Behandlung verweigert: Mann stirbt nach Biss von Fledermaus

Köln/Chicago -

In den USA ist laut einem Bericht von CNN ein Mann nach einem Fledermausbiss ums Leben gekommen. Der 80-Jährige ist in dem US-amerikanischen Bundesstaat Illinois an Tollwut gestorben – einen Monat nach dem Biss durch das Säugetier.

Die Fledermaus, die in seiner Wohnung gefunden worden war, wurde positiv auf Tollwut getestet. Der Mann habe jedoch eine Behandlung abgelehnt.



Die Fledermäuse sind eine Säugetiergruppe, die zusammen mit den Flughunden die Ordnung der Fledertiere bilden. Zu dieser Ordnung gehören die einzigen Säugetiere und, neben den Vögeln, die einzigen Wirbeltiere, die aktiv fliegen können. Weltweit gibt es rund 1000 Fledermausarten. (red)