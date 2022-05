Debatte in USA: Studie: Alle 15 Minuten wird eine Waffe aus einem Auto gestohlen

Washington -

Die Debatte über Waffenbesitz in den USA flammt neu auf. In den USA wird laut einer Studie alle 15 Minuten eine Schusswaffe aus einem Auto gestohlen. Die Untersuchung der NGO „Everytown for Gun Safety“, die sich für stärkere Kontrolle und Schutz vor Waffengewalt einsetzt, hat untersucht, wie Waffen illegal in den Umlauf kommen. Die Studie wurde auch dem FBI vorgelegt und mehrere US-Medien wie „NBCNews“ berichten darüber.

Laut Studie hat die Zahl der Waffendiebstähle aus Autos massiv zugenommen: So sei vor zehn Jahren jede vierte gestohlene Waffe aus einem Auto entwendet worden – 2020 wurden mehr als die Hälfte der gestohlenen Waffen aus Autos geklaut.

USA: 2020 mehr als 35.000 Schusswaffen aus Autos gestohlen

Die Verfasser der Studie weisen auf die immense Gefahr durch die Waffendiebstähle hin. „Die meist sogar legal gekauften Waffen wandern durch die Diebstähle in die Anonymität und die Illegalität. Besonders gefährlich ist, dass die Waffen dann nicht mehr nachverfolgbar sind“, heißt es in dem Bericht.

In den USA gab es 2019 und 2020 in mindestens 180 Städten einen Anstieg der Waffendiebstähle aus Fahrzeugen, berichtet „NBCNews“. Es sei ein nationales Problem, heißt es, der Anstieg der Diebstähle wurde in 38 der 50 US-Bundesstaaten registriert. In Zahlen: Im Jahr 2020 wurden mehr als 35.000 Waffen, die zuvor in Autos gelagert waren, als gestohlen gemeldet.

Die Studie kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass Diebe besonders gerne bei geparkten Autos vor Häusern zuschlagen. „Die häufigste Tatort sind Autos, die direkt vor Wohnhäusern oder in Einfahrten parken. Es zeigt die enorme Bedeutung, dass Waffen sicher und überwacht zuhause gelagert werden“, heißt es in dem Bericht.

Immer wieder kommt es in den USA zu einer Debatte über privaten Waffenbesitz. Hintergrund ist die gesetzliche Möglichkeit, der es Bürgerinnen und Bürgern erlaubt, eine Schusswaffe zu kaufen und zu tragen. Im „Second Amendment“ von 1791, dem 2. Zusatzartikel der US-Verfassung, ist geregelt, dass Waffen zur Selbstverteidigung legal sind. Die Auslegung dieses Rechts wird massiv diskutiert. (mab)