Trennung von Charles und Diana: Netflix-Serie „The Crown“ bekommt Drehverbot

London -

Die Netflix-Eigenproduktion „The Crown“ ist im Vorfeld der Veröffentlichung der fünften Staffel erneut in die Kritik geraten. Das britische Elite-Internat „Eton College“, das sowohl Prinz William als auch dessen Bruder Harry in ihrer Kindheit besuchten, kündigte an, „nichts mit der Serie zu tun haben zu wollen“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Bereits Anfang November hatte Dianas ehemalige Freundin Jemima Khan ihren Job als Beraterin der Serie aufgrund von Meinungsverschiedenheiten aufgegeben.

Die Schule ist nach dem Buckingham Palace und dem Landgut Althorp, das Dianas Bruder Earl bewohnt, bereits der dritte Ort, an dem dem Team des US-Streamingdienstes der Zutritt verweigert wird. „Ich habe natürlich sofort abgelehnt. Meine Sorge ist, dass die Leute diese Serie sehen und vergessen, dass es Fiktion ist“, erklärte Earl Spencer der „Daily Mail“.

Britisches Königshaus kritisiert Netflix-Produktion

Spencers Kritik steht in einer Linie mit harschen Reaktionen aus dem britischen Königshaus, die sich über ein im Frühjahr erschienenes Video über die gestorbene Prinzessin Diana echauffierte. In einem kurzen Clip kündigte der Streamingdienst eine Dokumentation zum 25. Todestag der Prinzessin im Jahr 2022 an, die „neue Antworten“ geben soll.



Zentraler Bestandteil sind bisher unveröffentlichte Tonaufnahmen, die Diana ihrem Biografen Andrew Morton hinterlassen haben soll. Zentraler Bestandteil der Dokumentation soll Dianas Verhältnis zu Prinz Charles' jetziger Ehefrau Camilla beinhalten.

The Crown: Prinz William sauer auf Produzenten

Auch „The Crown“ will sich in der fünften Staffel, die im kommenden November erscheinen soll, mit der Trennung von Charles und Diana befassen. Kritiker beschreiben die Darstellung der Ereignisse bereits im Vorfeld als „verzerrt und teilweise komplett falsch“. „The Crown“ vermische zu häufig die Realität mit der Fiktion und mache dies nicht entsprechend deutlich.

Mit Spannung erwartet wird, wie die Reaktion Prinz Williams auf die Trennung seiner Eltern dargestellt wird. Der britische Thronfolger hatte bereits mehrfach seinen Unmut über die Serie geäußert und gefordert, seine Mutter aus der Serie streichen zu lassen.

„The Crown“ behandelt in mittlerweile vier Staffeln das britische Königshaus ab dem frühen 20. Jahrhundert und fokussierte sich anfangs vor allem auf Queen Elizabeth II. In der aktuellen und folgenden Staffel stehen aber vor allem ihre Kinder im Fokus. (shh)