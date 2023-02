Essen – Die Feuerwehr in Essen musste eine Jugendliche aus einer misslichen Lage befreien: Die 17-Jährige war mit ihrem Hinterteil in einer Babyschaukel auf einem Spielplatz stecken geblieben. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte den Einsatz am Sonntag. Zuvor hatte die Bild-Zeitung online berichtet.

Demnach dauerte der Einsatz am Samstag 15 Minuten, waren neben den Feuerwehr-Kräften auch ein Rettungswagenteam vor Ort. Der kuriose Einsatz könnte für die Jugendliche teuer werden, denn die Kosten für die Rettung wird die junge Frau voraussichtlich selbst bezahlen müssen. (dpa)