Zeit für Literatur: Die Kultur-Redaktion empfiehlt Buch-Klassiker

Thomas Manns Zauberberg

Es klingt nach Ferien, nach Sommerfrische, nach einem unbeschwerten Ausflug in schöne Gefilde. „Ein einfacher junger Mann reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos-Platz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für drei Wochen.“

So beginnt Thomas Mann seinen Roman „Der Zauberberg“. Sein Reisender ist ein recht unbedarfter Zeitgenosse namens Hans Castorp, ein „philosophischer Taugenichts“, wie es heißt, Kaufmannssohn und angehender Schiffsingenieur, der seinem kranken Cousin Joachim droben in einem Lungensanatorium in Davos eine Stippvisite abstatten will. Es werden sieben Jahre daraus.

Wer sich dem „Zauberberg“ aus heutiger Perspektive nähert, liest das Buch vielleicht noch intensiver als Manns Zeitgenossen als europäischen Roman. 1924 erschien dieses 1000 Seiten starke Sittenbild in dünner Schweizer Luft erstmals, ein vielstimmiges literarisches Oratorium, in dem sich verschiedenste Landsmänner und -frauen zu Wort melden: der blasse Hans Castorp selbst, den es aus dem norddeutschen Flachland in die Höhe verschlagen hat, wo ihm bald ganz schwummrig zumute wird; sein italienischer Lehrmeister Lodovico Settembrini, bei dem sich intellektuelle Größe mit kleinem Geldbeutel paaren, sodass er im Berghof nur ein winziges Zimmer nach hinten hinaus bewohnt; dessen Antagonist, der unheimliche Jesuit Leo Naphta, der einer orthodoxen jüdischen Familie von der galizisch-wolynischen Grenze entstammt.

Dann ein weiteres Gegenbild zu den beiden Geistesgrößen, die sich bald nicht allein mit Worten duellieren – der rotgesichtige Mynheer Pieter Peeperkorn, der seine banalen, abgerissenen Sätze mit bedeutsamem Armrudern einleitet; und schließlich Madame Chauchat, jenseits des Kaukasus geboren, aber überall zu Hause, leider auch im Herzen Hans Castorps, dem die Femme fatale im Lungensanatorium den Kopf verdreht. Wie eigentlich allen anderen Insassen und nicht zuletzt auch Oberarzt Hofrat Behrens.

Sie alle sind krank. Die Krankheit hat sich ihrer Körper und Köpfe bemächtigt, aber in Wahrheit ist die Zeit selbst, ist Europa von innen zerfressen, und nicht umsonst stürzen am Ende des Buchs alle von ihrem Zauberberg hinab in die Ebene, um im Ersten Weltkrieg einander abzuschlachten. Die Krankheit ist eine Metapher, oder vielmehr eine der zahlreichen Metaphern, die Mann in seinem Jahrhundertroman aufbietet. Eine andere ist der Schnee, der das gleichnamige berühmte Kapitel betitelt: Darin erlebt der so schrecklich normale und vom Weiß geblendete Hans Castorp einen Grenzgang an die Ränder des Wahnsinns, von denen ihn der strenge Aufklärer Settembrini so verzweifelt fernzuhalten versucht.

In gewisser Weise ist Castorp in all seiner Durchschnittlichkeit die leere Mitte des Buches, die alle anderen Figuren mit ihren Lebensweisheiten, Moralvorstellungen, erotischen Obsessionen und philosophisch-ideologischen Entwürfen zu erobern versuchen. Ein ziemliches Dummerchen, aber eines, das wissbegierig tut und leicht zum Zuhören zu verdammen ist. Einig scheint sich dieses Europa jedenfalls niemals werden zu können, das Mann im „Zauberberg“ entfaltet, und das er nach eigener Darstellung in seiner „abendländisch politisch-moralischen Dialektik“ zu zeigen versucht.



Zwischen Wissenschaftsgläubigkeit und Hedonismus, zwischen Absolutheitsfantasien und Relativismus feiert der Kontinent einen kranken Karneval auf dem Berghof, buchstäblich: Hinter Masken verborgen und vom Alkohol vernebelt lässt Hans Castorp im Fasching alle moralischen Bedenken fahren. Vor allem, was Madame Chauchat, die nachlässig an ihren Fingernägeln kaut, betrifft.

Worin äußert sich dabei Thomas Manns sprichwörtliche Ironie? Zweifellos in der Sprache selbst, in den Schilderungen des raunenden Beschwörers des Imperfekts, wie der Autor die Rolle des Erzählers einmal charakterisierte: In jeder Figur liegen Lächerlichkeit und Größe dicht beieinander – selbst in der unscheinbaren Hermine Kleefeld, die mit ihrer pfeifenden Lunge doch schließlich ganz und gar Hans Castorps zugegeben äußerst romantische Theorie bestätigt, dass Krankheit noch den bescheidensten Menschen vergeistige und veredele.

Doch die tiefere Ironie des „Zauberberg“ liegt eben in jener politisch-moralischen Dialektik, die das europäische Gebirge ins Bodenlose versinken lässt. Es ist eine zutiefst verunsicherte Gesellschaft, die Mann im Berghof versammelt, dieser Nussschale, in die der ganze Kontinent passt: Man meint nicht, was man sagt, man sagt nicht, was man meint. Das Uneigentliche, das schwankende Bewusstsein, dass alles ganz anders sein könnte, als man dachte – das ist die Furcht, die man droben im Sanatorium zusammen mit dem Sauerstoff in sich aufsaugt.

Darin und in der konsequent auf Europa ausgedehnten Perspektive liegt die unverminderte Gültigkeit und Faszination von Manns „Zauberberg“. Gut hundert Jahre sind seit Erscheinen des Buches vergangenen – die Verunsicherung angesichts einer groß und größer gewordenen Welt, die damit einhergehende Sehnsucht nach dem nationalen Sprengel sowie die Verschwörungstheorie, dass dieser stets von außen bedroht ist, sie sind geblieben. Der „Zauberberg“ mag ein entrückter Ort sein. Aber er liegt mitten in Europa.