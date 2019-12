Wann Geht Es Los? - Welchen Umfang Hat Die Jubiläumsausgabe? - Wer Kommt? - Was...

Die lit.Cologne, Europas größtes Literaturfestival, feiert im kommenden März ihre 20. Ausgabe. Mit vielen bekannten Gesichtern und auch mancher Neuerung. Am Mittwoch wurde im Schokoladenmuseum das Programm vorgestellt, an diesem Donnerstag gehen die Karten in den Vorverkauf. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Literaturfest.

Wie immer findet die lit.Cologne im März statt. Den Auftakt macht am 10. März traditionell die Gala zur Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises. Letzter Tag ist der 21. März. Für ganz Ungeduldige gibt es aber zwei Previews mit sehr spannenden Gästen: Bereits am 13. Dezember spricht Naomi Klein im WDR Funkhaus, 19.30 Uhr, mit Moderator Louis Klamroth über ihr Buch „Green New Deal“. Angesichts der Zerstörung unserer Umwelt zeigt sie, warum die Vision einer grünen Zukunft nicht nur notwendig, sondern unumgänglich ist. Die deutschen Texte liest Schauspielerin Christiane Paul. Um das große Thema unserer Zeit, den Klimawandel, seine Folgen und die Möglichkeiten jedes Einzelnen, etwas zu tun, geht es auch in der zweiten Preview. Bestseller-Autor Jonathan Safran Foer spricht am 20. Januar, 19.30 Uhr, in der Oper im Staatenhaus mit Angela Spizig über sein Sachbuch „Wir sind das Klima!“ Die deutschen Texte liest Robert Stadlober.

WELCHEN UMFANG HAT DIE JUBILÄUMSAUSGABE?

Insgesamt wird es 203 Veranstaltungen geben – darunter die beiden Previews. Die lit.kid.Cologne bietet 90 Veranstaltungen, davon 59 im „Klasse“-, und sieben im Vorschul-Buch-Bereich. 113 Termine sind es für Erwachsene. 373 Mitwirkende wird es geben, darunter 174 Autorinnen und Autoren, 56 Schauspielerinnen und Schauspieler und 64 Moderatorinnen und Moderatoren. 139 Autoren sind deutschsprachig, aus dem Ausland reisen 35 aus 22 Nationen an. An insgesamt 33 Spielstätten ist die lit.Cologne zu Gast, kleinster Veranstaltungsort ist die Severinstorburg mit 80 Plätzen, größter die Philharmonie mit 2200 Plätzen. Zum ersten Mal dabei sind dieses Jahr Club Bahnhof Ehrenfeld, Deutschlandfunk Kammermusiksaal und die Mayersche Buchhandlung am Neumarkt. Bei 43 Terminen wird es eine Gebärdensprachdolmetschung geben.

WER KOMMT?

Die Liste der Autorinnen und Autoren ist erwartungsgemäß sehr lang. Gleich drei Literaturnobelpreisträger kommen zu dem Festival. Den Auftakt macht Herta Müller, die am 11. März mit Bettina Böttinger im WDR Funkhaus sein wird. Mario Vargas Llosa ist am 20. März im Theater am Tanzbrunnen mit seinem neuen Roman „Harte Jahre“ zu Gast (mit Juan Moreno und Christian Brückner). Und die frisch gekürte Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk spricht am 21. März im WDR Funkhaus über ihr Werk. Darüber hinaus sind viele deutschsprachige Autorinnen und Autoren und Gäste aus dem Ausland dabei – unter anderem Arne Dahl, John Niven, Eric Vuillard, Anne Tyler, Edna O’Brien, Sibylle Berg, Uwe Timm, Matthias Brandt, Felicitas Hoppe und Martin Suter. Und auch zahlreiche Musiker sind dabei, darunter Debbie Harry, Thees Uhlmann und Fortuna Ehrenfeld.

WAS GIBT ES NEUES?

Zum ersten Mal wird es einen Abend „op Kölsch“ geben. „Für et Hätzu un jäjen d’r Kopp“ heißt es am 12. März mit Gerd Köster und Arno Steffen, die nach echtem und falschen Kölsch in alten Liedern, Texten und Krätzjer suchen werden. Gedichten widmet sich „Das Gipfeltreffen der Sinne“ (16. März, 19.30 Uhr, WDR Funkhaus), ein Abend, den der erfolgreiche Lyriker Jan Wagner gestaltet hat und den er moderieren wird. Und der sehr erfolgreiche Krimischriftsteller Jean-Luc Bannalec (alias Jörg Bong) tritt zum allerersten Mal vor ein Publikum (20. März, 21 Uhr, Theater am Tanzbrunnen). Und neben den schon etablierten Fußballabenden geht es mit Heiner Brand, Pascal Hens, Stefan Kretzschmar, Sophie Passmann und Panagiota Petridou erstmals um Handball (18. März, 18, Theater am Tanzbrunnen).

WELCHE THEMENABENDE GIBT ES?

17 Themenabende gibt es in der 20. Ausgabe des Festivals. Dabei geht es unter anderem um die Midlife-Crisis, um Neid und um die Wurst in der Literatur.

WIE POLITISCH WIRD ES?

Den drängendsten Fragen unserer Zeit widmet die lit.Cologne wieder viel Zeit. Neben den Previews mit Naomi Klein und Jonathan Safran Foer werden Michel Friedman und Robert Habeck in „Jeder ist jemand!“ (11. März, 21 Uhr, WDR Funkhaus) die Menschenrechte verteidigen. Ai Weiwei spricht über sein „Manifest ohne Grenzen“ (12. März, 19.30 Uhr, Theater am Tanzbrunnen) und Joschka Fischer über die deutsche Verantwortung im 21. Jahrhundert (15. März, 20 Uhr, Theater am Tanzbrunnen).

WELCHE ANGEBOTE GIBT ES FÜR KINDER UND JUGENDLICHE?

90 Veranstaltungen gibt es dieses Mal für Kinder und Jugendliche. Zu den Highlights wird sicherlich der „lit.kid. for future“-Freitag am 13. März zählen. Dann gibt es verschiedenen Lesungen zum Thema Klimawandel und Umweltschutz. Am Nachmittag findet dann eine Veranstaltung mit Luisa Neubauer, einer der Wortführerinnen von Fridays for Future in Deutschland, statt. Die neu gegründete Jugendprogrammredaktion lit.ComingOfAge will mit der jungen Generation über wichtige Fragen diskutieren. „Wie wollen wir zusammenleben? Von LGBTQ+ bis XYZ – eine Genderdebatte“ heißt der Abend am 13. 3. im Club Bahnhof Ehrenfeld zum Thema . Ein Höhepunkt für kleinere Kinder wird sicherlich der Besuch von Grüffelo-Erfinder Axel Scheffler am 14. März, 16 Uhr, im Alten Pfandhaus.

WIE GROß WAR DIE PREMIERE IM JAHR 2001?

Zu ersten lit.Cologne kamen 30 000 Besucher (2019 waren es 111 000), 8600 Kinder waren es bei der lit.kid.Cologne. Das Festival dauerte damals fünf Tage und bot 65 Veranstaltungen. Insgesamt gab es 149 Mitwirkende, darunter 45 Autorinnen und Autoren. Aus dem Ausland kamen 23 aus 13 Nationen. Es gab 22 Moderatorinnen und Moderatoren, 17 Schauspielerinnen und Schauspieler. Die lit.Cologne war an 25 Spielstätten zu Gast.

WIE KOMME ICH AN KARTEN?

125 000 Tickets gehen in den Vorverkauf. Das sind sehr viele, aber die sind trotzdem häufig schnell weg. Wer also Karten für seine Lieblingsveranstaltung haben möchte, sollte sich am besten gleich an diesem Donnerstag darum kümmern. Ab zehn Uhr gibt es zwei Kaufoptionen online. Ab Montag, 9. Dezember, sind die Karten zusätzlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Das Programm und Tickets gibt es unter:

FREIKARTEN FÜR DOMLESUNG AN DIESEM SAMSTAG

Im Rahmen der nächsten lit.Cologne steht am 12. März 2020 eine große Lesung im Kölner Dom auf dem Programm. Die Freikarten für die Lesung mit Christian Brückner und Sylvester Groth an diesem ganz besonderen Ort gibt es exklusiv über den „Kölner Stadt-Anzeiger“ – am Samstag, 7. Dezember 2019, von 10 Uhr bis 13 Uhr am Counter schräg gegenüber vom DuMont Shop, Breite Straße 72. Die Schauspieler Brückner und Groth lesen unter dem Titel „Das Schicksal des Menschen ist der Mensch“ Texte von Bertolt Brecht und Dietrich Bonhoeffer. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr mit einer Einführung von Joachim Frank, Chefkorrespondent des „Kölner Stadt-Anzeiger“. (ksta)

