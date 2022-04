Venloer Straße gesperrt: Ehrenfeld wird am Wochenende zur Festivalzone für alle

Köln -

Die c/o pop gibt seit Mittwoch ihr Live-Comeback! Nach zwei Jahren hinter Laptop-Bildschirmen kommen die Gäste von Kölns größtem innerstädtischen Musikfestival nun endlich wieder in den Genuss verschwitzter Konzerte zwischen Artheater und Club Bahnhof Ehrenfeld oder tummeln sich mitten auf der Venloer Straße.



Köln: Ehrenfeldgürtel bis Leyendeckerstraße gesperrt

Denn am Wochenende wird Ehrenfeld vom Ehrenfeldgürtel bis zur Leyendeckerstraße zur Festivalzone. Die Venloer Straße wird ab Heliosstraße bis Christianstraße von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 24 Uhr gesperrt. Dort können 60 Konzerte umsonst besucht werden, unter anderem die Shows von Brkn (Samstag, Club Bahnhof Ehrenfeld, 20:30 Uhr) und Priya Ragu (Samstag, Club Bahnhof Ehrenfeld, 19 Uhr).

Vor allem gibt es aber jede Menge Konzerte (noch) unbekannter, vielversprechender Talente wie Paula Hartmann (Samstag Club Bahnhof Ehrenfeld, 17:30 Uhr), Brenda Blitz (Samstag, Yuca, 18:15 Uhr) oder die Kölner Band Tigermilch (Samstag, Yuca, 21 Uhr) zu erkunden.

Schmuck, Kulinarisches und andere schöne Dinge können bei einer Shopping-Tour auf dem eigens organisierten DIY-Markt entdeckt werden. Abseits von Musik und Shopping bietet das c/o pop außerdem ein umfangreiches Stand-Up Programm an, daneben gibt es Führungen durch den Helioturm oder die Ehrenfelder Clublandschaft.

Aber auch Yoga-Kurse (z.B. Samstag, Lod Vishnus Couch, 18 Uhr), ein Tischtennisturnier (Sonntag, Bürgerzentrum Ehrenfeld, 14 Uhr), ja sogar ein Twerk-Workshop (Sonntag, Hop Spot Tanzstudio, 13:50 Uhr) laden die Gäste der c/o pop am Wochenende zum Verweilen und Mitmachen ein.

Bunt, queer und weiblich: Das ist dieses Jahr besonders

Die diesjährige c/o pop verspricht die bisher bunteste, weiblichste und queerste Ausgabe zu werden. Obwohl im Pop schon lange großflächig mit Diversity-Themen geworben wird, sieht die Realität auf den Konzertbühnen oft noch sehr männlich und weiß aus. Auf der c/o pop war das lange ähnlich. Dieses Jahr treten dort aber mehr Frauen als Männer auf, auch die c/o pop convention ist paritätisch besetzt.

Am Samstag wird darüber hinaus einen Tag lang Programm von und für queere Menschen geboten. Schon am Freitag wartet mit dem Crystal Ball (Herbands’s Eventhalle, 20 Uhr) ein Highlight. Die Ballroom-Szene, hervorgegangen aus der queeren Community in den USA, verbindet Tanz, Drag und Laufsteg zu einer bunten Show, ist aber vor allem aufgrund seiner Bedeutung als Rückzugsort und Quelle des Empowerments für marginalisierte Gruppen von zentraler Bedeutung.

Hier finden Sie alle weiteren Informationen zum Programm der c/o pop.