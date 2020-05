Aufrüsten im Weltall: China testet erfolgreich neues Raumschiff

Peking -

China drängt weiter ins Weltall: Die Volksrepublik hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine neue Weltraum-Rakete und ein neues Raumschiff getestet. Die Rakete „Langer Marsch 5B“ sei am Dienstag mit dem unbemannten Raumschiff vom Weltraumbahnhof Wenchang abgehoben, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.



Das Raumschiff habe sich planmäßig entkoppelt und habe die vorgesehene Umlaufbahn erreicht. Der Test gilt als wichtiger Meilenstein für das ambitionierte chinesische Raumfahrtprogramm.



Die Volksrepublik will auch in der Raumfahrt eine Großmacht werden. Unter anderem will sie 2022 eine eigene Weltraumstation im All in Betrieb nehmen - und langfristig auch zum Mond fliegen. (dpa)