„Samantha ist nicht weg“: Sarah Jessica Parker spricht über „Sex and the City“-Spin-off

Die amerikanische Schauspielerin Sarah Jessica Parker hat in der Late-Night-Show von Andy Cohen über das Spin-off von „Sex and the City“ und ihre Beziehung zu Kim Cattrall gesprochen. Einem Bericht der „Stuttgarter Nachrichten“ zufolge soll der Moderator die Serie "And Just Like That...“ für den Umgang mit der Abwesenheit von der Figur Samantha Jones gelobt haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Menschen ziehen sich zurück, auch wenn du es nicht möchtest“, sagte die 56-Jährige daraufhin. „Samantha ist nicht weg. Die Schauspielerin, die die Rolle gespielt hat, spielt sie nicht länger - aber Menschen ziehen sich aus deinem Leben zurück, auch wenn du es nicht möchtest.“

Kim Cattrall hat in der Vergangenheit immer wieder betont nicht zum „Sex and the City“-Franchise zurückkehren zu wollen. Grund dafür seien Streitigkeiten mit den anderen Stars der Serie. Sarah Jessica Parker hatte Konflikte dagegen immer dementiert. (jpc)