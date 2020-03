Coronavirus: Mehr als 1000 Tote in Italien – Schulschließungen deutschlandweit?

Die neuartige Lungenkrankheit „Covid-19“ breitet sich rasant über den Globus aus.

Mehr als 126.000 Infizierungen mit dem Coronavirus sind weltweit mittlerweile bestätigt. Mehr als 4600 Menschen sind bereits gestorben.

Die Entwicklungen im Newsblog.

Weltweit bemühen sich Regierungen, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Zahl der Toten und Infizierten steigt täglich. Die Ereignisse im Newsblog.

Donnerstag, 12. März

Virus löst erneut Panik an den Börsen aus

18.35 Uhr: Die sich weiter verschärfende Coronavirus-Krise hat am Donnerstag an den globalen Finanzmärkten zu massiven Verwerfungen geführt. Wie schon zu Wochenbeginn flohen die Anleger in als sicher empfundene Wertpapiere wie etwa amerikanische und deutsche Staatsanleihen, während Aktien weltweit aus den Portfolios der Investoren flogen. Der deutsche Leitindex Dax, der schon zum Handelsstart um mehr als 500 Punkte auf unter 10.000 Punkte gesackt war, schloss 12,24 Prozent tiefer bei 9161,13 Punkten. Es ist auf Schlusskursbasis der zweitgrößte prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte.

Zahl der Toten in Italien steigt über 1000

18.20 Uhr: In Italien ist die Zahl der Toten im Zuge der Coronavirus-Krise auf mehr als 1000 gestiegen. Der Zivilschutz teilte in Rom mit, dass die Zahl der Todesopfer nun bei 1016 liegt. Am Vortag waren es noch 827 Tote. Die Zahl der Infizierten stieg derweil auf 15.113, ein Anstieg um 2651 gegenüber Mittwoch.

Mitarbeiter von Bolsonaro nach Treffen mit Trump positiv auf Coronavirus getestet

17.51 Uhr: Der Kommunikationschef von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden – nachdem er von einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in dessen Anwesen in Florida zurückgekehrt ist. Fabio Wajngarten sei an Covid-19 erkrankt, teilte die brasilianische Regierung am Donnerstag mit. Es würden „alle notwendigen Präventionsmaßnahmen ergriffen, um die Gesundheit des Präsidenten und aller Mitarbeiter, die mit ihm in die USA gereist sind, zu schützen“, hieß es weiter.



Wajngarten hatte Bolsonaro am vergangenen Samstag zu einem Essen mit Trump in Florida begleitet. Im Online-Dienst Instagram hatte Wajngarten ein Foto veröffentlicht, auf dem er gemeinsam mit Trump und dessen Vize-Präsident Mike Pence zu sehen war.

Handball-Bundesliga unterbricht Saison bis zum 23. April

17.35 Uhr: Wegen der Corona-Krise stellt die Handball-Bundesliga (HBL) ihren Spielbetrieb vorerst ein. Dies bestätigte HBL-Pressesprecher Oliver Lücke dem SID. Vorerst wurde die Zwangspause bis zum 23. April terminiert. „Niemand weiß, wie sich die Dinge in den kommenden Wochen entwickeln. Aber es gibt auch eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir uns selbstverständlich stellen“, sagte Lücke. Das Final Four um den Pokal des Deutschen Handball Bundes (DHB) soll zum Saisonende im Juni ausgespielt werden.

Mediengruppe RTL verzichtet auf Publikum bei Shows

17.27 Uhr: Bis auf Weiteres verzichten die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland ab morgen bei ihren Shows auf Publikum. Damit kommt die Sendergruppe auch ohne konkretes Verbot ihrer Verantwortung nach, Publikum und Mitwirkende vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Ausgenommen davon sind Freunde und Familie der Protagonisten.

Aktuell gilt das für die beiden RTL-Shows „Let's Dance“ am morgigen Freitag, 13.3. und „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag, 14.3. jeweils um 20.15 Uhr.

Kultusminister schließen flächendeckende Schulschließungen nicht aus

17.18 Uhr: Die Kultusministerkonferenz schließt wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus eine flächendeckende Schließung von Schulen in ganz Deutschland oder in einzelnen Regionen nicht aus. Das sagte die Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig, am Donnerstag nach Beratungen mit ihren Kollegen und Kolleginnen aus den anderen 15 Bundesländern in Berlin.



Allerdings stellen sich die Minister auch auf das zweite mögliche Szenario ein, dass der Schulbetrieb während der Coronavirus-Krise weitergeführt wird. Er würde sich dann aber auf den Unterricht sowie Lehrer- und Schulkonferenzen beschränken. Auf Klassenfahrten ins Ausland und Ausflüge im Inland müsse dann grundsätzlich verzichtet werden.

Evangelische Kirche verzichtet auf Abendmahl

17.06 Uhr: Die evangelischen Kirchengemeinden im Rheinland sollen wegen des Coronavirus vorerst auf das Abendmahl verzichten. Auch die Konfirmationen, die eigentlich im Frühjahr gefeiert werden, sollten die Presbyterien verschieben, empfahl die Evangelische Kirche im Rheinland am Donnerstag.



„Hintergrund aller Empfehlungen ist die Sorge um besonders gefährdete Personen, also ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen“, sagte der Leiter des Landeskirchenamts, Johann Weusmann.

90 Kilometer Lkw-Stau am Brenner

17.02 Uhr: Die italienische Regierung ist empört über die Lastwagen-Behinderungen am Brenner. Weil Österreich wegen der Ausbreitung des Coronavirus strikte Grenzkontrollen eingeführt hat, stauten sich die Lkw zeitweise auf bis zu 90 Kilometer.



„Wir erwarten, dass Österreich bis heute Abend zur Normalität zurückkehrt, erklärte Verkehrsministerin Paola De Micheli am Donnerstag. Die meisten Ladungen seien für Deutschland und Nordeuropa bestimmt und nur für den Transit durch Österreich. Daher müsse so schnell wie möglich wieder Normalität im Schienen- und Straßenverkehr hergestellt werden. Rom habe die EU-Kommission zum Eingreifen aufgefordert.



Keine größeren Veranstaltungen mehr in den Niederlanden

16.35 Uhr: Zur Eindämmung der Coronavirus müssen in den Niederlanden Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern abgesagt werden. Das beschloss die Regierung in Den Haag, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtet. Betroffen seien zum Beispiel Sportwettkämpfe, Theatervorstellungen oder Ausstellungen, sagte Gesundheitsminister Bruno Bruins nach einer Krisensitzung des Kabinetts.



Die Maßnahme gelte zunächst bis zum 1. April. Insgesamt wurden in den Niederlanden bis Donnerstag 614 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert, fünf Menschen starben.

Kaum Betrieb am Flughafen Frankfurt

16.29 Uhr: Auf Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt am Main sind die Terminals wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit recht leer. Der Betreiber Fraport teilte mit, die Zahl der Passagiere im Februar sei um vier Prozent im Jahresvergleich auf 4,4 Millionen gesunken.



In der letzten Februarwoche bis 1. März ging die Zahl demnach sogar um 14,5 Prozent zurück. Dieser negative Trend habe sich in der ersten Märzwoche sogar noch beschleunigt. Grund sind die vielen stornierten Flüge wegen der Ausbreitung des Coronavirus.

Basketball-Bundesliga setzt Spielbetrieb aus

16.21 Uhr: Die Basketball Bundesliga (BBL) stellt aufgrund der Corona-Krise vorübergehend den Spielbetrieb ein. Dies teilte die BBL am Donnerstag nach einer Sitzung in Stuttgart mit. Die Basketballer hoffen, ihre Serie später im Jahr noch fortsetzen zu können.



„In sorgsamer Abwägung und unter Berücksichtigung der obersten Priorität, der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, wurde einstimmig beschlossen, den Spielbetrieb der easyCredit Basketball Bundesliga bis auf weiteres auszusetzen“, heißt es in einer Mitteilung der Liga.

Erster Todesfall in Bayern

16.09 Uhr: Auch in Bayern hat es einen ersten Todesfall nach einer Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Der 80-jährige Patien hatte Vorerkrankungen und sei in der Nacht zum Donnerstag im Klinikum Würzburg gestorben, teilte am Nachmittag das Gesundheitsministerium in München mit. Damit erhöht sich bundeweit die Zahl der Todesfälle auf fünf.

Semperoper und Bühnen in Hamburg geschlossen

15.58 Uhr: Die Semperoper und das Staatsschauspiel Dresden stellen wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis 19. April den Spielbetrieb ein. Dies teilte das sächsische Kulturministerium mit. Die Museen sollen vorerst grundsätzlich geöffnet bleiben, aber besondere Hygienemaßnahmen ergreifen.



Auch in Hamburg wurden wegen der Corona-Krise alle Veranstaltungen in staatlichen Theatern und Konzerthäusern bis Ende April per Erlass untersagt. Das teilte die Kulturbehörde mit.

Bayern und Baden-Württemberg erwägen Schulschließungen

15.48 Uhr: In Bayern und Baden-Württemberg könnte es womöglich bald vollständige Schulschließungen geben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Donnerstag am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, er habe seine zuständigen Fachminister zur Vorbereitung entsprechender Schritte aufgerufen.



Laut Söder werde auch in Baden-Württemberg „sehr, sehr ernsthaft“ darüber nachgedacht. Es gibt beim Thema Schulschließungen aber keine einheitliche Haltung der Bundesländer.



Wie Söder sagte, soll die Entscheidung für Bayern noch Donnerstagabend oder Freitagvormittag getroffen werden. Dabei sollten aber etwa für Abiturienten Lösungen gefunden werden, ihre Prüfungen ablegen zu können. Auch für Kitas will Söder mögliche vollständige Schließungen debattieren.

Mannschaft von Hannover 96 unter Quarantäne

15.42 Uhr: Der Zweitliga-Club Hannover 96 stellt seine komplette Mannschaft für 14 Tage unter Quarantäne. Der ehemalige FC-Spieler Jannes Horn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Klub beantragt bei der Deutschen Fußball Liga die Absetzung der Zweitligaspiele gegen Dynamo Dresden am Sonntag und beim VfL Osnabrück.

Slowakei schließt Grenzen praktisch vollständig

15.28 Uhr: Die Slowakei verhängt nach Angaben von Regierungskreisen Einreiseverbote für praktisch alle Ausländer. Nur Polen dürfen noch einreisen. In der Slowakei gibt es 16 bestätigte Infektionsfälle mit dem Coronavirus (Stand Donnerstagnachmittag).

Skisprung-Saison vorzeitig abgebrochen

15.18 Uhr: Die Weltcup-Saison der Skispringer ist vorzeitig abgebrochen worden. „Wir müssen Sie darüber informieren, dass die Saison beendet ist“, sagte Renndirektor Walter Hofer vom Internationalen Ski-Verband nach einer Krisensitzung in Trondheim. Die norwegische Regierung hatte zuvor drastische Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus verkündet.



In Trondheim war für den Abend im Rahmen der Raw-Air-Tour der vorletzte Einzelwettkampf der Saison vorgesehen. Auch die Austragung der Skiflug-WM im slowenischen Planica (19. bis 22. März) ist mehr als fraglich, eine Entscheidung ist aber offiziell noch nicht gefallen.



Den Gesamtweltcup hat somit zum zweiten Mal in seiner Karriere Stefan Kraft gewonnen. Der Österreicher verwies mit 1659 Punkten den viermaligen Saisonsieger Karl Geiger (Oberstdorf/1519) auf Rang zwei.

Prag schließt Grenze für Reisende aus 15 Ländern

15.05 Uhr: Tschechien schließt seine Grenzen für alle Deutschen, die keinen festen Wohnsitz in dem EU-Mitgliedstaat haben. Die Maßnahme gelte auch für Ausländer aus Italien, Spanien, Österreich, der Schweiz, Schweden, Norwegen, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Dänemark und Frankreich, erklärte Ministerpräsident Andrej Babis nach einer Krisensitzung am Donnerstag. Er stufte diese Staaten als Risikogebiete für eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus ein. In Tschechien gibt es bisher 96 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Virus.

Spanien meldet Anstieg der Fälle um fast 850 Fälle an einem Tag

14.41 Uhr: In Spanien steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle rasant an: Die Regierung in Madrid meldete am Donnerstag fast 3000 Infektionsfälle. Nach 2140 Fällen am Mittwochabend seien es am Donnerstag 2968 Fälle gewesen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Fast die Hälfte der Fälle betrafen die Hauptstadtregion Madrid.



Die Zahl der Toten verdoppelte sich binnen 24 Stunden fast von 48 auf 84. In der Region Madrid, in der seit Mittwoch alle Schulen geschlossen sind, wurden 1388 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt. Die Region Katalonien will ab Freitag die Schulen schließen.

Uefa stellt Spielbetrieb der Champions League und Europa League offenbar ein

14.30 Uhr: Die Europäische Fußball-Union wird nach Informationen der spanischen Tageszeitung „Marca“ den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aussetzen. Der spanische Verbandsboss Luis Rubiales bestätigte am Donnerstag, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Eine offizielle Bestätigung der UEFA gab es zunächst nicht.

Die Entscheidung wäre quasi ein Novum in der europäischen Königsklasse. In der Vergangenheit waren einmal acht Gruppenspiele nach den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 um eine Woche verschoben worden. Ansonsten hatte es meist nur Verschiebungen aufgrund von schlechten Witterungsbedingungen gegeben.

Eine Bestätigung des Berichts lag am frühen Nachmittag noch nicht vor, wie Bayer 04 erklärte: „Stand jetzt wird gespielt. Der Uefa-Delegierte hat keine anderen Informationen.“

Schutzmaßnahmen stoppen Kuciak-Mordprozess

14.16 Uhr: Die Präventivmaßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus haben vorerst den Journalistenmord-Prozess in der Slowakei blockiert. Das zuständige Spezialgericht für organisierte Kriminalität in Pezinok bei Bratislava sagte alle für März geplanten Verhandlungstermine des Gerichtsverfahrens ab. Man folge damit einer Anordnung der Regierung, zur Verhinderung einer weiteren Corona-Ausbreitung alle Großveranstaltungen abzusagen, teilte das Gericht mit. Am Donnerstag gab es 16 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in der Slowakei.



Der Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova im Februar 2018 hatte Massendemonstrationen ausgelöst, die zum Sturz der damaligen Regierung führten. Im Januar hatten Hunderte Journalisten und andere Beobachter aus aller Welt die erste Phase des Verfahrens direkt im Gerichtssaal mitverfolgt.

Spanische Fußball-Ligen pausieren 14 Tage

14.05 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 wird in Spanien der Spielbetrieb der 1. und 2. Liga eingestellt. Die Entscheidung sei am Donnerstag bei einem Dringlichkeitstreffen mit Vertretern des Nationalverbandes RFEF und der spanischen Gesundheitsbehörden in Madrid getroffen worden, teilte die Profiliga mit. Sie gelte zunächst für die nächsten zwei Runden.

Europäische Zentralbank verstärkt Anleihenkäufe

13.55 Uhr: Die EZB steckt bis zum Jahresende 120 Milliarden Euro zusätzlich in Anleihenkäufe wegen Sorgen um die Konjunktur infolge des Coronavirus. Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt.

Erstes Todesopfer in Polen

13.10 Uhr: In Polen ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch gestorben. Es handelt sich um eine 57 Jahre alte Frau, die im Krankenhaus in Poznan behandelt wurde und am Donnerstag starb, wie der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Jedrzej Solarski, laut Nachrichtenagentur PAP mitteilte. Sie habe schon bei ihrer Einlieferung in die Klinik eine schwere Lungenentzündung gehabt und sei künstlich beatmet worden.

McLaren tritt nicht zum Formel-1-Auftakt in Australien an

12.33 Uhr: Formel-1-Rennstall McLaren zieht sein Team für den Auftakt in Australien nach einem Coronavirus-Fall im Rennstall zurück. Das teilte der britische Rennstall am Donnerstag mit, der für Sonntag geplante Grand Prix in Melbourne steht damit wohl vor der Absage.

Deutsche Wirtschaft leidet unter Folgen der Epidemie

12.25 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen der Pandemie machen der deutschen Wirtschaft schwer zu schaffen: In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter knapp 3400 Unternehmen in Industrie, Handel und Dienstleistung gaben 56,2 Prozent der Firmen an, sie spürten aktuell negative Auswirkungen.



Am schlimmsten ist die Lage demnach bei Reiseveranstaltern und Reisebüros sowie im Gastgewerbe. In der Industrie liegt der Anteil der Firmen, die negative Auswirkungen der Epidemie spüren, laut Ifo-Umfrage bei 63 Prozent.

Rom schließt Flughafen

12.22 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie in Italien werden in Rom der Flughafen Ciampino komplett geschlossen und ein Terminal des Hauptflughafens Fiumicino dicht gemacht. Die Abfertigung von Passagierflügen in Ciampino werde in der Nacht zum Freitag eingestellt, teilte die Betreibergesellschaft ADR am Donnerstag mit.



Am Dienstag werde überdies Terminal 1 von Fiumicino geschlossen. Die Schließungen seien wegen der zahlreichen Streichungen von Flügen von und nach Italien nötig geworden.

Real Madrid setzt Spieler in Quarantäne

12.20 Uhr: Der spanische Club Real Madrid setzt die Spieler seiner Fußball- und Basketball-Profiteams mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos in Quarantäne. Der Notfallplan werde aktiviert, weil ein Basketballer positiv auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sei, teilte der Verein am Donnerstag mit.

CDU verschiebt Bundesparteitag

12.16 Uhr: Die CDU verschiebt wegen der Corona-Krise ihren für den 25. April geplanten Sonderparteitag zur Wahl eines Nachfolgers der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ein neuer Termin steht noch nicht fest, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag erfuhr.

Erstes Todesopfer auf Mallorca

12.11 Uhr: Auf Mallorca ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch gestorben. Die 59 Jahre alte Frau sei in der Nacht zum Donnerstag im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma ums Leben gekommen, teilten die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel mit. Die Patientin hatte den Angaben zufolge Vorerkrankungen.



Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln gibt es den Behörden zufolge 17 Infektionsfälle, in ganz Spanien dagegen mehr als 2200 Infektionen. Die Frau auf Mallorca war das 56. Todesopfer in Spanien.

Webasto produziert auch in China wieder

12.08 Uhr: Der oberbayerische Autozulieferer Webasto, bei dem Ende Januar der erste Corona-Infizierte in Deutschland festgestellt worden war, sieht sich auf dem Weg zurück zur Normalität. „Inzwischen ist die Produktion an allen unseren chinesischen Standorten außerhalb der Provinz Hubei wieder in eingeschränktem Maße angelaufen“, sagte Webasto-Chef Holger Engelmann der „Wirtschaftswoche“.„Nach letzten offiziellen Informationen der chinesischen Regierung“ könnten auch die Werke in der Provinz Hubei in dieser Woche wiedereröffnet werden.

Alpin-Skisaison vorzeitig beendet

12 Uhr: Die globale Coronavirus-Krise hat die alpine Saison abrupt beendet. 12 Stunden nach der Absage der Damen-Rennen in Are hat der Weltverband Fis am Donnerstag auch die für das Wochenende geplanten letzten Wettkämpfe der Herren in Kranjska Gora gestrichen. Die Gesundheit und das Wohlergehen der Sportler und Betreuer habe Priorität, hieß es.



Das in Cortina d'Ampezzo geplante Weltcup-Finale war als Vorsorgemaßnahme gegen Sars-CoV-2 im von der Epidemie heftig heimgesuchten Norditalien schon zuletzt abgesagt worden. In Kranjska Gora standen eigentlich noch ein Slalom und ein Riesenslalom an. Durch die Absage steht der Norweger Aleksander Aamodt Kilde als Sieger der Weltcup-Gesamtwertung fest.

DFB erwägt Abbruch der Saison

11.54 Uhr: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sieht wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus die Gefahr eines Abbruchs der laufenden Saison. „Wir müssen uns mit allen Szenarien beschäftigen, um vorbereitet zu sein, wenn der Fall eintreten sollte, dass der Spielbetrieb unterbrochen oder die Saison sogar vorzeitig beendet werden müsste“, schrieb DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius in einem Gastbeitrag für das Fachmagazin kicker.

Covid-19-Patient in Baden-Württemberg gestorben

11.43 Uhr: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Stuttgart ist in Baden-Württemberg ein Patient an einer Coronavirusinfektion gestorben. Bundesweit erhöht sich die Zahl der Toten damit auf vier. Die ersten drei Todesopfer stammen alle aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.

Halle schließt alle Kitas und Schulen

11.26 Uhr: Die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt schließt von diesem Freitag an alle Kindertagesstätten und Schulen. Das gelte vorerst bis zum 27. März, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag in Halle. In Halle, einer Stadt mit knapp 240.000 Einwohnern, gibt es aktuell fünf bestätigte Infektionsfälle mit dem Virus. Die Stadt ist die erste deutsche Großstadt, die alle Kindergärten und Schulen für zwei Wochen schließt.

Mann mit Vorerkrankungen stirbt in Wien

11.10 Uhr: In Österreich ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Infizierter am neuen Coronavirus gestorben. Wie der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei dem Todesopfer um einen 69 Jahre alten Mann, der aus Italien nach Österreich zurückgekehrt war. Der Mann hatte laut der Mitteilung Vorerkrankungen und starb in der Nacht auf Donnerstag im Krankenhaus. Mit Stand Donnerstag, 8 Uhr, wurden in Österreich 302 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 verzeichnet.

RKI ruft Jugend zu Solidarität mit Älteren auf

11.08 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat angesichts der Coronavirus-Pandemie auch jüngere Menschen zu Selbstschutz und Solidarität aufgerufen. Im Moment sei von einigen aus dieser Gruppe zu hören, dass sie sich von Covid-19 nicht betroffen sähen und die Erkrankung für sich als harmlos einstuften, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Donnerstag.



Zwar seien tatsächlich Ältere und Menschen mit Grunderkrankungen besonders gefährdet. „Aber auch wenn es selten vorkommt: Auch bei jüngeren und gesunden Menschen kann es schwere Verläufe geben, darunter sogar Todesfälle“, betonte Schaade.



Alle müssten deshalb die Situation ernst nehmen und sich selbst und andere schützen. „Die Jüngeren sollten sich natürlich bitte auch solidarisch mit den Älteren zeigen, die ein höheres Risiko haben“, so Schaade.

Dax rutscht unter 10.000-Punkte-Marke

09.05 Uhr: Der Deutsche Aktienindex (Dax) ist zu Handelsbeginn am Donnerstag erneut stark gefallen. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer sackte um 5,32 Prozent auf 9863,99 Punkte ab und damit unter die Marke von 10.000 Punkten. Das ist das erste Mal seit Sommer 2016.

Greta Thunberg ruft zu digitalen Klimastreiks auf

7:50 Uhr: Angesichts der Coronavirus-Pandemie hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg die Anhänger der Fridays-for-Future-Bewegung zu Klimaschutzaktionen im Internet aufgerufen. Die 17-Jährige forderte am Mittwochbei Twitter, den Empfehlungen von Gesundheitsexperten zu folgen und große Menschenansammlungen zu meiden. „Wir jungen Leute sind am wenigsten betroffen von diesem Virus, aber es ist wichtig, dass wir uns solidarisch mit den gefährdetsten Menschen verhalten und im besten Interesse für unsere Gesellschaft handeln.“



Die Klimakrise sei die „größte Krise“ für die Menschheit, betonte die Initiatorin der weltweiten Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Angesichts der Coronavirus-Pandemie sei es aber nun an der Zeit, „neue Wege“ zu finden, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Aktivistin rief ihre Anhänger deshalb auf, in sozialen Netzwerken den Hashtag #DigitalStrike zu nutzen und Streikfotos hochzuladen.

Schulen im Kreis Heinsberg weiter geschlossen

7:30 Uhr: Die Schulen im vom Coronavirus besonders betroffenen Kreis Heinsberg sollen länger geschlossen bleiben. „Wir haben uns (...) dazu entschlossen, perspektivisch bis Ostern, aber de facto erstmal um eine weitere Woche, die Schulen geschlossen zu halten“, sagte der Heinsberger Landrat Stephan Pusch in einem am Mittwoch veröffentlichten Video auf Facebook.



Im Kreis Heinsberg war am Mittwoch ein zweiter mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierter Patient gestorben. Es war der dritte bekannte Todesfall in Deutschland.

NBA unterbricht Saison nach positivem Covid-19-Test

6:30 Uhr: Nach dem ersten Coronafall in der NBA lässt die nordamerikanische Basketball-Profiliga den Spielbetrieb bis auf Weiteres ruhen. Die Maßnahme tritt am Donnerstag inkraft. „Die NBA wird diese Pause nutzen, um weitere Schritte mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus festzulegen“, hieß es in der Mitteilung. Zuvor sei ein Profi der Utah Jazz „vorläufig“ positiv auf die Erkrankung Covid-19 getestet worden, die durch das Virus ausgelöst wird. Laut übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich dabei um den französischen Allstar Rudy Gobert (27).



Die Liga hatte das Testergebnis unmittelbar vor dem Beginn des Meisterschaftsspiels der Jazz bei Oklahoma City Thunder, Team des Deutschen Dennis Schröder, am Mittwochabend erhalten. Die Begegnung wurde daraufhin kurzfristig abgesagt. Der betroffene Spieler habe sich nicht in der Arena befunden.

29 Tote nach Einsturz von Quarantäne-Hotel in China

6:00 Uhr: Nach dem Einsturz eines als Quarantäne-Unterkunft genutzten Hotels in der ostchinesischen Stadt Quanzhou ist die Zahl der Todesopfer auf 29 gestiegen. 42 Menschen konnten lebend gerettet werden. Das Xinjia Hotel in der Metropole der südostchinesischen Provinz Fujian war am Samstag eingestürzt. Nach ersten Ermittlungen könnten Renovierungsarbeiten der Auslöser gewesen sein. Das siebengeschossige Hotel mit rund 80 Zimmern war genutzt worden, um Menschen, die aus anderen Provinzen kommen, wegen des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne zu stellen und zu beobachten.

Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson mit Coronavirus infiziert

5:00 Uhr: Oscar-Preisträger Tom Hanks (63) und seine Ehefrau, die Produzentin und Schauspielerin Rita Wilson (63), sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab der Star aus Filmen wie „Philadelphia“ und „Forrest Gump“ am Mittwoch auf Instagram und Twitter bekannt. Seine Sprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage die Diagnose.



Sie seien in Australien und hätten sich müde und fiebrig gefühlt, wie bei einer Erkältung, postete Hanks. Dazu stellte er ein Foto von einem Gummihandschuh in einem Mülleimer. Sie hätten sich testen lassen und das Ergebnis sei positiv gewesen.

Sie würden nun die Anweisungen der Gesundheitsbehörden befolgen, sich in Isolation begeben und „jeden Tag nehmen, wie er kommt“. Sie wollten die Welt mit Updates auf dem Laufenden halten. „Passt auf euch auf!“, fügte Hanks hinzu.

Zahlreiche Follower auf Instagram schickten Genesungswünsche.

USA erlassen 30-tägigen Einreisestopp aus Europa

3:00 Uhr: US-Präsident Donald Trump weitet die Reiseeinschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf Europa aus. „Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen“, sagte Trump am Mittwochabend im Weißen Haus in einer Ansprache an die Nation. Ausgenommen seien Reisende aus Großbritannien. Aus Europa kommende Amerikaner müssten sich entsprechenden Tests unterziehen. Die Maßnahme gilt nach Angaben des Weißen Hauses ab 23.59 Uhr am Freitag (4.59 Uhr MEZ am Samstag). Passagiere, deren Flug aus Europa vorher startet, dürfen demnach noch einreisen. In der vom Weißen Haus veröffentlichten Proklamation Trumps hieß es, Ausländer, die sich in den vorhergehenden 14 Tagen in den 26 Schengen-Staaten aufgehalten hätten, dürften nicht mehr in die USA einreisen.



Trump sagte zur Begründung: „Die EU hat es versäumt, die gleichen Vorsichtsmaßnahmen (wie die USA) zu treffen und Reisen aus China und anderen Krisenherden einzuschränken.“ Das habe zu einer Ausbreitung des Virus auch in den USA geführt. Trump sagte: „Wir haben in den USA dramatisch weniger Fälle des Virus gesehen als jetzt in Europa.“ Der Präsident lässt unerwähnt, dass die USA bislang nur verhältnismäßig wenig Verdachtsfälle auf das Virus getestet haben.

Bislang sind mindestens 37 Menschen in den Vereinigten Staaten an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Nach einer Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore sind inzwischen mehr als 1100 Menschen in den USA mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen, weil in den USA nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bislang erst etwas mehr als 11 000 Menschen überhaupt auf das Virus getestet wurden.



Mittwoch, 11. März

Dänemark schließt alle Schulen und Kitas

22.37 Uhr: Dänemark schließt aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus ab Montag für zwei Wochen alle öffentlichen Schulen und Kindertagesstätten. Nicht zwingend benötigte Mitarbeiter im öffentlichen Sektor sollen ebenfalls zu Hause bleiben. Für die Altenpflege, den Gesundheitssektor und die Polizei gelte das nicht, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen, nachdem sich die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in Dänemark seit Wochenbeginn auf 514 mehr als verzehnfacht hatte. Außerdem werden Bibliotheken und Freizeiteinrichtungen werden geschlossen.

Polen schließt Schulen, Kitas, Universitäten, Museen, Kinos und Theater

22.20 Uhr: Mit Polen hat auch ein weiteres Nachbarland Deutschlands für zwei Wochen alle Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. Museen, Kinos und Theater bleiben für die Öffentlichkeit ebenfalls zu, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Mittwoch in Warschau. „Für unserer Kinder ist es am besten, nicht aus dem Haus zu gehen, denn Kinder können die Krankheit leicht auf ältere Familienmitglieder übertragen.“ In Grundschulen und Kindergärten sollen die Kinder am Donnerstag und Freitag bei Bedarf noch betreut werden, damit die Eltern Zeit bekommen, das Familienleben entsprechend zu organisieren.



Gesundheitsminister Lukasz Szumowski appellierte an die Eltern, die Kinder während der schulfreien Zeit in Quarantäne zu halten. „Das ist keine Ferienzeit. Diesen Fehler haben sie in Italien gemacht.“ Dort seien junge Leute in der schulfreien Zeit viel ausgegangen und hätten das Virus weiterverbreitet. Nach Angaben der Regierung gibt es in Polen derzeit 27 bestätigte Coronavirus-Fälle.

Italien schließt alle Geschäfte und Restaurants

22.11 Uhr: Italien ordnet weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus an und schließt Bars und Restaurants sowie fast alle Geschäfte. Nur Supermärkte und Apotheken seien weiter geöffnet, erklärte Premierminister Giuseppe Conte am Mittwochabend. Alle nicht notwendigen Geschäftsaktivitäten müssten eingestellt werden. Italien kämpft mit drastischen Mitteln gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Das ganze Land gilt als Sperrzone, frei bewegen dürfen sich die 60 Millionen Menschen nicht mehr. Insgesamt haben sich in Italien mehr als 12 400 Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als 820 sind gestorben. Am meisten betroffen ist die Region Lombardei.

USA erwägen Reiseeinschränkungen für Europa

21.41 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erwägen die USA nach Angaben eines hochrangigen Regierungsmitarbeiters Reiseeinschränkungen für Europa. „Europa stellt ein einzigartiges Problem dar“, sagte der geschäftsführende Vizeminister für Heimatschutz, Ken Cuccinelli, am Mittwoch bei einer Anhörung im US-Kongress zum Coronavirus Sars-CoV-2. Innerhalb des Schengen-Raums gebe es grenzüberschreitende Bewegungsfreiheit. Daher stelle sich die Frage, „wie man Europa als Ganzes behandelt“. Es sei noch nicht so weit, dass der Reiseverkehr mit Europa behördlich ausgesetzt werde. „Aber es wird erwogen.“

US-Börse: Dow Jones im freien Fall

21.22 Uhr: Nach einem Tag der Erholung hat sich zur Wochenmitte an den US-Börsen erneut Panik breit gemacht. Angesichts der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus trennten sich Anleger in großem Stil von Aktien. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete im Tagesverlauf die Verluste immer mehr aus und schloss 5,86 Prozent niedriger bei 23 553,22 Punkten. In den vergangenen drei Wochen wurden somit die Kursgewinne mehr als eines Jahres zunichte gemacht.

Änderung in Berliner Bussen

20.41 Uhr: Im öffentlichen Nahverkehr gibt es in Berliner Bussen Änderungen. Um die Fahrer vor Ansteckung zu schützen, wird der Ein- und Ausstieg an der ersten Tür und der Fahrkartenverkauf im Bus ausgesetzt, kündigte die BVG an. Die Ticketpflicht sei damit nicht aufgehoben - Fahrgäste würden gebeten, ihre Fahrkarten an anderen Stellen zu kaufen. Auch in Bern werden Fahrgäste mit Schildern aufgefordert, Abstand zum Busfahrer einzuhalten.

Ein Schild in einem Bus weist Passagiere darauf hin, Abstand zu dem Busfahrer einzuhalten.

Benetton schließt wegen Corona-Welle Läden in Italien

18.45 Uhr: Die Bekleidungsgruppe Benetton schließt in Italien wegen der Ansteckungsgefahr die Geschäfte in Italien. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Venedig am Mittwoch mit. Die Maßnahme gelte ab Donnerstag für alle Läden von Benetton, Undercolors und Sisley. Der Verkaufsstopp in den Geschäften solle zunächst zwei Wochen dauern.



Auf diese Weise wolle der Textilriese, der auch in Deutschland breit vertreten ist, Personal und Kunden schützen. Eine Ausweitung der Schließungen auf Deutschland sei aktuell nicht geplant, sagte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage. Italien ist das in Europa am stärksten von der Pandemie betroffene Land. Auch weitere Einzelhandelsketten haben ihre Läden bereits vorübergehend geschlossen.

Erster Bundestagsabgeordneter positiv auf Corona getestet

18.17 Uhr: Im Bundestag gibt es einen ersten Corona-Fall. Ein FDP-Abgeordneter wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch durch die Parlamentsärztin positiv auf das Virus getestet.

Grimme-Preisverleihung Ende März wegen Coronavirus abgesagt

18.03 Uhr: Wegen des Coronavirus fällt die Verleihung der Grimme-Fernsehpreise am 27. März in Marl aus. „Die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Grimme-Preisverleihung steht für uns an erster Stelle, außerdem wollen wir unseren Beitrag leisten, die fortschreitende Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen“, erklärte die Geschäftsführerin des Grimme Instituts, Frauke Gerlach, am Mittwoch. Eine mögliche Verschiebung werde geprüft oder eine „alternative Form der Würdigung der Preisträgerinnen und Preisträger zu einem späteren Zeitpunkt“.

Oldtimermesse wird von März auf Juni verlegt

17.49 Uhr: Die Essener Oldtimermesse „Techno Classica“ wird wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in den Juni verlegt. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die „Techno Classica“ gehört zu den großen Automessen in Deutschland.



Im vergangenen Jahr kamen rund 190.000 Besucher nach Essen, viele von ihnen aus dem Ausland. Die Messe sollte vom 25. bis zum 29. März ihre Türen öffnen. Die Veranstalter reagieren mit der Verschiebung auf die Anweisung des Landes an die Kommunen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zu untersagen.

WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie

17.23 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf.

G7-Außenministertreffen in Pittsburgh abgesagt - Virtuelle Konferenz

17.21 Uhr: Das anstehende Treffen der Außenminister der G7-Staaten Ende März wird wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nur virtuell abgehalten. Das US-Außenministerium teilte am Mittwoch in Washington mit, aus Vorsicht habe man entschieden, auf das geplante Treffen am 24. und 25. März in Pittsburgh zu verzichten und stattdessen nur per Videoschalte zu konferieren. Die USA sind in diesem Jahr Gastgeber des G7-Gipfels der sieben großen Industriestaaten und damit auch für die Vorbereitungstreffen zuständig. Der eigentliche G7-Gipfel ist für Mitte Juni angesetzt. Das Coronavirus breitet sich weltweit rasant aus. Auch in den USA war die Zahl der Infektionen zuletzt sprunghaft gestiegen.

Von der Leyen sichert Italien Solidarität der EU zu

17.20 Uhr: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat den Italienern die Solidarität der EU versprochen. In einem Tweet, den sie in italienischer Sprache beginnt, sagt von der Leyen: „Liebe Italiener, in diesem schwierigen Moment will ich euch sagen, dass ihr nicht allein seid. Europa leidet mit Italien. In Europa sind wir in diesem Moment alle Italiener.“



Von der Leyen fährt in dem dreieinhalbminütigen Tweet auf Englisch fort und verspricht Italien mehrere Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung für die Wirtschaft des Landes. „Europa ist eine große Familie. Ihr sollt wissen, dass diese Familie euch nicht allein lassen wird“, endet die Kommissionspräsidentin ihren Tweet auf Italienisch.

NRW stoppt wegen Corona alle Klassenfahrten bis zu den Osterferien

17.06 Uhr: Wegen des Coronavirus werden in Nordrhein-Westfalen alle Schulausflüge und Klassenfahrten bis zu den Osterferien abgesagt. Dies sei ein „schulischer Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus“, teilte das Schulministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Mehr als 1700 Coronavirus-Nachweise in Deutschland

16.50 Uhr: In Deutschland sind bislang mindestens 1750 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur dpa hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders stark betroffen sind Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils weit mehr als hundert Fällen. Bislang sind bundesweit drei mit Sars-CoV-2-Infizierte gestorben, alle in Nordrhein-Westfalen.

Lufthansa streicht 23.000 Flüge

16.32 Uhr: Der Lufthansa-Konzern hat seine Ankündigungen wahr gemacht und wegen des Coronavirus 23.000 Flüge in der Zeit bis zum 24. April gestrichen. Weitere Annullierungen seien sowohl für diese Wochen als auch für einen späteren Zeitraum zu erwarten, erklärte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt. Die Kapazitätsanpassungen betreffen hauptsächlich Europa, Asien und den Nahen Osten.



Bei den Streichungen werde darauf geachtet, sämtliche Ziele mit mindestens einer Gruppen-Airline erreichbar zu halten. Der Konzern hat rund 780 Flugzeuge in der Flotte, die im vergangenen Jahr durchschnittlich 3226 Flüge pro Tag absolviert haben.

3. Fußball-Liga verschiebt zwei Spieltage

16.19 Uhr: Die kommenden beiden Spieltage der 3. Liga werden aufgrund der Coronavirus-Epidemie verlegt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, folge er als Liga-Träger einer Empfehlung des Ausschusses 3. Liga, die im Austausch mit den 20 Klubs ausgesprochen wurde. Der 28. und 29. Spieltag werden demnach frühestens Anfang Mai nachgeholt.Wie mit den weiteren Spieltagen verfahren wird, will der DFB am kommenden Montag zusammen mit dem Ausschuss und den Klubs auf einer außerordentlichen Versammlung in Frankfurt/Main klären.



„Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, nahezu stündlich ergeben sich neue Sachlagen“, sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius: „Klar ist: Die Gesundheit steht über allem. Klar ist darüber hinaus, dass wir unserer Verantwortung für die Vereine gerecht werden wollen und müssen.“

Erste Testergebnisse in Brandenburg negativ

14.03 Uhr: Nach einem Coronavirus-Verdacht in Brandenburg mit bis zu 2250 Menschen dort und außerhalb des Bundeslandes in häuslicher Vorsorge-Isolation sind erste Testergebnisse auf eine Infektion negativ ausgefallen. Von 19 Menschen, die in Neustadt (Dosse) Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Frau aus Berlin hatten, ist bei acht bisher keine Infektion festgestellt worden. „Alle diese acht Testergebnisse sind negativ“, sagte der Landrat des Kreises Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt (SPD), am Mittwoch in Neuruppin. Nach Kreisschätzung sollten bis zu 2250 Menschen in der Region und über Deutschland verteilt wegen des Kontakts in häusliche Isolation.

Mbappe negativ auf Coronavirus getestet

13.20 Uhr: Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe vom französischen Meister Paris St. Germain ist negativ auf das Coronavirus getestet worden, leidet aber offenbar an einer Mandelentzündung. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP vor dem Duell gegen Borussia Dortmund am Mittwochabend im Achtelfinalrückspiel der Champions League im Prinzenparkstadion von Paris.Mbappe nahm allerdings wieder am Training teil.



Der 21-Jährige hatte am Montag und Dienstag das Training aufgrund seiner Erkrankung mit Fieber verpasst. Es ist nicht absehbar, ob Mbappe in der Partie am Mittwochabend eingesetzt werden kann.

Erster Corona-Fall im deutschen Fußball

13 Uhr: Innenverteidiger Timo Hübers von Zweitligist Hannover 96 ist als erster Fußball-Profi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 23-Jährige befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne, wie die Niedersachsen mitteilten.Der komplette Profikader sowie das Trainerteam Kenan Kocak werden vorsorglich auf das Virus getestet. Torschütze Hübers stand beim 3:0 Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Freitag 90 Minuten auf dem Platz.

Alle Bundesliga-Spiele am Wochenende ohne Zuschauer

12:42 Uhr: Alle Spiele des 26. Spieltages der Fußball-Bundesliga finden aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Als letzte Partie wurde am Mittwoch das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und SC Freiburg als Geisterspiel bestätigt. Das teilte Leipzig mit.

Gedenkstätte Auschwitz für zwei Wochen geschlossen

12:35 Uhr: Die Gedenkstätte des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau bleibt zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus bis zum 25. März geschlossen. Man folge damit einer entsprechenden Anordnung der polnischen Regierung, teilte die Gedenkstätte am Mittwoch per Twitter mit. Zuvor hatte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bekanntgegeben, dass Museen, Kinos und Theater für einen Zeitraum für zwei Wochen für die Öffentlichkeit geschlossen werden. Das gleiche gilt für alle Kindergärten, Schulen und Universitäten des Landes.



Die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau verzeichnet jährlich nach eigenen Angaben mehr als eine Million Besucher. Der Name Auschwitz hat sich als Synonym für den Holocaust und Inbegriff des Bösen weltweit ins Bewusstsein eingebrannt. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. In ganz Europa ermordeten sie während der Schoah etwa sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens.

Kabarettist will auftreten – Shitstorm auf Twitter

12.07 Uhr: Kabarettist Dieter Nuhr (59) möchte trotz Coronavirus-Vorsichtsmaßnahmen auftreten - ein Tweet dazu hat bei Twitter überwiegend wütende Reaktionen ausgelöst. „Wir haben eine Erkrankungsrate von 0,0001 Prozent der Bevölkerung. Also ich würde gerne einfach auftreten am Wochenende...“, schrieb der 59-Jährige am Dienstag. Bei Twitter bekam Nuhr überwiegend negative Reaktionen. „Das ist richtig dumm soetwas zu schreiben. Man darf 1x im Leben auch an Andere denken“, lautet ein Kommentar.

Weiterer Coronavirus-Patient im Kreis Heinsberg gestorben

12 Uhr: Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben - es ist der dritte bekannte Todesfall in Deutschland. Der Patient sei im Heinsberger Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch, ohne weitere Details zu nennen. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ berichtet.

Am Montag waren erstmals in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Erreger Sars-CoV-2 gestorben. Das erste Todesopfer war eine 89-jährige Frau aus Essen, das zweite ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg.

Die Zahl der nachgewiesenen Erkrankungen in NRW stieg auch am Mittwoch an, allerdings eher leicht: Es gab am Vormittag (Stand: 10.00 Uhr) 687 Infektionen nach 642 Fällen am späten Dienstagnachmittag (Stand: 17.30 Uhr), wie das NRW-Gesundheitsministerium berichtete. Besonders betroffen von dem Virus ist der Kreis Heinsberg ganz im Westen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes mit 365 Fällen.

Deutschlandweit verzeichnet das Robert Koch-Institut knapp 1300 Fälle.

Angela Merkel: „Es geht also um das Gewinnen von Zeit“

11:45 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat es in der Coronakrise als zentrale Aufgabe bezeichnet, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. „Das Virus ist in Europa angelangt, es ist da, das müssen wir alle verstehen“, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Es gebe noch keine Therapie und keinen Impfstoff. 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung könnten infiziert werden, sagte Merkel unter Berufung auf Experten. Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen seien besonders gefährdet.

Zentral sei nun, „dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten“. Die Ausbreitung des Virus müsse verlangsamt werden. „Es ist eben nicht egal, was wir tun, es ist nicht vergeblich, es ist nicht umsonst“, sagte Merkel. „Es geht also um das Gewinnen von Zeit.“ Wichtig sei, dass alle staatlichen Ebenen arbeiten könnten. Es sei nicht das Schlimmste, wenn Fußballspiele nicht wie gewohnt stattfinden könnten.

China stellt alle Ankömmlinge aus dem Ausland unter Quarantäne

11:15 Uhr: Aus Furcht vor dem neuartigen Coronavirus stellt Chinas Hauptstadt Peking alle aus dem Ausland einreisende Menschen für 14 Tage unter Quarantäne. Nachdem für Ankömmlinge aus besonders schwer von der Epidemie betroffenen Ländern wie Italien eine Quarantäne bereits verpflichtend war, werde die Maßnahme auf alle Ankömmlinge aus dem Ausland ausgeweitet, teilte die Pekinger Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Betroffenen würden zuhause unter Beobachtung gestellt oder müssten sich in Quarantäne-Unterkünfte begeben, sagte Zhang Quiang von der Stadtverwaltung bei einer Pressekonferenz.

Zweitligaspiel Bochum gegen Heidenheim auch ohne Zuschauer

11:10 Uhr: Die Partie des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum gegen den 1. FC Heidenheim wird am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ohne Zuschauer ausgetragen. Die Bochumer teilten mit, dass er damit eine behördliche Anordnung des Gesundheitsamtes Bochum umgesetzt werde. Zuvor hatte es am Dienstag einen Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums gegeben, wonach Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern nur ohne Publikum stattfinden sollen. Schon am Montag hatten die Bochumer den Ticketverkauf für die nächsten Heimspiele im Vonovia-Ruhrstadion ausgesetzt.

Union Berlin gegen Bayern München auch ohne Zuschauer

10:36 Uhr: Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München an diesem Samstag wird nun doch ohne Zuschauer stattfinden. Das zuständige Bezirksamt gab am Mittwoch eine entsprechende Anordnung bekannt, nachdem es tags zuvor widersprüchliche Angaben vom Bezirk und vom Verein gegeben hatte.

Österreich stellt Zugverkehr nach Italien ein

10:15 Uhr: Der Personen-Zugverkehr von und nach Italien über die österreichische Grenze ist eingestellt. „Wir folgen den Anweisungen der Behörden“, sagte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Mittwoch. Nicht betroffen sei der Güterverkehr.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach ohne Zuschauer am Sonntag

10 Uhr: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr) ohne Zuschauer austragen. Diese Entscheidung verkündete Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) am Mittwoch.

ManCity gegen Arsenal abgesagt

9:40 Uhr: Das für diesen Mittwochabend (20.30 Uhr) angesetzte Spiel in der englischen Premier League zwischen Manchester City und dem FC Arsenal ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Die Partie wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt, weil einige Arsenal-Mitarbeiter Kontakt mit Evangelos Marinakis, dem Klubbesitzer von Olympiakos Piräus und Nottingham Forest, hatten.



Marinakis hatte über soziale Netzwerkseiten bekannt gegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat.Vor zwei Wochen hatte der griechische Spitzenklub Olympiakos in der Europa League bei Arsenal gespielt, auch Marinakis war mitgereist. Auf ärztlichen Rat entschieden sich der FC Arsenal und Manchester City, ihr Duell am Mittwochabend zu verschieben.



Olympiakos soll am Donnerstag in der Europa League unter Ausschluss der Öffentlichkeit den englischen Klub Wolverhampton Wanderers empfangen. Die europäische Fußball-Union UEFA hatte einen Antrag der Wolves auf Verlegung abgelehnt.

Merkel tritt erstmals vor die Medien

9:25 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich an diesem Mittwoch erstmals in einer Pressekonferenz nur zur Corona-Krise äußern. Zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, will sie sich um 11.30 Uhr in der Bundespressekonferenz in Berlin den Fragen der Medien stellen. Laut der Einladung will sie dabei auf die Ergebnisse der Video-Konferenz des Europäischen Rats vom Vorabend eingehen.

Türkei meldet ersten bestätigten Corona-Fall

9.15 Uhr: In der Türkei ist der erste Coronavirus-Fall gemeldet worden. Der positiv auf das Virus getestete Mann sei erst kürzlich von einer Europareise zurückgekehrt, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca in der Nacht zu Mittwoch in Ankara mit. Es handele sich um einen Türken, sein Zustand sei gut. Der Patient sei isoliert worden, seine Familie stünde unter Beobachtung.



Koca machte keine Angaben dazu, wohin der Mann gereist war und wo er behandelt wird. Als Grund nannte er den Schutz der Privatsphäre des Patienten. Der Minister rief türkische Staatsbürger dazu auf, Auslandsreisen möglichst zu vermeiden. Wer aus dem Ausland zurückkehre, solle sich zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Merkel lädt zum Corona-Gipfel

8.45 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Freitagabend mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über weitere Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen, zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber berichtet. An dem Treffen sollen auch Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) teilnehmen.

Kultfestival Coachella wird auf Oktober verschoben

8.15 Uhr: Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist das berühmte Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste verschoben worden. Das Kultfestival findet nun nicht wie geplant an zwei Wochenenden im April, sondern erst im Oktober statt, wie der Veranstalter Goldenvoice am Dienstag mitteilte.



Derzeit gebe es „weltweit Verunsicherung“, „wir nehmen die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiter und der Gesellschaft ernst“, hieß es. Die Entscheidung erfolgte auf Anordnung der Behörden. Sie werde „ohne Zweifel viele Menschen betreffen“, sei aber nicht leichtfertig getroffen worden, teilte die zuständige Gesundheitsbehörde mit.

Deutsche schauen mehr Fernsehen

7.30 Uhr: Seit der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus ist die TV-Nutzung in Deutschland messbar gewachsen - das zeigen Daten von Fernsehforschern. „Insbesondere die Sehdauern in der Primetime entwickeln sich im Februar und März im Vergleich zu den Vorjahresmonaten leicht überdurchschnittlich“, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, Kerstin Niederauer-Kopf, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Anstieg ist umso auffälliger, weil der Konsum klassischen Fernsehens seit Jahren sinkt.

„Dies kann darauf hindeuten, dass sich die Menschen abends aufgrund der aktuellen Situation derzeit mehr Zuhause aufhalten.“ Dies könne in der Tat eine Auswirkung der Maßnahmen gegen das neue Virus sein, erläuterte Niederauer-Kopf. „Davon profitieren derzeit insbesondere die privaten Sender mit starken Unterhaltungssendungen.“

Iran lässt 70.000 Häftlinge frei – USA stellen Forderung

6.45 Uhr: Die USA haben angesichts der Ausbreitung des Coronavirus im Iran die dortige Regierung zur „unverzüglichen“ Freilassung aller in dem Land inhaftierten US-Bürger aufgefordert. Die US-Regierung werde die Führung in Teheran für alle möglicherweise an dem Virus sterbenden US-Häftlinge „direkt verantwortlich machen“, erklärte Außenminister Mike Pompeo am Dienstag. In einem solchen Fall würden die USA „entschlossen“ reagieren, warnte er.



Pompeo verwies auf „tief beunruhigende“ Berichte, wonach sich der neuartige Erreger in iranische Haftanstalten ausgebreitet haben soll. Dass dennoch weiterhin US-Bürger in Haft seien, verstoße gegen den „grundlegenden menschlichen Anstand“. Die iranischen Behörden hatten kürzlich wegen der Ausbreitung des Virus 70.000 Häftlinge vorübergehend auf freien Fuß gesetzt.