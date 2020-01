„Dallas“-Star Victoria Principal wird 70: „Mit meinen Ziegen bin ich glücklich“

Los Angeles -

Mehr als 30 Jahre liegen die „Dallas“-Zeiten für Victoria Principal zurück. Nur selten spricht „Pamela Barnes Ewing“ heute über die berühmteste Rolle ihrer Karriere. Im vorigen April machte sie eine Ausnahme.

Nach dem Tod von Ken Kercheval, einem Millionen-Publikum als Cliff Barnes bekannt, tat Principal ihre Trauer um den „Dallas“-Kollegen kund. „Ich hoffe, du, Larry und Barbara schmeißen eine himmlische Party im Texas-Stil! Ruhe in Frieden, lieber Bruder“, schrieb die Schauspielerin auf Instagram.

Halbschwester von Kult-Figur Cliff Barnes

In der 80er-Jahre-Kultserie spielte sie die Halbschwester von Kerchevals Figur Cliff Barnes, dem ewig unterlegenen Rivalen von „Dallas“-Ölbaron J.R. Ewing (Larry Hagman). Barbara Bel Geddes war Miss Ellie, die gutmütige Mutter des J.R.-Fieslings. Hagman und Geddes sind lange tot. Principals langjähriger Serien-Ehemann Patrick Duffy, der Bobby Ewing spielte, wurde im vorigen Jahr 70 Jahre alt. Nun feiert auch sie das runde Jubiläum - am 3. Januar steht ihr 70. Geburtstag an.

„Dallas“ 1979: Victoria Principal im Kreise der Ewing-Familie Getty Images Foto:

Von 1978 bis 1987 war Principal die stets gute, brünette „Dallas“-Schönheit. Die Serie brachte ihr Weltruhm und 1983 eine Golden-Globe-Nominierung als beste Drama-Darstellerin ein. Doch dann hatte sie es satt und schied auf eigenen Wunsch aus. Für ihren Abgang dachten sich die Drehbuchautoren einen Auto-Unfall aus, bei dem Pamela schwerste Verbrennungen erlitt. „Ich wollte ein eindeutiges Ende“, erzählte Principal 2018 der US-Zeitschrift „People“.

Sie wirkte in Fernsehfilmen mit, gründete ihre eigene Produktionsfirma und setzte als Geschäftsfrau und Autorin auf eine eigene Kosmetikserie und auf Schönheitsbücher. Mehr als 20 Jahre war sie mit dem Schönheitschirurgen Harry Glassman verheiratet. Die Ehe wurde 2006 geschieden. Ihre erste Ehe mit dem „Dallas“-Kollegen Christopher Skinner war 1980 schnell geplatzt.

Dem TV-Geschäft kehrte sie vor fast 20 Jahren den Rücken zu. Ihren letzten Serienauftritt vor der Kamera hatte Principal in der Seifenoper „Titans - Dynastie der Intrigen“. Längst hat Principal eine neue Aufgabe gefunden.

Victoria Principal hat eine große Farm

Auf ihrer Facebookseite und auf Instagram präsentiert sie ihre kalifornische Farm, mit Pferden, Ziegen und Hunden, viele davon gerettete Tiere. Strahlend posiert sie mit den Vierbeinern. „Glücklich mit meinen Ziegen beim Spaziergang auf der Ranch“, schrieb sie Mitte Dezember zu einem kurzen Video von der Aktion.

Neben dem Tierschutz engagiert sich die Schauspielerin in vielen Umweltprojekten und ist in Wohltätigkeitsorganisationen aktiv. Im vorigen April trat sie als Chefin ihres Kosmetikunternehmens zurück. Dem Promi-Portal „Etonline“ teilte sie damals mit, dass sie sich nun ganz ihrer philanthropischen Mission widmen wollte. (dpa)