich angegriffen, sagte Depp.

Er habe sich in Schlaf- oder Badezimmer eingeschlossen, um sie auf Abstand zu halten. Wie schon am Vortag beteuerte Depp unter Eid, dass er selbst weder Heard noch jemals eine andere Frau geschlagen habe.

Er habe lange versucht, die Beziehung zu retten. Doch Heard habe sich völlig verändert: „Es war nicht mein Mädchen. Sie war mein Gegner geworden.“ Ihre öffentlichen und „fälschlichen“ Anschuldigungen, dass er sie misshandelt habe, hätten sein Leben ruiniert, sagte Depp aus.

Er habe „nicht weniger als alles“ verloren. Das Verfahren sollte am Donnerstag mit der Befragung Depps durch Heards Anwälte fortgesetzt werden.

+++ Jonny Depp bestreitet Angriffe +++

Hollywood-Star Johnny Depp hat erstmals im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard ausgesagt und dabei bestritten, seine frühere Partnerin jemals geschlagen zu haben. „Es gab Streitereien und Dinge dieser Art, aber es ist nie so weit gekommen, dass ich Frau Heard irgendwie geschlagen hätte“, sagte der Schauspieler am Dienstag vor dem Gericht in Fairfax nahe der US-Hauptstadt Washington. „Ich habe in meinem Leben noch keine Frau geschlagen.“

Heards Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen ihn seien „ruchlos und verstörend“, sagte der Star der „Fluch der Karibik“-Filme weiter. Sie würden auf „keiner Art von Wahrheit“ basieren und seien für ihn ein „totaler Schock“ gewesen. Auf die Frage einer seiner Anwältinnen, warum er Heard wegen Verleumdung verklagt habe, sagte der 58-Jährige: „Ich habe es als meine Verantwortung angesehen, nicht nur für mich einzutreten, sondern auch für meine Kinder.“

Seine Kinder hätten eine „entsetzliche Sache“ über ihn lesen müssen, die nicht wahr sei. „Es ist seltsam, wenn man an einem Tag sozusagen Aschenputtel ist und 0,6 Sekunden später Quasimodo“, fügte der Schauspieler hinzu, der im Gerichtssaal einen schwarzen Anzug, Ohrringe und zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare trug.

+++ Eheberaterin gibt beiden Schuld +++

In dem Zivilprozesses zwischen Johnny Depp (58) und Amber Heard (35) ist am Donnerstag eine frühere Eheberaterin der seit 2017 geschiedenen Schauspieler zu Wort gekommen. Sie habe von beiden Seiten missbräuchliches Verhalten wahrgenommen, sagte die Therapeutin Laurel Anderson. Heard habe durch ihr Verhalten Depp provoziert und Streitereien begonnen. Bei einem Besuch im Dezember 2015 habe die Schauspielerin blaue Flecken im Gesicht gehabt.

Andersons Aussage war im Februar aufgezeichnet worden. Das Video wurde am Donnerstag vor Geschworenen in einem Gericht im Bezirk Fairfax im US-Bundesstaat Virginia abgespielt. Per Videoaussage kam auch eine frühere Assistentin von Heard zu Wort. Kate James gab an, dass sie keine Handgreiflichkeiten zwischen dem Paar erlebt oder Verletzungen bei der Schauspielerin bemerkt habe. Sie selbst sei aber häufig von Heard beschimpft worden, sagte James in der Aufzeichnung.

+++ Zeuge widerspricht Aussagen von Depps Ex-Frau Heard +++

Ein Zeuge hat den Aussagen von Schauspielerin Amber Heard im Verleumdungs-Prozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp widersprochen. Isaac Baruch, ein langjähriger Freund des Hollywood-Stars, sagte am Mittwoch vor Gericht aus, er habe Heard einen Tag nach Depps mutmaßlichem Angriff auf seine damalige Frau im Mai 2016 getroffen und keine Gewaltspuren in ihrem Gesicht wahrgenommen.

Sie habe ihm gesagt, dass Depp ein Telefon nach ihr geworfen und sie geschlagen habe. Er habe daraufhin Heards Gesicht betrachtet. „Ich schaue auf ihre Stirn, ich schaue auf die Seite ihres Auges, ich schaue auf ihre Wange, ich schaue auf ihr Kinn, ich schaue auf die andere Seite des Gesichts (...) und ich sehe nichts“, sagte Baruch. „Ich sehe keinen Schnitt, keinen Bluterguss, keine Schwellung, keine Rötung.“

Baruch sagte, er habe Heard umarmt und ihr einen Kuss auf die Seite des Gesichts gegeben, an der sie nach eigener Aussage verletzt worden war. Er habe Depp weder als gewalttätig erlebt, noch sei er Zeuge von körperlicher Gewalt zwischen dem Paar geworden.

Baruch ist ein langjähriger Freund des Schauspielers. Er lebte im gleichen Wohngebäude wie das Paar, Depp zahlte seine Miete und einen Teil seiner sonstigen Ausgaben.

+++ Heftige Vorwürfe zum Prozessauftakt +++

Heftige Vorwürfe zum Auftakt des Zivilprozesses zwischen Johnny Depp und Amber Heard: Die Anwälte der Ex-Eheleute haben in ihren Eröffnungsplädoyers am Dienstag (Ortszeit) vor einem Gericht im Bezirk Fairfax im US-Bundesstaat Virginia die Gegenseite scharf angegriffen. Heard habe mit schamlosen Lügen und erfundenen Aussagen den Ruf von Depp geschädigt und damit irreparablen Schaden angerichtet, warf Depps Anwalt Benjamin Chew der Schauspielerin vor. Sie habe sich als unschuldiges, misshandeltes Opfer präsentiert, um ihre eigene Karriere zu fördern.

Heards Anwalt, Benjamin Rottenborn, versprach Beweise, die Depp als alkohol- und drogensüchtigen Gewalttäter entlarven würden. Die Jury werde die „wahre“ Person hinter dem Piratenkostüm kennenlernen. Es gehe in dem Verfahren aber nicht darum, Schiedsrichter über die „unvollkommene Ehe von zwei Filmstars“ zu sein, sondern über Redefreiheit zu entscheiden. (mbr/mab/dpa/afp)