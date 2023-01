Obertshausen – In Obertshausen nahe Offenbach sind zwei Menschen durch Schüsse schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei in seiner Wohnung vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit.



Ein Rettungswagen verlässt mit Blaulicht die Maingaustraße in Obertshausen.

Die genauen Hintergründe der Tat am Freitagmorgen im Stadtteil Hausen (Kreis Offenbach) waren zunächst unklar.



