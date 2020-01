Über das Erinnern, Verdrängen, Vergessen

„Man muss die Geschichte kennen, wenn man aus ihr lernen will.“ Christoph Hübner und Gabriele Voss haben sich 2018 in ihrem Dokumentarfilm „Nachlass“ mit der inneren und äußeren Hinterlassenschaft der Nazizeit beschäftigt. Im Zentrum des Films standen die Nachgeborenen der Täter- und Opfergeneration. Begleitend zu dem drei Jahre dauernden Projekt näherten sie sich dem Thema über Beobachtungen und Gespräche mit Historikern, Kuratoren, Therapeuten und Juristen an.

Dieses vertiefende Material findet nun in einem zweiten Film Verwendung. In neun Episoden, den sogenannten „Nachlass-Passagen“, geht es darum, wer wie in Deutschland die Erinnerungskultur über die Verbrechen des Nationalsozialismus gestaltet.

Die Architektin Ursula Wilms stellt die Neugestaltung des Berliner Museums „Topographie des Terrors“ vor. Am Schreckensort der ehemaligen Zentralen von Gestapo und SS sowie des Reichssicherheitshauptamts, entsteht unweit vom Potsdamer Platz ein Gebäudekomplex, der schon durch seine offene Architektur signalisiert, Licht ins Dunkle bringen zu wollen.

Gleich in zwei eindringlichen Episoden erläutert Kurator Rikola G. Lüttgenau an Ausstellungstücken aus der Gedenkstätte Buchenwald, wie Gegenstände Zeugnis ablegen können. Die erschütternden Aufzeichnungen eines Gemeindepfarrers aus Thüringen dokumentieren, wie eine öffentliche Massenhinrichtung veranstaltet wurde. Der dabei verwendete, transportable Galgen ist nun Teil der Dauerausstellung.

Von dem verzweifelten Versuch einzelner Gefangener, in der Todesmaschinerie der Nazis ihr Menschsein zu behaupten, künden auf den ersten Blick unscheinbare Ausstellungsstücke. Ein kleiner Stein etwa, der einem jugoslawischen Häftling als Taschengrabstein diente. In ihm eingraviert finden sich die Namen seiner beiden Brüder, die bereits von den Nazis ermordet wurden.

Es sind Gegenstände, die Geschichten erzählen, wie auch jeder der Stolpersteine eine ganze Biografie in sich trägt. Mehr als 50 000 dieser Steine hat der Bildhauer Michael Friedrichs-Friedländer bereits angefertigt. Tag für Tag stempelt er in Handarbeit Namen von Menschen in das Metall: tot, ermordet, hingerichtet, erhängt, erschossen. Jeder Name ein Einzelschicksal, das an dem Künstler nicht spurlos vorbei geht.

Nicht minder aufschlussreich fallen die kurzen Interviews mit dem Staatsanwalt Kurt Schrimm und der Psychologin und Historikerin Tanja Hetzer aus, die jeweils prägnante Statements aus ihrem Themenbereich abgeben über die Bedeutung der Aufklärung und Strafverfolgung von NS-Verbrechen, die Auswirkungen von Verdrängungs- und Abspaltungsprozessen der Täter auf ihre Familien und Nachkommen sowie die notwendige Erinnerungsarbeit in der Bundesrepublik als rechtlicher Nachfolgestaat des NS-Regimes.

Den Schlusspunkt setzt der Politikwissenschaftler Claus Leggewie, der darauf verweist, dass es gerade einer starken und selbstbewussten Demokratie gut zu Gesicht stehe, wenn sie die Verbrechen der Vergangenheit vorbehaltslos aufarbeite, um die Zukunft gestalten zu können. In Köln läuft der Film im Odeon. Am Sonntag zur 15.45 Uhr-Vorstellung sind die Macher Christoph Hübner und Gabriele Voss zu Gast.