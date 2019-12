Vom Kindsein in der DDR

Wie ungewohnt das sei – im Publikum zu sitzen, während alle über einen sprechen, sagte Judith Burger später. Da war sie erschöpft und glücklich. Dass man über Judith Burger sprach, hatte einen guten Grund: Die Leipziger Autorin wurde im Bonner Haus der Geschichte mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher ausgezeichnet.

In ihrem Werk „Gertrude Grenzenlos“ geht es um eine Mädchenfreundschaft in der DDR, die unter den Repressalien der Diktatur zu leiden hat. Sie könne sich keinen besseren Ort vorstellen als das Haus der Geschichte, um ein Buch auszuzeichnen, das sich gegen das Vergessen wende, sagte die nordrhein-westfälische Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, bevor sie Judith Burger die Urkunde überreichte. Der Gustav Heinemann Preis ist mit 7500 Euro dotiert und zeichnet Kinder- und Jugendliteratur aus, die sich in besonderer Weise für den Friedensgedanken einsetzt. Als sie 2014 angefangen habe, ihr Buch zu schreiben, habe sie nie im Sinn gehabt, ein friedensstiftendes Buch zu schreiben, sagte Burger in ihrer bemerkenswerten Dankesrede. Sie habe nur die beiden Mädchen im Kopf gehabt. „Mit ihnen wollte ich zeigen, wie sich diese Heimlichkeit, die es in der DDR gab, schon im Kindsein breitmachte.“ Dass ihr dies gelungen ist, darüber waren sich an diesem Abend alle Gäste einig. Beim Lesen habe er einige Tränen vergossen, sagte Stephan Krawczyk. Der Liedermacher, der 1988 aus der DDR ausgebürgert wurde, versetzte das Publikum musikalisch in die Zeit vor 30 Jahren zurück.

Die Autorin ist Mitglied der Heinemann-Jury.