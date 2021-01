Die Impfskepsis einer Berufsgruppe ist besonders ausgeprägt. Lesen Sie hier die Hintergründe.

Düsseldorf -

Das Krankenhaus-Personal in Nordrhein-Westfalen soll in der Woche ab 18. Januar in großem Umfang gegen das Corona-Virus geimpft werden. „Wir werden 90.000 Bediensteten unserer Krankenhäuser, die nah an Covid-19-Patienten arbeiten, ein Impfangebot machen“, sagte Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf. Der NRW-Gesundheitsminister stellte den weiteren Impf-Fahrplan für das bevölkerungsreichste Bundesland vor. Bis Montagmorgen waren in NRW 81.300 Menschen geimpft worden – fast alle in Pflegeeinrichtungen. Wie geht es weiter mit dem Kampf gegen Corona in NRW? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.