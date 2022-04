RTL-Serie zu Mallorca: Mord und Erpressung am Ballermann

Köln -

Menschenmassen in Feierlaune, Bier, das in Strömen fließt, Party am Strand. In Deutschland reicht ein Wort, um solche Bilder heraufzubeschwören: Ballermann. Was für die einen das Paradies für günstigen Urlaub ist, ist für andere der Vorhof zur Hölle. Vor allem aber ist es ein Ort, an dem es viel zu verdienen gibt. Und wo das große Geld lockt, sind Korruption und Verbrechen nicht weit.

Auf Mallorca herrschen Verbrechen und Korruption

Die reizvolle Kombination aus unbeschwertem Urlaubsspaß auf der einen und Kriminalität auf der anderen Seite hat RTL zu einer Serie inspiriert. „Der König von Palma“ spielt 1990 und damit in einer Zeit, als der Partytourismus am Ballermann boomte. Hennig Baum verkörpert den Dortmunder Autoverkäufer Matti Adler, dem sein Leben in Deutschland zu langweilig geworden ist.

Nach einem ersten Kellnerjob in einer Strandbar beschließt er, seinen eigenen Laden aufzumachen. Doch wer auf der Sonneninsel das große Geld verdienen darf und wer nicht, bestimmen andere. Und so gerät Adler rasch zwischen die Fronten und in einen Strudel aus Gewalt, Bestechung und Erpressung, in dem es irgendwann um sehr viel mehr geht als nur um das Überleben seiner Bar.

Angelehnt ist die Serie an die wahre Geschichte des Frankfurters Manfred Meisel. Der Gastronom hatte in den 1990er-Jahren mit dem „Bierkönig“ sehr viel Geld auf Mallorca verdient. Doch im November 1997 wurden er, sein achtjähriger Sohn und eine Angestellte erschossen aufgefunden. Theorien gab es viele.

„Kaum einer weiß, was hinter den Kulissen des Massentourismus geschieht“, sagt Johannes Kunkel, der mit Veronica Priefer die Serie entwickelt hat. Matti, seine Familie und die anderen Charaktere seien zwar frei erfunden, aber: „In den 1990er-Jahren war Mallorca ein heißes Pflaster. Sowohl was den Spaß-Tourismus angeht als auch die Machenschaften im Verborgenen. Von Korruption bis hin zu Mord, all das fand statt und wir haben uns davon inspirieren lassen“, so Kunkel. RTL trägt bei seiner Version der 90er Jahre ganz schön dick auf, die Playlist schwelgt in Nostalgie, die Bilder auch. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen drüber, macht aber trotzdem Spaß.

„Der König von Palma“ ist beim Streamingportal RTL+ (vorher TVNow) zu sehen.