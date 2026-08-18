Der Förster und Autor Peter Wohlleben sieht Monokulturen in deutschen Wäldern als Risikofaktor für Brände und fordert rasche Konsequenzen für die Forstwirtschaft. „Nadelholzkulturen erzeugen die Waldbrände der Zukunft“, sagte Wohlleben der „Augsburger Allgemeinen“.

„Aber leider bauen selbst staatliche Forstwaldungen immer noch nicht heimische Nadelbäume an.“ Angesichts der absterbenden Fichten und Kiefern werde nun oft auf Douglasie gesetzt. „Kein guter Ersatz“, sagte Wohlleben. „Unter Douglasien und Nadelbäumen ist die Grundwasserbildung generell ganz besonders schlecht.“

„Die Natur einfach machen lassen“

Viel wirkungsvoller sei es in Deutschland, Laubwälder sich auf natürliche Weise erholen zu lassen. „Die Natur einfach machen lassen, wäre das beste Rezept“, betonte Wohlleben.

Deutschland brauche auch aus klimatischen Gründen dringend mehr Nationalparks in den Bundesländern. „Unsere heimischen Waldökosysteme brauchen im Sommer übrigens fast keinen Regen, wenn der Boden intakt, also nicht durch Maschinenbefahrung verdichtet ist, und schwammartig die Winterniederschläge aufnehmen kann“, meint Wohlleben.

Peter Wohlleben: Gepflanzte Bäume „vertrocknen viel früher“

Gepflanzte Bäume hingegen wurzelten weniger tief. „Sie vertrocknen viel früher als Bäume, die sich aus einem Samen entwickeln und ein ungestörtes Wurzelsystem haben, was eben nicht in der Baumschule beschnitten wurde“, sagte der Forstexperte.

Wohlleben hat unter anderem den Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“ geschrieben. Das Werk war ein großer Erfolg. Insgesamt sind seine Bücher in über 46 Ländern erschienen. Manche Experten werfen ihm aber auch vor, den Wald zu mythologisieren und für die Bedrohung der Bäume nur die Forstwirtschaft verantwortlich zu machen. (dpa/red)