„Sportler des Jahres“-Gala: Sophia Thomalla stiehlt allen die Show

Baden-Baden -

Mit einem Kuss von seiner Freundin Sophia Thomalla genoss Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev die Wahl zum „Sportler des Jahres“. Der 24-Jährige wurde am Sonntagabend in Baden-Baden geehrt.

Aber damit nicht genug. Der Tennisprofi und das Model erschienen am Sonntagabend im glamourösen Look auf dem roten Teppich – und stahlen mit ihrem James Bond-Look allen die Show.

Gehörten zu den Hinguckern in Baden-Baden: Alexander Zverev und Schauspielerin Sophia Thomalla (r.). Getty Images Foto:

Glamouröser Auftritt von Sophia Thomalla

Zverev erschien in einem klassischen Smoking mit weißem Hemd und schwarzer Fliege. Thomalla entschied sich für eine hochgeschlossene Robe in Schwarz, wobei der hohe Beinschlitz gleich ins Auge fiel.

Via Instagram zeigte sich die Schauspielerin total begeistert vom Look ihres Partners. „Habe meinen James Bond für einen Abend gefunden“, kommentierte sie ein gemeinsames Foto vom Gala-Auftritt im Kurhaus Baden-Baden.

Emotionale Preisverleihung in Baden-Baden

Emotional wurde es auch bei der Preisverleihung. Für Zverev war es ein besonderer Moment, als sein Bruder Mischa die Laudatio hielt und von der Kindheit erzählte. Mit Videokassetten des Vaters hätten sie im Flur früher ein Netz aufgebaut und im Garten so lange weitergespielt, bis es dunkel wurde und die Mutter zum Essen rief, verriet Mischa Zverev.

Nach dem Vergnügen wartet die Arbeit. „Ich trainiere - acht Stunden. Ich fliege am 26. Dezember nach Australien, das ist leider im Sportlerleben die Realität“, kündigte Zverev an. Für ihn beginnt Mitte Januar schon der erste sportliche Höhepunkt der neuen Tennis-Saison: die Australian Open. Ob die Tochter von Simone Thomalla ebenfalls zum ersten Grand-Slam-Turnier nach Down Under reist, ist nicht bekannt.

Alexander Zverev in Begleitung seiner Freundin Sophia Thomalla (r.). Getty Images Foto:

Sophia Thomalla und Alexander Zverev seit Oktober 2021 ein Paar

Beide hatten ihre Liaison im Oktober bekannt gegeben. Seitdem ist Ex-Freundin von Rammstein-Sänger Till Lindemann fast immer an seiner Seite.

Zverev kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Er feierte bei den Olympischen Spielen in Tokio einen Riesenerfolg. Erst besiegte er Novak Djokovic, die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Dann sicherte er sich im Finale die Goldmedaille. (mbr/dpa)