Coronavirus: Australiens Supermärkte öffnen nur für Senioren – Warnung vor Coronapartys

Die neuartige Lungenkrankheit „Covid-19“ breitet sich rasant über den Globus aus.

Fast 170.000 Infizierungen mit dem Coronavirus sind weltweit mittlerweile bestätigt. Über 6500 Menschen sind bereits gestorben.

Die Entwicklungen im Newsblog.

Weltweit bemühen sich Regierungen, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Zahl der Toten und Infizierten steigt täglich. Die Ereignisse im Newsblog.

Montag, 16. März

RKI warnt vor Coronapartys



10.58 Uhr: Angesichts der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus und der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland rechnet das Robert-Koch-Institut (RKI) frühestens Ende nächster Woche mit möglichen Effekten. „Man müsste nach zehn bis zwölf Tagen sehen, ob diese Maßnahmen greifen“, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Montag in Berlin mit Blick auf die Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland. Dann müsse überprüft werden, ob die eingeleiteten Maßnahmen wie Schulschließungen Wirkung zeigten und ausreichten. Schaade bekräftigte, es sei wichtig, Kontakte und Menschenansammlungen wegen der Ansteckungsgefahr zu meiden. Daher sei die Schließung von Schulen, Kitas, Clubs und anderen öffentlichen Einrichtungen plausibel. In diesem Zusammenhang warnte Schade vor sogenannten privaten „Coronapartys“, zu denen offenbar teilweise eingeladen werde. „Bitte tun Sie das nicht und schränken Sie das gesellschaftliche Leben ein“, forderte der RKI-Experte.

In Bayern gilt ab sofort der Katastrophenfall

10.29 Uhr: In Bayern gilt wegen der Coronavirus-Krise ab sofort der Katastrophenfall. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit. Mit der Ausrufung des Katastrophenfalls wird das Ordnungsrecht komplett unter eine einheitliche staatliche Obhut gestellt. Im Extremfall kann die Landesregierung auch Grundrechte einschränken.

Zudem setzt Bayern zum Schutz der bayerischen Wirtschaft die Schuldenbremse außer Kraft.

Arnold Schwarzenegger wirbt mit Tier-Video für Zuhausebleiben

10.21 Uhr: Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72) hat seine Fans dazu ermuntert, während der Coronavirus-Pandemie die eigenen vier Wände nicht zu verlassen. „Bleibt so viel wie möglich zu Hause. Hört auf die Experten, ignoriert die Idioten“, schrieb der Schauspieler am Montag auf Twitter und sendete eine optimistische Botschaft: „Wir werden das gemeinsam durchstehen.“

Bayern stellt für Coronakrise zehn Milliarden Euro bereit

10.16 Uhr: Zum Schutz der bayerischen Wirtschaft vor den Folgen der Coronakrise stellt der Freistaat Bayern bis zu zehn Milliarden Euro Sondervermögen bereit. „Wir lassen niemanden allein“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München.

Bahnverkehr der DB läuft am Montag regulär

10.09 Uhr: Der Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn AG ist am Montag regulär und nahezu ohne Einschränkungen angelaufen. Auch im Laufe des Tages werde das gewohnte Angebot in Deutschland gefahren, teilte das Unternehmen in Berlin mit. Gleichzeitig bleibt die DB weiterhin im engen Austausch mit den Bundesländern, den Aufgabenträgern und den europäischen Partnern.

DB-Vorstandsvorsitzender Dr. Richard Lutz betonte erneut, die DB werde solange wie möglich und so gut wie möglich ihre Verkehrsleistungen erbringen. Lutz: „Derzeit sind unsere Züge stabil im Einsatz. Auch für die kommenden Tage sind wir zuversichtlich. Ich danke ausdrücklich unseren tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit großem Engagement arbeiten und in diesen schwierigen Zeiten einen wichtigen Beitrag für unser Land leisten.“

Der Güterverkehr auf der Schiene arbeitet unverändert – auch grenzüberschreitend. „Wir fahren alles, was die Kunden wollen“, erklärte DB Cargo-Chefin Dr. Sigrid Nikutta. Derzeit biete die DB zusätzliche Kapazitäten an.

Australiens Supermärkte öffnen zeitweise nur für Senioren

9:15 Uhr: Dax stürzt unter 9000 Punkte

Der deutsche Aktienindex Dax ist am Montag unter die Marke von 9000 Punkten gefallen. Kurz nach Handelsbeginn fiel das Börsenbarometer auf 8715 Punkte. Das war ein Minus von 5,6 Prozent im Vergleich zum Schlussstand vom Freitag und zugleich der tiefste Stand seit Februar 2016. Erst am Donnerstag hatte der Dax mit dem zweitgrößten prozentualen Tagesverlust in seiner gut dreißigjährigen Geschichte unter der Marke von 10.000 Zählern geschlossen. Auf Wochensicht ergab sich ein Minus von rund 20 Prozent. Am Montagmorgen waren bereits die Kurse in Asien weiter abgerutscht.

9:00 Uhr: In Australien öffnen einige Supermarktkette zu bestimmen Zeiten ausschließlich für Senioren. Ab Dienstag sind die Filialen von Coles und Woolworth ab 7 Uhr morgens für einige Stunden ausschließlich für Senioren und Behinderte geöffnet, die dem Kampf um immer knapper werdende Waren nicht mehr gewachsen waren, teilten die Unternehmen am Montag auf ihren Websites mit. Bei Coles können zudem bis auf weiteres nur noch Senioren den Online-Lieferdienst nutzen. Dies ist eine Reaktion auf die massiven Hamsterkäufe, die in Australien bereits zu körperlichen Auseinandersetzungen geführt haben.

Bundesregierung rät von allen nicht notwendigen Auslandsreisen ab

8:30 Uhr: Die Bundesregierung rät wegen der Corona-Krise von allen nicht notwendigen Reisen ins Ausland ab. „Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch“, schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Sonntagabend zur Begründung auf Twitter.

Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts heißt es weiter, es sei mit weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen des Luft- und Reiseverkehrs, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen. Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften würden teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung erfolgen. Davon seien derzeit zahlreiche Reisende in mehreren Ländern betroffen und an der Weiter- oder Rückreise gehindert. Bisher hatte das Auswärtige Amt wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus nur von Reisen in besonders betroffene Länder wie Italien oder Iran abgeraten.

Über 5800 Infizierte in Deutschland – Dramatische Lage in Italien

7:00 Uhr: In Deutschland liegt die Zahl der Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, bei über 5800. Damit liegt Deutschland an sechster Stelle der Länder-Liste mit den meisten Infizierte. In Italien, das mit fast 25.000 Infektionen auf Platz zwei liegt, starben am Sonntag innerhalb eines Tages 368 Corona-Patienten.

NRW-Ministerpräsident Laschet weist Vorwürfe von Virologen zurück

6:30 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Länder hätten angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu spät reagiert. Hätte man schon Anfang der Woche plötzlich alle Kitas und Schulen geschlossen, hätten viele Menschen ihre Kinder zu den Großeltern geschickt. Das hätte - da ältere Menschen besonders gefährdet sind - negative Konsequenzen gehabt. „Man muss das klug machen“, sagte Laschet am Sonntagabend in der Talkshow „Anne Will“. Gleichzeitig betonte er, dies sei die „ernsteste Situation den letzten 70 Jahren unseres Landes“.

Alexander Kekulé, Virologe von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, warf den politisch Verantwortlichen vor, es sei viel Zeit „verschlafen“ worden. Er sagte, „wir sind jetzt eine Minute vor Zwölf oder eine Minute nach Zwölf“. Jetzt könnten nur noch die Krankenhäuser vorbereitet werden. Er riet aber davon ab, Ausgangssperren zu verhängen. Wenn Menschen an die frische Luft gingen, um etwa im Park zu spazieren, dann sei das nicht gefährlich. Wichtig sei es nur, soziale Distanz zu wahren.

New York schließt alle Restaurants

6:00 Uhr: Um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, schränken die Ostküstenmetropole New York und der Bundesstaat Washington an der Westküste der USA das Sozialleben in den kommenden Tagen weiter ein. Bars, Restaurants und Cafés würden vorerst weitgehend geschlossen bleiben, kündigten die Behörden am Sonntag (Ortszeit) an. Nur Lieferdienste sowie Speisen und Getränke zum Mitnehmen seien weiter verfügbar. In New York müssten ab Dienstagmorgen um 9.00 Uhr (14.00 Uhr MEZ) zudem Nachtclubs, Kinos und andere Veranstaltungsorte schließen, hieß es.

Diese Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, schrieb Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter. „Aber unsere Stadt ist bedroht wie nie zuvor, und wir müssen mit einer Kriegsmentalität darauf reagieren“, so de Blasio weiter.

Nike schließt Stores in Westeuropa und den USA

5:00 Uhr: Sportartikel-Gigant Nike reagiert auf die Corona-Pandemie mit der vorübergehenden Schließung von einem Großteil der eigenen Stores. Ab Montag sollen die Shops in Westeuropa, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland für elf Tage geschlossen werden. Das gab der US-Konzern in einem Statetment bekannt. Die Läden in Südkorea, Japan und dem größten Teil Chinas sollen ihren normalen Betrieb fortsetzen.

Sonntag, 15. März

US-Notenbank senkt Leitzins

22:43 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus senkt die US-Notenbank den Leitzins auf fast null Prozent. Die Notenbank Federal Reserve (Fed) teilte am Sonntagabend mit, der Leitzins werde nun um einen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0 bis 0,25 Prozent verringert. US-Präsident Donald Trump begrüßte den Schritt am Sonntag. Trump hatte erst am Samstag erneut gesagt, er sei nicht glücklich mit dem Zinssatz der US-Notenbank.

In den USA wächst wegen der Auswirkungen des Coronavirus die Sorge vor einer Rezession. Erst Anfang März hatte die US-Notenbank den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf einen Korridor von 1 bis 1,25 Prozent gesenkt.

Deutsche Nord- und Ostseeinseln abgeriegelt

22.10 Uhr: Alle norddeutschen Küstenländer sperren ab Montag ihre Inseln in der Nord- und Ostsee für Touristen. Darauf hätten sich die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen am Sonntag verständigt, wie die Staatskanzlei in Schwerin am Sonntagabend mitteilte. In Mecklenburg-Vorpommern würden die Maßnahmen schrittweise eingeführt.

Luxusgüterkonzern stellt kostenlos Desinfektionsmittel her

20.36 Uhr: Der Luxuskonzern LVMH will wegen der Coronavirus-Krise in seinen Parfum- und Kosmetikfabriken in Frankreich große Mengen Desinfektionsmittel produzieren. Ab Montag sollen Fabriken, die eigentlich Parfüm für Christian Dior oder Givenchy produzieren, entsprechendes Gel herstellen, um dem Mangel an Desinfektionsmittel entgegenzuwirken, wie der französische Konzern am Sonntag mitteilte.

Die Handdesinfektionsmittel sollen dann kostenlos an Gesundheitseinrichtungen in Frankreich ausgeliefert werden.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ist der weltweit führende Luxusgüterkonzern. Zu der Gruppe gehören unter anderem Champagnerhäuser wie Veuve Clicquot Ponsardin und Krug sowie Modehäuser wie Kenzo und Fendi.

Vierter Mann in Bayern an Coronavirus-Infektion gestorben

18.52 Uhr: In Bayern ist ein weiterer Mensch nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Es handele sich um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen aus Würzburg, teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Sonntag in München unter Berufung auf das Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Der Gestorbene sei Bewohner des gleichen Pflegeheims gewesen, aus dem auch der erste Coronavirus-Todesfall in Bayern stammte.

Damit sind vier Menschen in Bayern nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Mindestens 886 Menschen wurden bislang positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Am Sonntag 368 Virus-Tote in Italien

18.40 Uhr: Italien hat am Sonntag 368 weitere Todesfälle durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Es ist der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Zählungen. Damit seien in Italien inzwischen 1809 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen stieg den Angaben zufolge auf knapp 25.000, das waren 3509 Fälle mehr als am Vortag.

Niederlande schränkt öffentliches Leben weitgehend ein

18.27 Uhr: Zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Niederlande die Schließung von Schulen und Kitas angeordnet. Auch Gaststätten müssen demnach schließen. Die Anordnung gelte zunächst bis zum 6. April, teilte die Regierung am Sonntag mit. Für Kinder von Mitarbeitern unverzichtbarer Bereiche, darunter die Gesundheits- und Hilfsdienste, werde eine Betreuung organisiert, kündigte Bildungsminister Arie Slob nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP an.

Die Anordnung zur Schließung von Gastronomie-Betrieben wurde noch am Sonntagabend wirksam. Ebenso mussten Sport- und Fitnessclubs, Saunen, Bordelle und sogenannte Coffee-Shops in denen Haschisch und andere leichte Drogen verkauft werden, umgehend schließen. Bis Sonntag wurden in den Niederlanden 1135 Infektionen mit neuen Coronavirus registriert. 20 Menschen seien bislang an den Folgen von Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsamt am Sonntag mit – acht mehr als bis Samstag.

Auch Grenzen zu Dänemark werden geschlossen

17.17 Uhr: Nach den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz will Deutschland auch seine Grenze nach Dänemark am Montag um 6 Uhr schließen. Dies habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ihm bei einem Telefonat zugesagt, teilte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Sonntag in Kiel mit.

NRW schließt alle Freizeit- und Sporteinrichtungen

17.03 Uhr: Die Landesregierung hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beschlossen. Noch am Sonntag sollen durch Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt werden, wie die Staatskanzlei nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Demnach müssten bereits ab dem Montag alle Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos und Museen schließen. Dieselbe Regelung gebe es für Prostitutionsbetriebe.

Ab Dienstag sei dann auch der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen untersagt. Ebenso ab Dienstag sind den Angaben zufolge Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich nicht mehr gestattet.

Der Zutritt zu Einrichtungshäusern und Einkaufszentren wie Shoppingmalls oder Factory-Outlets soll nur noch zur Deckung des dringenden Bedarfs unter strengen Auflagen erlaubt sein. Und das nicht zuletzt auch, um zu vermeiden, dass sich Schüler nach den Schulschließungen ab Montag hier in größeren Gruppen versammeln.

Bibliotheken, Restaurants, Gaststätten und Hotels sollen in ihrem Betrieb an strenge Auflagen gebunden werden, die eine Verbreitung des Coronavirus verhindere. Gültig sind die Regelungen bis 19. April.

Elftes Todesopfer in Deutschland stammt aus NRW

16.21 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist eine fünfte mit dem Coronavirus infizierte Person gestorben. Eine 84-jährige Frau aus Gangelt mit ernsthaften Vorerkrankungen sei in der Nacht auf Freitag einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Neuss erlegen, teilte der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, am Sonntag mit. Auch in diesem Fall sei die Virus-Infektionsquelle noch unbekannt. „Jede dieser Nachrichten betrübt mich zutiefst. Mein aufrichtiges Beileid gilt der Familie“, erklärte der Landrat.

Zuvor war eine 78-Jährige am Donnerstagnachmittag an den Folgen einer Lungenentzündung in einem Heinsberger Krankenhaus gestorben. Das erste Todesopfer in NRW und auch bundesweit war eine 89-Jährige aus Essen, das zweite ein 78-Jähriger aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Am Mittwoch starb dann ein 73-Jähriger in einem Heinsberger Krankenhaus. Insgesamt gibt es jetzt in Deutschland elf Todesfälle.

Lufthansa holt bis zu 4000 deutsche Urlauber zurück

16.07 Uhr: Mit 15 Sonderflügen will die Lufthansa bis Mittwoch etwa 3000 bis 4000 Urlauber aus der Karibik und von den Kanaren zurück nach Deutschland bringen. Das teilte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Es handele sich um Menschen, die wegen der Reisebeschränkungen als Folge der Coronavirus-Krise sonst nicht hätten zurückkehren können – Feriengäste von den Inseln und Kreuzfahrtpassagiere.

Mehrere Reedereien und Touristikunternehmen hätten die Lufthansa beauftragt, die Urlauber zurückzufliegen. Zu den 15 Sonderflügen kämen noch zwei reguläre Flüge aus der Dominikanischen Republik und Barbados.

Lebensmittelhandel gibt Entwarnung

15.40 Uhr: Die Nachfrage nach Lebensmitteln in Deutschland ist nach Auskunft des Handels in den vergangenen Tagen „sprunghaft angestiegen“. Es gebe aber kein Nachschubproblem und die Supermärkte blieben auch wie bisher sechs Tage die Woche geöffnet, sagte der Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), Christian Böttcher, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Andere Darstellungen etwa in sozialen Medien entsprächen „nicht der Wahrheit“.

„Die Logistikketten arbeiten unter Volllast, aber sie funktionieren“, sagte Böttcher. Der Nachschub sei da, aber teilweise könnten die Regale nicht so schnell aufgefüllt werden, wie die Ware verkauft werde. Der Sprecher empfahl den Verbrauchern, auch an einem Tag unter der Woche einzukaufen und nicht alle Einkäufe am Samstag zu erledigen.

Deutschland schließt Grenzen

15:10 Uhr: Die Bundesregierung plant, die Grenzen zu Österreich, der Schweiz und Frankreich zu schließen. Darauf haben sich laut „Bild“-Zeitung Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundesinnenminister Horst Seehofer, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans geeinigt. Es solle verschärfte Kontrollen und Zurückweisungen geben.

Ausnahmen sind für Pendler und den Warenverkehr geplant.

Zehnter Todesfall in Deutschland

13:50 Uhr: Die Zahl der offiziell bestätigten Todesfälle durch das Coronavirus ist in Deutschland auf zehn gestiegen. In Bayern wurden am Sonntag zwei weitere Todesfälle gemeldet, wie das bayerische Gesundheitsministerium in München mitteilte. In einem Fall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Neu-Ulm um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen. Der Mann starb in der Nacht zum Sonntag. Ein zweiter Todesfall wurde im Landkreis Oberallgäu bestätigt. Dabei handelt sich sich um eine über 80-jährige Patientin, die ebenfalls in der Nacht zu Sonntag starb. Damit erhöhte sich die Zahl der in Bayern gemeldeten Todesfälle auf drei.

Zudem wurden bislang in Nordrhein-Westfalen fünf und in Baden-Württemberg zwei Todesfälle durch das Coronavirus bestätigt. Bundesweit lag die Zahl der bekannten Infektionen nach Angaben der Johns Hopkins Universität am Sonntagmittag bei 4585 Fällen.

Hoeneß: „Alles auf Null fahren“

13:20 Uhr: Uli Hoeneß hält erste Gedankenspiele, wie es im Fußball nach der durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Aussetzung des Spielbetrieb weitergehen kann, für verfrüht. „Wir müssen endlich der Realität ins Auge schauen. Wir müssen vier Wochen warten, alles auf Null fahren. Vielleicht müssen wir im Oktober noch aufhören, Fußball zu spielen. Das weiß kein Mensch“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“. „Ich finde es Scharlatanerie heute zu sagen, was in vier Wochen passiert. Wir müssen den Wissenschaftlern die Zeit geben, um das Therapeutikum zu finden. Alle andere ist Schaumschlägerei.“ Deshalb sei von der für Montag angesetzten DFB-Krisensitzung nicht viel zu erwarten.

Bahn schränkt Fahrplan ein

12:30 Uhr: Die Deutsche Bahn wird in den nächsten Tagen ihren Regionalverkehr deutlich einschränken. Damit reagiert das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen. Die Zahl der Züge werde schrittweise an die sinkende Nachfrage angepasst. Ein „Notfahrplan“ sei das nicht.

Am Nachmittag schränkte das Unternehmen ein, es gebe noch keine konkreten Pläne für bestimmte Regionen. In Düsseldorf werden am Montag nach Angaben eines Bahnsprechers der NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU), die Vertreter der Verkehrsverbünde und der Eisenbahnverkehrsunternehmen über mögliche Kürzungen im Fahrplan des Regional- und S-Bahnverkehrs beraten.

Außerdem kontrollieren die Zugbegleiter in den Regionalzügen bis auf weiteres die Fahrkarten nicht mehr. Dies geschehe zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern, sagte die Sprecherin. Die Schaffner fahren aber weiterhin in den Zügen mit.

Die Bahn erweitert wegen der außergewöhnliche Lage auch die Möglichkeiten für die Kunden, ihre Reise zu verschieben oder zu stornieren. „Die Kulanzregelungen gelten in den kommenden Wochen, deshalb ist es nicht erforderlich, sich unverzüglich zu melden“, betonte das Unternehmen. Erstattungen könnten auch noch nach dem gebuchten Reisetag eingereicht werden.

2100 bestätigte Corona-Fälle in NRW

12:15 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen über die Marke von 2000 gestiegen. Am Sonntag gab es (Stand 11.30 Uhr) 2100 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Am Samstag waren es zur selben Zeit 1636 Fälle und damit 464 weniger.

Der Kreis Heinsberg bleibt mit 650 nachgewiesenen Infektionen mit großem Abstand am stärksten betroffen.

Neunter Todesfall in Deutschland

11:50 Uhr: In Bayern ist ein weiterer Mensch der Infektion erlegen. Es handele sich um eine 86-jährige Frau aus einem AWO-Seniorenheim, die am Freitag mit Atemnot in das Kemptener Klinikum eingewiesen wurde, wie die AWO Schwaben bestätigte. Das Gesundheitsamt Kempten habe das Heim darüber informiert, dass die Erkrankung und der Tod der Frau durch eine Infektion mit dem Virus verursacht wurde. Damit sind in Bayern inzwischen nachweislich zwei Menschen an Covid-19 gestorben.

Am Donnerstag war ein Über-80-Jähriger im Klinikum Würzburg der Krankheit erlegen. Bundesweit sind somit neun Menschen an der Krankheit gestorben.

Österreich schränkt Versammlungsfreiheit massiv ein

10:45 Uhr: Österreich setzt massive Maßnahmen und Eingriffe im Kampf gegen das Coronavirus um und schaltet auf Notbetrieb: Versammlungen werden auf Zeit komplett verboten. Laut n.tv geht es um Ansammlungen von mehr als fünf Menschen. Außerdem wird die Bewegungsfreiheit zusätzlich eingeschränkt, kündigte Kanzler Sebastian Kurz auf Twitter an. „Das bedeutet, dass Sportplätze, Spielplätze und andere Plätze der öffentlichen Begegnung gänzlich geschlossen werden.“

Auch Restaurants und Gaststätten schließen. Es gebe nur noch drei Gründe, das Haus zu verlassen: um zum Arbeitsplatz zu kommen, um notwendige Einkäufe zu machen und um anderen zu helfen.

Ehefrau von Spaniens Regierungschef mit Coronavirus infiziert

10:26 Uhr: Die Ehefrau des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ist positiv auf das neue Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. María Begoña Gómez (45) gehe es aber gut, teilte die spanische Regierung am Samstagabend weiter mit. Sie und der sozialistische Regierungschef folgten am Amtssitz Palacio de la Moncloa in Madrid allen Anweisungen der Ärzte, wurde betont.

Osterfeierlichkeiten im Vatikan ohne Zuschauer

10:15 Uhr: Die traditionellen Osterfeierlichkeiten im Vatikan sollen in diesem Jahr ohne Zuschauer abgehalten werden. „Wegen des derzeitigen weltweiten Gesundheitsnotstands werden alle liturgischen Feiern der Karwoche ohne die physische Anwesenheit der Gläubigen stattfinden“, teilte der Vatikan mit. Ab sofort sollen demnach alle Veranstaltungen im Internet übertragen werden.

„Bis zum 12. April werden die allgemeinen Audienzen und das Angelus-Gebet, das der Heilige Vater abhält, nur in Form einer Live-Übertragung auf der offiziellen Internetseite des Vatikan abrufbar sein“, hieß es in der Erklärung weiter. Italien ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land Europas.

42 Infektionen in Berlin auf einen Club zurückzuführen

8:35 Uhr: Etwa ein Sechstel der erfassten Berliner Coronavirus-Infektionen hat mit Club-Besuchen zu tun. „Von 263 bestätigten Fällen in Berlin sind 42 auf einen Club zurückzuführen“, erklärte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci. Deshalb habe sie mit den Amtsärzten der Stadt die Schließung der Clubs und das Verbot von Veranstaltungen erwirkt. „Es ist einfach nicht die Zeit für Partys“ wurde Kalayci zitiert.

Bisher hatten die Behörden mehrfach den Club Trompete in Tiergarten im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen genannt. Nach einem positiven Test bei einem Mann, der dort Gast gewesen war, seien 16 weitere Infektionen bei Besuchern entdeckt worden, hatte es noch zu Wochenbeginn geheißen - und, dass die Zahl weiter steigen könne.

US-Präsident Trump nicht mit Coronavirus infiziert

8:00 Uhr: US-Präsident Donald Trump ist trotz Kontakten mit mindestens zwei infizierten Menschen nach Angaben des Weißen Hauses negativ auf das Coronavirus getestet worden. In einem vom Weißen Haus am Samstagabend (Ortszeit) verbreiteten Schreiben von Trumps Leibarzt Sean Conley hieß es: „Heute Abend habe ich die Bestätigung erhalten, dass der Test negativ ist.“

Trump weise eine Woche nach einem Abendessen mit einer Delegation des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in seinem Feriendomizil Mar-a-Lago in Florida keine Symptome auf. Trump war in Mar-a-Lago mit mindestens zwei Personen in Kontakt, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Samstag, 14. März

Spanien schränkt Bewegungsfreiheit ein

21.30 Uhr: Zur wirksameren Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie hat Spanien einen zweiwöchigen sogenannten Alarmzustand verhängt, der auf die Einschränkung der Bewegungsfreiheit im ganzen Land hinausläuft. Der Ministerrat der Links-Regierung erließ dazu am Samstag in Madrid ein entsprechendes Dekret, wie Ministerpräsident Pedro Sánchez am späten Abend bekanntgab.

Das Dekret tritt am Montag um 8 Uhr morgens in Kraft. Sánchez sprach von „drastischen Maßnahmen“. Der Alarmzustand sei für die längstmögliche Dauer von 15 Tagen ausgerufen worden, sagte der sozialistische Politiker. Eine Verlängerung müsste vom Parlament in Madrid genehmigt werden.

Die Spanier dürften während des „Alarmzustands“ nur in Ausnahmefällen aus dem Haus gehen. Erlaubt bleiben nach dem Dekret Fahrten zur Arbeit, zum Arzt sowie zum Kauf von Lebensmitteln und Medikamenten. Die Bürger dürfen das Haus auch verlassen, um Kinder, Ältere und Hilfsbedürftige zu betreuen.

Erstes Corona-Todesopfer in Slowenien

21.13 Uhr: In Slowenien ist erstmals ein Mensch infolge einer Erkrankung durch das Coronavirus gestorben. Bei dem Opfer handelte es sich um einen älteren Mann mit mehreren Vorerkrankungen, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA am Samstag unter Berufung auf Krankenhauskreise. Demnach habe sich der Mann in einem Pflegeheim angesteckt, in dem mehrere Patienten von einem Arzt infiziert worden waren, der das Virus aus Italien eingeschleppt haben soll. Im kleinen EU-Land Slowenien mit etwas mehr als zwei Millionen Einwohnern waren vom Sars-CoV-2-Virus bis Samstagnachmittag 181 Menschen infiziert - zwei Tage zuvor waren es noch 82 gewesen.

Trump hat sich testen lassen

20.51 Uhr: Unter wachsendem öffentlichen Druck hat sich US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben auf das Coronavirus testen lassen. Trump sagte bei einer Pressekonferenz am Samstag im Weißen Haus, er habe sich dem Test am Vorabend unterzogen. Ein Ergebnis werde erst ein oder zwei Tage nach der Untersuchung vorliegen. Trump war am vergangenen Wochenende beim Besuch des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in seinem Feriendomizil Mar-a-Lago mit mindestens zwei Personen in Kontakt, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Wenn Trump sich am Freitagabend testen ließ, wirft eine Mail vom Weißen Haus Fragen auf: In ihr veröffentlichte das Büro von Pressesprecherin Stephanie Grisham am Freitag noch kurz vor Mitternacht ein Schreiben des Arztes des Weißen Hauses, in dem es hieß, ein Test sei nicht angezeigt, weil Trump keine Symptome von Covid-19 zeige. Trump sah sich in den vergangenen Tagen zunehmend Fragen danach ausgesetzt, warum er sich nicht testen lasse.

Gerüchte über Ausgangssperre lösen Tumulte im Iran aus

20.25 Uhr: Gerüchte über eine mögliche Ausgangssperre wegen der Corona-Krise haben am Samstag in Teheran einen Ansturm der Menschen auf die Supermärkte verursacht. In vielen Supermärkten waren laut Augenzeugen die meisten Waren, insbesondere Mineralwasser, Waschpulver und Plastikhandschuhe, bereits ausverkauft.

Der Auftrieb hatte auch mit den anstehenden Neujahrsferien im Iran zu tun. Das persische Neujahr beginnt am 20. März, die Ferien dauern bis zum 2. April. Überforderte Angestellte der Supermärkte befürchten in den nächsten Tagen einen ähnlichen Ansturm.

Die Gerüchte über eine Ausgangssperre basierten zum Teil auf widersprüchlichen Aussagen der Behörden. Laut Armeechef Mohammed Bagheri soll die Armee dafür sorgen, dass die Straßen in den Städten, besonders in Teheran, sowie die Landstraßen binnen 24 Stunden leerer werden. Viele Iraner haben die Aussagen des Generals als eine bevorstehende Ausgangssperre interpretiert - so wurde es auch in den sozialen Medien beurteilt.

Regierungssprecher Ali Rabiei wies jedoch die Spekulationen über eine Quarantäne Teherans vehement zurück. „Das ist doch alles eine ganz große Lüge“, so der Sprecher nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Am Samstagvormittag hatte es ein Treffen von Präsident Hassan Ruhani und seinen Beratern über neue Anweisungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise im Land gegeben.

Frankreich schließt alle Restaurants und Läden

20.06 Uhr: Frankreich schließt im Kampf gegen das Coronavirus alle Restaurants, Läden und Bars. Apotheken und Lebensmittelgeschäfte oder Banken sollen aber geöffnet bleiben, kündigte Frankreichs Premier Édouard Philippe am Samstagabend an. Allerdings sollen ab Mitternacht alle nicht für das Leben notwendigen öffentlichen Einrichtungen schließen.

Dramatischer Anstieg von Corona-Toten in Italien

19.30 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Italien steigt weiter dramatisch an. Am Samstag meldete die Katastrophenschutzbehörde 21 157 Infizierte (Freitag: 17 660). Insgesamt seien im Zuge der Epidemie inzwischen 1441 Menschen gestorben, hieß es weiter. Das sind 175 mehr als am Tag zuvor.

Auf den Intensivstationen italienischer Krankenhäuser würden derzeit 1518 Menschen mit Coronavirus behandelt - eine Steigerung um 14 Prozent. Die meisten Infektionen werden weiterhin in Norditalien registriert. Aber auch in Latium, der Region um Rom, stieg die Zahl der Fälle um fast 30 Prozent, hieß es.

Trump weitet US-Einreisestopp auf Großbritannien und Irland aus

18.15 Uhr: US-Präsident Donald Trump weitet den 30-tägigen Einreisestopp für Reisende aus weiten Teilen Europas wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf Großbritannien und Irland aus. Das kündigte Trump am Samstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus an.

Vizepräsident Mike Pence ergänzte, die Maßnahme trete um Mitternacht in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kraft. Amerikaner und Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis (Green Card), die sich in diesen beiden Ländern aufhielten, dürften auch danach weiter in die USA einreisen. Sie müssten sich aber Tests unterziehen und sollten sich in eine 14-tägige Selbstquarantäne begeben. (dpa)

Weitere Corona-Infektionen im Bundestag

17.15 Uhr: Auch in der Bundestagsfraktion der Grünen gibt es nun einen Corona-Fall. „Einer unserer Abgeordneten wurde positiv auf Corona getestet. Alle erforderlichen Maßnahmen sind eingeleitet“, sagte eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Den Namen des Abgeordneten nannte sie nicht. „Die anderen Fraktionen wurden informiert“, sagte sie.

Zudem gibt es in der FDP-Fraktion inzwischen einen dritten Fall, wie ein Fraktionssprecher bestätigte, ohne den Namen zu nennen. Allerdings machte der Abgeordnete Thomas Sattelberger seine Infektion selbst bekannt. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er: „Ich bin 70 geworden und weiß seit einer Stunde, dass ich Corona-positiv bin.“

Ferrari schließt beide Werke

16:50 Uhr: Der italienische Sportwagenhersteller Ferrari schließt wegen des Coronavirus-Ausbruchs für zwei Wochen seine beiden Werke. Das Unternehmen hatte ursprünglich versucht, die Fabriken am Laufen zu halten, doch nun ließen „die ersten ernsthaften Probleme in der Lieferkette“ eine weitere Produktion nicht mehr zu, teilte Ferrari in einer Erklärung am Samstag mit.

Die Werke in Maranello und Modena würden daher bis zum 27. März geschlossen bleiben. Auch die für die Formel-1 zuständige Scuderia Ferrari habe den Betrieb eingestellt.

Betrüger nutzen Coronavirus-Krise für Spam-Mails

16 Uhr: Unter dem Deckmantel der Fürsorge in Zeiten der Coronavirus-Pandemie versuchen Kriminelle in der Schweiz, private Computer zu infizieren. Unbekannte hätten seit Freitag E-Mails mit dem gefälschten Absender „Bundesamt für Gesundheit“ verschickt, berichtete die schweizerische Melde- und Analysestelle Informationssicherung (Melani) am Samstag.

Es gehe um eine Datenerhebung, und die Angeschriebenen müssten einen Anhang mit dem Namen „list.xlsx“ öffnen, heißt es darin. Beim Klicken auf den Anhang installiere sich aber eine Schadsoftware auf den Gerät, die es den Betrügern erlaube, persönlichen Daten und Passwörter herunterzuladen, warnte die Meldestelle.

Corona-Pandemie treibt Deutsche um wie kein anderes Thema

15:00 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus bewegt die Deutschen stärker als jedes andere Thema. Für drei Viertel der Bürger (76 Prozent) ist die Pandemie nach dem neuen RTL/ntv-Trendbarometer das wichtigste Thema. Das sei im Themenradar der Forsa-Umfrage der Spitzenwert in diesem Jahr, berichtete RTL am Samstag. Daneben ist die Klimadebatte in den Hintergrund getreten, sie ist der Erhebung zufolge nur noch für drei Prozent der Bürger ein wichtiges Thema, das Flüchtlingsdrama in Syrien, Griechenland und der Türkei hingegen immerhin für 38 Prozent.

Merkel: Veranstaltungen bis hinein ins Familienumfeld vermeiden

11:35 Uhr: Mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) jeden Einzelnen dazu aufgerufen, mit dem eigenen Verhalten Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen. Die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten werde dauern, sagte Merkel in ihrer am Samstag verbreiteten wöchentlichen Videobotschaft. Daher sei es nun wichtig, soziale Kontakte weitgehend einzustellen, „wo immer das möglich ist“.

„Jeder und jede kann mit seinem und ihrem persönlichen Verhalten dazu beitragen, dass sich die Geschwindigkeit, in der Menschen infiziert werden, so verlangsamt, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird“, sagte Merkel. Sie rief die Bürger auf, Veranstaltungen zu meiden, die nicht notwendig seien, bis hinein ins familiäre Umfeld. „Wir helfen damit ganz konkret Menschen und können Solidarität in der Gesellschaft zeigen.“

Türkei stoppt Einreise aus neun Ländern - auch aus Deutschland

11:15 Uhr: Die Türkei hat Reisenden aus neun europäischen Ländern die Einreise verboten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das erklärte das türkische Innenministerium am Samstag. Die Grenze sei für Menschen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, Belgien, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden geschlossen. Auch Menschen aus Drittländern, die sich in den vergangenen 14 Tagen in diesen neun Ländern aufgehalten haben, dürften nicht mehr einreisen.

Türkische Staatsbürger dürften „vorübergehend“ nicht in die genannten Länder reisen, hieß es weiter. Die Türkei hatte am Freitag angekündigt, von Samstagmorgen an Flüge in diese Länder bis zum 17. April auszusetzen. Bereits zuvor hatte Ankara Flüge nach China, Iran, Irak, Italien und Südkorea eingestellt. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in der Türkei war am Freitag auf fünf gestiegen.

Klöckner: Kein Anlass zu Hamsterkäufen

11:05 Uhr: Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat die Bürger aufgerufen, Hamsterkäufe in der Coronavirus-Krise zu vermeiden. „In Deutschland haben wir aktuell keine Versorgungsengpässe“, sagte die CDU-Politikerin am Samstag. „Ich appelliere daher an die Bürger, ihre Vorräte mit Bedacht, Augenmaß und umsichtig aufzustocken – dann ist genügend für alle verfügbar, die Regale werden zeitnah wieder aufgefüllt.“ Für Hamsterkäufe gebe es keinen Anlass. „Gerade mit Blick auf die jetzige Situation ist nicht nur die Solidarität der Verbraucher untereinander gefragt, sondern auch Maß und Mitte.“

Mehl ist in diesem Supermarkt im Kölner Umland ausverkauft. Martina Janiczek Foto:

Wichtig sei, nur das zu lagern, was auch normalerweise im Alltag genutzt und verbraucht werde, um nicht Lebensmittel und wichtige Ressourcen zu verschwenden, mahnte Klöckner vor dem Weltverbrauchertag an diesem Sonntag. „Denn unnötige Hamsterkäufe führen leider häufig dazu, dass Lebensmittel letztlich in der Tonne landen.“ Wer zu viel gekauft habe, könne einwandfreie Waren zur Weitergabe an die Tafeln geben.

Ancelotti wirft Großbritannien Unterschätzung der Pandemie vor

10:00 Uhr: Teammanager Carlo Ancelotti vom englischen Premier-League-Klub FC Everton hat Großbritannien eine Unterschätzung der Coronavirus-Epidemie vorgeworfen. „Ich habe den Eindruck, dass hier in Großbritannien nicht wirklich die gravierende Situation begriffen worden ist. Das Leben geht fast wie gewohnt weiter“, kritisierte der Trainer. Er begrüßte allerdings die Entscheidung, die Premier League auszusetzen. „Das ist angesichts des Szenarios der letzten Stunden richtig. Man konnte so nicht weitermachen. Die Gesundheit ist eine Priorität und zwar für jeden: Mannschaften, Fans, Klubs und Mitarbeiter im Fußballbereich“, so der 60 Jahre alte Fußballlehrer.

Bei Everton hat sich Mittelfeldspieler Andre Gomes mit dem Coronavirus infiziert. „Wir stehen zwar nicht unter Quarantäne, es sind aber vorbeugende Maßnahmen ergriffen worden. Gomes geht es besser. Das Fieber ist zurückgegangen, und das ist das Wichtigste“, meinte Ancelotti.

Reise-Rückkehrer aus Österreich und der Schweiz sollen zuhause bleiben

7:45 Uhr: Alle Reiserückkehrer aus Italien, Österreich und der Schweiz sollen nach Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums selbst in Quarantäne begeben. „Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause“, schrieben Minister Jens Spahn und seine Ministerium am Freitagabend jeweils auf Twitter. Dies gelte „unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht“. Europa ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt weltweit die am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Region der Welt.

Bisher war eine Isolation überwiegend nur für Menschen empfohlen worden, die Symptome einer Covid-19-Erkrankung wie etwa Fieber zeigen. Vor allem in Italien und der Schweiz breitet sich die Krankheit stark aus, in Österreich ist besonders das Bundesland Tirol betroffen.

Berliner Clubs seit diesem Wochenende geschlossen

7:00 Uhr: Die Ankündigung des Berliner Senats, wegen des Coronavirus ab der kommenden Woche Kneipen und Clubs schließen zu lassen, hat schon an diesem Wochenende für weitgehenden Stillstand der Tanzszene gesorgt. So gut wie alle bekannten Clubs öffneten schon am Freitagabend nicht mehr und wollten auch am Samstag und dann die nächsten fünf Wochen geschlossen bleiben.

Auch viele Kneipen in den Innenstadtbezirken wurden am Freitagabend nicht mehr von so vielen Menschen besucht wie sonst am Wochenende. Barkeeper und Kellner sagten, die Auswirkungen des Virus seien deutlich zu spüren und es kämen weniger Menschen. (red/dpa/afp)