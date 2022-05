„Wie süß ist das bitte“: Heidi Klum teilt Video von schwärmenden Tokio-Hotel-Jungs

Los Angeles -

„Wie süß ist das bitte.“ Das schreibt Heidi Klum zu einem Video, dass die jungen Mitglieder der Band Tokio Hotel zeigt, die offenbar Feuer und Flamme für das Supermodel sind. Am Montag teilte Klum das Video auf Instagram, das auch ihren Ehemann Tom Kaulitz in jungen Jahren zeigt: „Ich guck mir immer am liebsten die Bilder von Heidi Klum an“, sagte der heute 32-jährige Musiker in dem Videoclip.

Sein Vorliebe für die gebürtige Bergisch Gladbacherin war sich Tom Kaulitz offenbar schon früh bewusst. Und sein Wunsch hat sich im August 2019 erfüllt: Kaulitz und Klum heirateten.

Heidi Klum und Tom Kaulitz trennen 16 Jahre

Immer wieder stand jedoch bei der öffentlichen Betrachtung der Beziehung der Altersunterschied im Raum: 16 Jahre ist Heidi Klum älter als Tom Kaulitz. Dem Paar ist es offensichtlich egal – Heidi Klum nutzt es sogar häufig wie in diesem Video für eine öffentliche Darstellung. Es ist Klums dritte Ehe, zuvor war sie mit dem Starfriseur Ric Pipino und dem Sänger Seal liiert.

In dem Video, das Klum teilte, ist zu sehen, dass die gesamte Band ziemlich begeistert vom Supermodel ist. „Das Foto mit den Engelsflügeln, uhh“, sagt Band-Bassist Georg Listing. Und auch Toms Zwillingsbruder Bill schwärmt von Heidi: „Ja, man muss schon sagen, Heidi Klum ist die Perfektion.“

Unklar ist, wann und wo das Video entstanden ist. Tokio Hotel feierten mit ihrem Song „Durch den Monsun“ 2007 den Durchbruch – die Kaulitz-Brüder waren 17 Jahre alt. Die aus Magdeburg stammende Band feierte vier Nummer-Eins-Singles und gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Bands Deutschlands. Die Kaulitz-Brüder sind mittlerweile in die USA nach Los Angeles ausgewandert. Neben der Musik haben sie einen gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood“, in dem auch die Ehe mit Heidi Klum immer wieder Thema ist.

Heidi Klum wurde als Supermodel weltberühmt. Die gebürtige Bergisch Gladbacherin besitzt seit 2008 auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Bekannt wurde sie neben ihrer Modeltätigkeit durch Rollen in diversen TV-Shows wie „Germany's next topmodel“ oder „America's got talent“. (mab)