Vom Schwarm zur Schwärmerei

Schön, wenn Menschen noch Träume haben. Zum Beispiel Frank Schätzing. Der hat als Autor von Hochspannungsschmökern mit wissenschaftlichem Background alles erreicht. Aber noch lieber wäre er David Bowie. Weshalb der Kölner Schriftsteller nun, im Alter von 62 Jahren, sein Debütalbum herausgebracht hat: Es heißt „Taxi Galaxi“ und klingt wie David Bowie. Oder, um bei der Wahrheit zu bleiben, wie eine David-Bowie-Coverband, die sich besser einen neuen Sänger suchen sollte.

Dabei muss man Schätzings Willenskraft unbedingt bewundern: Er hat sein Vorbild sowohl als textsicherer Fan wie auch vom musikalischen Handwerk her genauestens studiert und kompetent reproduziert – beinahe jede Bowie-Periode ist hier songschreiberisch erfasst, und jede stimmliche Eigentümlichkeit des großen Gestaltwandlers wird von Schätzing am Mikrofon nachempfunden, so gut es eben geht. Ein Trinkspiel, bei dem man die jeweiligen Bowie-Anklänge und direkten Text- und Musik-Zitate aufs Lied genau bestimmt, würde in einem arg verkaterten Morgen enden.

Schätzing hat es sogar geschafft, neben ehemaligen Musikern von Peter Gabriel und King Crimson den langjährigen Bowie-Pianisten Mike Garson für sein Hobbyprojekt zu verpflichten. Der ist, wo er mitgespielt hat, unüberhörbar, hauptsächlich, weil er immer wieder sein berühmtes „Aladdin Sane“-Solo zitiert.

Ob „Der Schwarm“-Leser nun auch diese liebevoll ausgeführte Schwärmerei kaufen werden? Das ist doch mehr als fraglich. „Taxi Galaxi“ braucht natürlich kein Mensch. Frank Schätzing mal ausgenommen.