„Rattenschwanz an Panik“: „Babylon Berlin“-Schauspieler Volker Bruch gibt Entwarnung

Formazza -

Mit einer abendlichen Wanderung hat der deutsche Schauspieler Volker Bruch („Babylon Berlin“) einen Einsatz der Bergrettung im Piemont ausgelöst. Nun hat er sich via Instagram selbst zu Wort gemeldet. Der Schauspieler gibt Entwarnung.



„Mir ging und geht es ganz wunderbar“, schreibt er in seinem Post. Er habe nur eine Wanderung gemacht, bei der er in einer Hütte in den Bergen übernachtet habe. Wegen fehlendem Handyempfang war er bis zum Mittag nicht erreichbar, schreibt Bruch weiter in seiner Story.

Volker Bruch: „Rattenschwanz an Panik erzeugt“

Das Ganze habe dann einen „Rattenschwanz an Panik erzeugt“ Zum Zeitpunkt der Meldungen seien alle lange wieder beruhigt gewesen. Mit „Baci di San Remo“ – zu Deutsch: „Küsse aus San Remo“ verabschiedet sich Bruch in seiner Story und postet danach noch ein Bild aus den Bergen von einem Wasserfall.

Zum Vorfall: Kollegen aus dem Team des Films „2 Win“, der dort gerade gedreht wird, fanden Bruch (42) am Sonntag vor ihrer geplanten Abreise nicht im Hotel und verständigten die Behörden. Die Einsatzkräfte konnten nach eigenen Angaben mit Bruch Kontakt aufnehmen und seine Position auf etwa 2500 Metern feststellen. Im Telefonat habe er auf Englisch gesagt, es gehe ihm gut. Für die Suche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Bruch dreht derzeit das Drama „2 Win“ unter anderem mit Schauspielkollege Daniel Brühl (43). Der Film von Regisseur Stefano Mordini soll 2023 erscheinen. Darin geht es um die Rallye-Weltmeisterschaft im Jahr 1983, bei der das italienische Team dem deutschen den Titel streitig machen will. (ph mit dpa)