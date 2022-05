Frühsommer in Köln: Im Rheinland klettert das Thermometer auf 25 Grad

Köln -

In der ersten Maiwoche zeigt sich das Wetter in Köln und im Rheinland frühlingshaft, in der zweiten Woche des „Wonnemonats“ dagegen könnte es schon frühsommerlich werden.



Am Dienstag, 3. Mai, regnet es nicht, die Sonne scheint fast durchgängig. Allerdings sinken die Temperaturen in der Nacht noch teilweise in Richtung Gefrierpunkt. Außerhalb der Ballungsräume, also auch am Flughafen Köln/Bonn, kann es 3 Grad kalt werden.

Frühsommer in der zweite Maiwoche

Im Verlauf der Woche wird es dann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von Tag zu Tag ein bisschen wärmer. Am Mittwoch werden von der Eifel bis zum Siegerland tagsüber 15 bis 19 Grad erreicht, es ist teilweise wolkig. Mit den steigenden Temperaturen erhöht sich allerdings auch die Regenwahrscheinlichkeit leicht, meist bleibt es jedoch trocken.

Am Wochenende wird es 20 Grad warm, und zur Mitte der nächsten Woche sieht DWD-Experte Thomas Gerwin einen Temperaturanstieg auf bis zu 25 Grad im Rheinland.



In den Ballungszentren wie der Kölner Innenstadt kann es vereinzelt sogar wärmer werden. Ob es gegen Ende der nächsten Woche tatsächlich richtig heiß wird, lässt sich aktuell aber noch schwer vorhersehen. Prognosen über einen so langen Zeitraum sind nicht seriös. (cme)