Aufregung im Flugzeug: Passagiere entdecken Schlange in der Business Class

New Jersey -

Da werden Erinnerungen an den Hollywoodfilm „Snakes on a Plane“ wach: Bei einem United-Airlines-Flug von Tampa nach New Jersey ist eine Schlange mitgeflogen, das berichtet die „Washington Post“. Mitarbeiter des Newark Liberty International Airport seien nach der Landung gerufen worden, um die Strumpfbandnatter einzufangen, das habe der Flughafen mitgeteilt.

Die Schlange sei später in die Freiheit entlassen worden, erklärte die Flughafenbehörde. Niemand sei bei dem Zwischenfall verletzt worden, auch der Flugbetrieb wurde demnach nicht beeinträchtigt. Laut dem Flugverfolgungsdienst Flightradar24 verließ das Flugzeug Newark nach dem Zwischenfall pünktlich.

Schlange im Flugzeug: Business-Class-Passagiere entdeckten Tier

In einer Erklärung teilte United Airlines unterdessen mit, dass die Passagiere die Besatzung auf die Schlange aufmerksam gemacht hätten und die Fluggesellschaft „die zuständigen Behörden angerufen habe, um sich um die Situation zu kümmern“.



Ein ungenannter Passagier erklärte gegenüber dem lokalen TV-Sender „News 12 New Jersey“, dass die Passagiere der Business-Class das Reptil entdeckt hätten, als das Flugzeug nach der Landung zum Gate rollte. Laut dem Fernsehsender begannen die Passagiere zu schreien und ihre Füße hochzuziehen.

Keine Gefahr: Strumpfbandnattern sind weder giftig noch aggressiv

Die gewöhnliche Strumpfbandnatter kommt in allen Bezirken Floridas vor und ist weder giftig noch aggressiv gegenüber Menschen. Die Schlangen, die in der Regel zwischen 25 und 65 Zentimeter lang sind, vermeiden den direkten Kontakt mit Menschen oder Haustieren und beißen nur, wenn sie absichtlich belästigt werden. Da Strumpfbandnattern auch in New Jersey verbreitet sind, konnte die Schlange demnach in die Wildnis entlassen werden.

Im Gegensatz zum Actionfilm "Snakes on a Plane" von 2006, in dem Samuel L. Jackson gegen Dutzende von Giftschlangen kämpft, die ein Passagierflugzeug überfielen, handelt es sich bei den meisten Fällen, in denen Schlangen bisher in Flugzeugen entdeckt wurden, um einzelne Tiere – so auch nun in New Jersey.



Nicht wie im Film: Zwischenfälle mit Schlangen in Flugzeugen meist harmlos

Zuletzt musste im Februar ein AirAsia-Flug in Malaysia umgeleitet werden, nachdem mehrere Passagiere während des Flugs eine Schlange gesehen hatten, wie „USA Today“ berichtete. Ein virales TikTok-Video von diesem Flug zeigt das Reptil offenbar in einem Beleuchtungskörper über den Passagieren.



Weitere Fälle finden sich in der Vergangenheit: Auf einem Pendlerflug in Alaska im Jahr 2017 griff eine Flugbegleiterin ein, nachdem ein Junge eine schlafende Schlange entdeckt hatte, die ein Passagier auf einem früheren Flug zurückgelassen hatte, berichtete damals die Nachrichtenagentur Associated Press. Auf Fotos ist zu sehen, wie die Flugbegleiterin die Schlange am Bauch packt und in eine Tasche wirft, die sie für den Rest des Fluges in einem Gepäckfach verstaut.



Ein Jahr zuvor tauchte zudem eine große Schlange - vermutlich eine giftige grüne Viper - aus einem Gepäckfach auf einem Aeromexico-Flug in Mexiko auf. Ein von einem Passagier auf Twitter gepostetes Video zeigte das Tier, wie es von der Decke des Flugzeugs hängt, das bei Ankunft in Mexiko-Stadt eine vorrangige Landeerlaubnis erhielt. (das)