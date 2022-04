„Grey's Anatomy“ und „Die Sopranos“: US-amerikanische Schauspielerin Rae Allen ist tot

Die US-amerikanische Schauspielerin Rae Allen ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Wie das US-Magazin „People“ berichtet, handelt es sich um eine natürliche Todesursache.

Allen war vor allem für ihre Rollen in den Serien „Grey's Anatomy“ und „Die Sopranos“ bekannt. Sie war außerdem in mehreren Nebenrollen in Kinofilmen zu sehen, wie etwa 1994 in „Stargatev oder 2007 in „Die Liebe in mir“ an der Seite von Adam Sandler. Begonnen hat Rae Allen ihre Schauspielkarriere am New Yorker Broadway.

Ihr Debüt gab sie 1954 in dem Musical „The Pajama Game“. Im Jahr 1971 gewann sie einen Tony Award als beste Nebendarstellerin in der Komödie „And Miss Reardon Drinks a Little“. Geboren ist die Schauspielerin unter dem Namen Raffaella Julia Theresa Abruzzo in Brooklyn, New York. (jpc)