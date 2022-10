Samt Tisch aus dem Studio getragen: Talkshowgast sorgt mit Klimaprotest für Aufsehen

Anschläge auf historische Gemälde, Straßenblockaden in Großstädten zur Rushhour oder Nacktproteste – Klimaktivisten machten in den vergangenen Tagen und Wochen immer häufiger mit umstrittenen Aktionen Schlagzeilen. Für einen vergleichsweise kuriosen Protest sorgte nun ein Klima-Aktivist aus den Niederlanden während einer Talkshow.



Der Mann, der eigentlich als Gast bei RTL4 über die Sinnhaftigkeit von Klima-Protestaktionen mitdiskutieren sollte, wollte lieber Taten sprechen lassen und klebte sich kurzerhand mitten während der Sendung auf den Studiotisch.



Jelle de Graaf schockt Studiogäste und Moderator mit Klima-Protest



Jelle de Graaf, so der Name des Aktivisten, war als Vertreter der Gruppierung Extinction Rebellion in die Sendung eingeladen worden und sollte die Meinung der Aktivisten gegen die aufkommende Kritik in den Niederlanden an ebenjenen vertreten. Womit die Redaktion der Sendung nicht rechnete: de Graaf war nicht nur zum Reden gekommen.



Videoaufnahmen, die Extinction Rebellion im Anschluss an die Sendung auf Twitter teilte, zeigen, wie er auf den Tisch im Studio klettert und unter den sichtlich irritierten Blicken des Moderators und der anderen Gäste seine Handinnenflächen daran festklebt.

Klima-Aktivist appelliert an Medien über Klimakrise zu berichten



Eine Erklärung, was der Mann mit seiner Aktion bezwecken wollte, lieferte er später selbst. „Hunger in Kenia, Überschwemmungen in Pakistan und Nigeria, extreme Hitzewellen: Die Klimakrise trifft uns und bedroht uns alle. Aber Regierungen, Unternehmen und Medien machen weiter wie bisher“, so de Graaf via Twitter.



Die Medien wollte de Graaf mit seiner an die Verantwortung nehmen, sich dem Thema und der Dramatik der Klimakrise mehr anzunehmen: „Sie haben die Pflicht, wahrheitsgemäß über die Klima- und Ökologiekrise zu berichten. Diese Pflicht erfüllen Sie nicht. Unser aller Leben stehen auf dem Spiel“, sagte er in der Sendung.



Klimaschützer wird aus dem Studio getragen – samt Tisch



Dort standen die Macher durch die Aktion vor einem Problem und der Frage: Wie nun weitermachen? Nachdem der Moderator festgestellt hatte, dass die Aktion „nicht sehr zivilisiert“ gewesen sei, wurde die Show fortgeführt. Allerdings ohne de Graaf, der laut niederländischen Medienberichten während einer Werbepause aus dem Studio getragen wurde.



Dabei soll de Graaf sogar vom Tisch gefallen sein, laut Ansage des Moderators ging es ihm aber gut.