Menlo Park – Facebook hat am Freitag zum zweiten Mal binnen einer Woche mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Einige Nutzer hatten Probleme, Apps und Dienste des Konzerns zu erreichen, wie Facebook bei Twitter einräumte. Nach wenigen Stunden war die Störung wieder behoben.

Tausende Nutzer klagen über Facebook-Ausfall

Bei Plattformen wie Downdetector meldeten Nutzer erneut Probleme bei der gesamten Palette der Facebook-Apps: beim Online-Netzwerks selbst, den Chatdiensten WhatsApp und Messenger sowie der Foto-Plattform Instagram.

Am Montag waren in einem beispiellosen Ausfall alle Facebook-Dienste für rund sechs Stunden vom Netz gegangen. Facebook erklärte die Störung mit einem Konfigurationsfehler. Am Freitag war Ausmaß der Ausfälle deutlich eingeschränkter - die Dienste waren nicht für alle gestört.

Nach dem massiven Ausfall am Montag der Social-Media-Dienste gab es unzählige spöttische und humorvolle Reaktionen auf Twitter. Der Kurznachrichten blieb eins der wenigen großen Portale online, da es auch nicht zum Facebook-Konzern gehört.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg dürfte hingegen deutlich weniger erfreut sein: Schon der erste Ausfall kostete den CEO des gewaltigen Unternehmens mehrere Milliarden Dollar als Folge des fallenden Aktienkurses durch den Ausfall. (mab/dpa)