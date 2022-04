„The Flash“-Star festgenommen: Ezra Miller soll Frau attackiert haben

Hawaii -

Ezra Miller wurde am vergangenen Dienstag, dem 19. April, erneut auf Hawaii festgenommen. Der 29-jährige, bekannt aus „Phantastische Tierwesen“, „The Flash“ und „Justice League“, soll während einer Auseinandersetzung einen Stuhl auf eine 26-jährige Frau geworfen haben, teilt die Hawaiianische Polizeibehörde mit.

Das Opfer zog sich dabei eine Schnittwunde an der Stirn zu. Weiter heißt es, dass die Ursache für den Streit die Aufforderung an Miller, die Party zu verlassen, war.

Bereits der zweite Vorfall auf Hawaii

Miller wurde gegen 1.30 Uhr Ortszeit festgenommen und gegen 4 Uhr morgens wieder entlassen. Der Tatvorwurf lautet schwere Körperverletzung zweiten Grades. Die Ermittlungen laufen, teilt die Polizeibehörde aus Hawaii mit.

Der Schauspieler ist bereits Ende März, ebenfalls auf Hawaii, auffällig gewesen. In einer Karaoke-Bar in Honolulu belästigte er andere Gäste mit Geschrei, versuchte einer 23-jährigen das Mikro aus der Hand zu reißen und griff einen Mann an, der Darts spielte. Auch hier musste die Polizei eingreifen und nahm den 29-jährigen fest.

Warner Bros. und DC Comics haben bereits nach der ersten Festnahme, auf einem Krisentreffen beschlossen weitere Filmprojekte mit Miller, vorerst auf Eis zu legen. (ph)