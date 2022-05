Im Gefängnis: Diese Sonderregeln genießt wohl Boris Becker

London/Köln -

Der Southwark Crown Court in London hat Boris Becker wegen Insolvenzverschleppung Ende April zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Seitdem sitzt der 54-Jährige im Wandsworth-Gefängnis in der britischen Hauptstadt. Im Blog halten wir Sie über seinen Gefängnisaufenthalt und die Reaktionen seiner Angehörigen und Weggefährten auf dem Laufenden.

+++ Boris Becker genießt offenbar Sonderregeln im Gefängnis +++

Boris Becker genießt offenbar im Wandsworth-Gefängnis im Süden von London einige Privilegien. Weil der Ex-Tennisstar unter Klaustrophobie leide, habe er darum gebeten, dass die Zellentür tagsüber nicht verschlossen werde, berichtet die „Bild“-Zeitung. Die Gefängnisführung scheint seinem Wunsch nachgekommen zu sein, denn die Tür bleibe nur nachts verschlossen.

Auch die hygienischen Zustände und die Lautstärke in der Haftanstalt machen Becker angeblich schwer zu schaffen. Über das Essen soll er sich ebenfalls bereits beschwert haben.

Der 54-Jährige sitzt seit knapp zehn Tagen nach seiner Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung im Gefängnis. Er darf dort wohl eine Einzelzelle bewohnen. Ein Umstand, der den anderen Insassen nicht vergönnt ist.

+++ Boris Becker droht Abschiebung von der Insel +++

Die schlechten Nachrichten für Boris Becker reißen nicht ab. Der in London verurteilte Ex-Tennisprofi, der seit rund zehn Jahren ohne britische Staatsbürgerschaft auf der Insel lebt, könnte nach Ende seiner Haft theoretisch nach Deutschland abgeschoben werden.

Das britische Innenministerium wollte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur den individuellen Fall zwar nicht kommentieren, teilte jedoch am Donnerstag mit: „Jeder ausländische Staatsbürger, der wegen einer Straftat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kommt für eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Betracht.“ Zuvor hatten britische Medien darüber berichtet.

Der 54-Jährige sitzt seit seiner Verurteilung im Gefängnis Wandsworth im Süden von London, das für seinen schlechten Zustand bekannt ist. Becker könnte jedoch zeitnah in eine Anstalt mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe verlegt werden.

+++ Beckers Sohn Amadeus erfuhr erst zwei Tage nach dem Urteil von der Gefängnisstrafe +++

Erst zwei Tage nach dem Hafturteil gegen Boris Becker hat dessen jüngster Sohn Amadeus seiner Mutter zufolge von dem Prozess erfahren. „Es war ein schwerer Schlag für ihn. Mehr möchte ich dazu nicht erklären“, sagte Lilly Becker, Ex-Partnerin des Tennisidols, der Zeitschrift „Bunte“ (Donnerstag).

„Ich habe das komplett vor ihm abgeschirmt. Amadeus wusste von nichts, was da draußen vor sich geht.“ Es sei jetzt ihre Aufgabe, das Leben des gemeinsamen Sohns zu schützen. „Kinder in seinem Alter sollen unbeschwert sein, spielen, Spaß haben, Freunde treffen, Computerspiele zocken“, sagte die 45-Jährige.

Lilly Becker hat einen Sohn (Amadeus) mit Boris Becker. dpa Foto:

Sharlely „Lilly“ Becker kritisierte den Richterspruch gegen den früheren Ausnahmeathleten scharf. „Meiner Meinung nach wurde an ihm ein Exempel statuiert“, sagte sie der „Bunten“. Der 54-Jährige habe Fehler gemacht und müsse die Konsequenzen tragen. „Doch zweieinhalb Jahre Gefängnis sind aus meiner Sicht unverhältnismäßig.“ Sie habe vor allem den Umgang mit dem Ex-Star als „vollkommen unangemessen“ wahrgenommen.

+++ Lilly Becker packt im britischen Fernsehen aus +++

Vier Tage nach dem Urteilsspruch gegen Boris Becker hat seine Ex-Frau Lilly Becker (offiziell sind beide noch nicht geschieden) in der Sendung „Piers Morgan Uncensored“ ein emotionales Interview gegeben. Das Model, das mit Becker den gemeinsamen Sohn Amadeus hat, klagte über das harte Urteil gegen ihren Ex-Mann: „Das Urteil ist zu hart. Ich bin völlig zusammengebrochen. Ich konnte es nicht glauben, was ich da hörte, denn ich war bis zur Urteilsverkündung überzeugt, dass er weniger als zweieinhalb Jahre bekommt. Er hat das alles nicht verdient.“

Zur besten Sendezeit im britischen TV rechtfertige die 45-Jährige ihren TV-Auftritt: „Es ist nicht einfach, weil jeder eine Meinung dazu äußert. Und das zu Recht. Ich bin hier, um allen zu zeigen, dass starke Frauen hinter ihm stehen und hier sind, um nicht für ihn zu sprechen, sondern um ihn zu schützen.“

Die Niederländerin gab auch Auskunft, ob Sohn Amadeus bereits über das Schicksal seines Vaters Bescheid weiß: „Das wünsche ich niemandem, einem 12-jährigen Jungen beizubringen, dass sein Vater ins Gefängnis muss. Es war das Härteste, was ich jemals tun musste. Amadeus konnte es einfach nicht begreifen – und kann es immer noch nicht. Mein Herz ist gebrochen, aber es hat mich zu einer Löwenmutter gemacht, weil ich denke, dass wir als Familie schon genug durchgemacht haben.“

Über Beckers aktuelle Freundin Lilian de Carvalho Monteiro hat Lilly erfahren, dass der dreifache Wimbledonsieger die ersten Tage im Gefängnis gut überstanden habe. Schon in naher Zukunft plant Lilly Becker zusammen mit ihrem Sohn Amadeus, Boris einen Besuch abzustatten.

Anna Ermakova (r.) mit ihre Mutter Angela Ermakova. dpa Foto:

+++ Beckers Ex-Affäre Angela Ermakova sorgt sich um Amadeus +++

Angela Ermakova, die mit Boris Becker eine gemeinsame Tochter hat, hat sich „schockiert“ und „traurig“ über die Verurteilung der Tennis-Legende zu einer Haftstrafe geäußert. „Ich fühle Mitleid. Ich denke, wie kann ich helfen“, sagte Ermakova im Bild-TV-Interview am Sonntag.

Sie wünsche Becker Kraft, damit er die größte Herausforderung seines Lebens bewältigen könne. „Um wie ein Fels zu stehen, der darauf wartet, dass der Sturm vorüberzieht und die Sonne durch die Wolken bricht. Um als stärkerer Mann wieder aufzustehen.“

Ermakova, die eine kurze Affäre mit Becker hatte und mit ihm eine 22-jährige Tochter namens Anna hat, äußerte sich auch besorgt über Beckers jüngsten Sohn Amadeus und dessen Mutter Lilly.

Trotz der Haftstrafe werde Becker aber ein Vorbild bleiben, ist Ermakova überzeugt: „Viele sind bankrott gegangen oder ins Gefängnis gekommen. Aber nur einer hat mit 17 Jahren Wimbledon gewonnen. Für junge Sportler kann er immer ein Vorbild für seine Hingabe zu seinem Sport sein.“

+++ Lilly Becker: „Boris hat niemanden umgebracht“ +++

Beckers von ihm getrennt lebende Ehefrau Lilly Becker zeigte sich überrascht von der Schärfe des Urteils: „He didn't kill anybody [Er hat niemanden umgebracht]“, sagte sie „Exclusiv Weekend“ bei RTL. Mit Blick auf Beckers Patchwork-Familie sagte Lilly, die bis zur Trennung 2018 mit Boris Becker liiert war: „Es ist wichtig, dass jede Person weiß, dass wir, Amadeus, Noah, Elias, Barbara, seine Freundin Liliana, wir stehen alle hinter Boris.“

„Boris Becker war unser aller Idol“, sagte Modedesigner Harald Glööckler der „Bild“. „Egal, ob man mit Tennis etwas anfangen konnte oder nicht, hat man sich damit beschäftigt. Er wurde regelrecht in den Himmel gehoben - und nun der Absturz ins Unendliche.“ TV-Moderatorin Verona Pooth wünschte Becker ebenfalls viel Kraft.

Novak Djokovic umarmt nach seinem Sieg der ATP World Tour Finals seinen damaligen Trainer Boris Becker. (Archivfoto) Facundo Arrizabalaga/dpa Foto:

+++ Novak Djokovic reagiert „erschüttert“ +++

Der Erste der Tennis-Weltrangliste, Novak Djokovic, hat sich betroffen über die Haftstrafe für seinen Weggefährten und früheren Trainer Boris Becker geäußert. Er sei „erschüttert“, sagte Djokovic am Sonntag vor Journalisten in Madrid, wie die spanische Sportzeitung „Marca“ und andere Medien berichteten. Becker war zwischen 2013 und 2016 rund drei Jahre Djokovics Trainer.

Der 34 Jahre alte Serbe sagte, er wolle das Urteil nicht bewerten. Er betonte aber: „Boris ist ein langjähriger Freund und hat an meinen Erfolgen mitgewirkt. Ich hoffe, dass er dies ohne Folgen für seine psychische Gesundheit übersteht und sein Leben wieder aufnehmen kann.“

Boris Becker vor dem Gericht in London. dpa Foto:

+++ Boris Becker zu Gefängnisstrafe verurteilt +++

Boris Becker ist von einem Londoner Gericht am Freitag zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden, wovon er mindestens die Hälfte absitzen muss.

Der Leimener wurde am Freitag umgehend in Gewahrsam genommen. Er hat einen knappen Monat Zeit, um gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen.

Zuvor war die Tennis-Ikone am 8. April von der Jury des Gerichts in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Becker war 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden und musste daraufhin sein Vermögen offenlegen. Dennoch verschwieg er mehrere Besitztümer. Eine Jury sprach den dreifachen Wimbledon-Sieger deshalb vor drei Wochen in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig.

Die Laienrichter gelangten zu der Ansicht, dass Becker den Besitz einer Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleiert, unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen sowie Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz und eine Darlehensschuld verschwiegen hatte.

Auf dem Weg zum Urteil: Boris Becker (r.) und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro. dpa Foto:

+++ Boris Becker zurück im Glaskasten – Urteilsspruch naht +++

Gegen 15.50 Uhr ist Boris Becker auf die Anklagebank zurückgekehrt. Richterin Deborah Taylor wird gleich das Urteil sprechen.

+++ Urteil gegen Boris Becker wird nach Mittagspause verkündet +++

Mittagspause in London. Die dauert etwa 90 Minuten. Das Strafmaß gegen Boris Becker in London soll an diesem Freitag um 16 Uhr verkündet werden. Nach einer Sitzungsunterbrechung will dann Richterin Deborah Taylor ihre Entscheidung mitteilen.

Vor dem Southwark Crown Court haben sich zahlreiche Medienvertreter versammelt. Getty Images Foto:

+++ Beckers Verteidiger appelliert an die Richterin +++

Beckers Anwalt holte ebenfalls weit aus und bat um Milde. Jonathan Laidlaw sprach sich für eine Bewährungsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren aus.

Bei den Überweisungen habe es sich um Zahlungen an seine Ex-Frau Barbara sowie seine Gattin Lilly und seine Kinder gehandelt, die von ihm abhängig gewesen seien. Laidlaw räumte ein, dass Becker damit das Gesetz gebrochen hatte, es sei aber kein schwerwiegender Fall. Der 54-Jährige habe sich in einer verzweifelten finanziellen Lage befunden.

Laidlaw appelliert eindringlich an die Richterin: „Ich bleibe bei meiner Meinung, er war in einer verzweifelten Finanzlage. Er wählte selber aus, wen er wann bezahlte. Das ist kriminell. Aber es wurde nicht vorsätzlich aus Gemeinheit getan.“

+++ Staatsanwältin beendet nach 40 Minuten ihr Plädoyer – Beckers Verteidigung hat jetzt das Wort +++

Die Verhandlung zieht sich. Nach 40 Minuten hat Staatsanwältin Chalkley ihr Plädoyer beendet. Nun hat Beckers Verteidiger Jonathan Laidlaw das Wort.

Derweil gibt es Unterstützungen aus der Heimat. Der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), Dietloff von Arnim, bekräftigte vor der Strafmaßverkündung seine Loyalität mit Becker.

Dieser habe für das deutsche Tennis „unstreitig herausragende Erfolge“ gefeiert, sagte von Arnim am Freitag am Rande des Sandplatzturniers in München. „Wir stehen da, würde ich sagen, treu an der Seite unserer Tennis-Ikone.“

+++ Verhandlung gegen Boris Becker gegen 13.15 Uhr gestartet +++

Im Saal Nummer 1 am Southwark Crown Court läuft die Verhandlung gegen Boris Becker seit 13.15 Uhr. Der 54-Jährige sitzt in einem Glaskasten, der „The Stand“ genannt wird. Wann das Urteil heute genau verkündet wird, ist unklar.

Die Staatsanwältin Rebecca Chalkley beginnt mit dem Plädoyer und zählt alle Anklagepunkte noch einmal auf. Im schlimmsten Fall drohen Becker sieben Jahre Gefängnis. Eine Bewährungsstrafe ist ebenfalls möglich. Er kann gegen das Urteil anschließend Berufung einlegen.

Noah Becker unterstützte seinen Vater ebenfalls. AP Foto:

+++ Boris Becker mit Freundin und Sohn Noah am Gericht eingetroffen +++

Gegen kurz vor 13 Uhr hat Boris Becker zusammen mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro den Southwark Crown Court in London betreten. Die beiden schlenderten Hand in Hand an einer großen Anzahl von Fotografen vorbei und verschwinden im Gerichtsgebäude.

Am Gerichtshof Southwark Crown Court herrscht zur Entscheidung großer Andrang. Die Sitzung wurde deshalb in einen deutlich größeren Saal verlegt.

Neben seiner Lebensgefährtin ist auch sein ältester Sohn Noah anwesend. Gegen 13.15 Uhr wurde die Verhandlung aufgenommen.

Boris Becker geht mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro an den Fotografen vorbei. AFP Foto:

+++ Boris Becker geht vor Urteilsverkündung shoppen +++

Während man in London gespannt auf das Strafmaß im Prozess gegen Boris Becker wartet, ist der Angeklagte offenbar am Vormittag durch die Innenstadt der Millionenmetropole gebummelt. Die „Bild“-Zeitung veröffentlichte ein Foto, wie der 54-Jährige mit einer Einkaufstasche das Luxus-Kaufhaus „Harrods“ verlässt.

Becker droht eine Haftstrafe von bis zu sieben Jahren - die noch heute umgesetzt werden könnte. Der Ex-Tennisstar ist wegen Insolvenzverschleppung in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.

+++ Londoner Gericht verkündet Strafmaß für Boris Becker im Insolvenz-Prozess am Freitag +++

Ende der Woche erhält Boris Becker die Strafmaßverkündung nach seinem verlorenen Prozess in London. Die Geschworenen kamen bereits am 8. April zu dem Schluss, dass der 54-Jährige in 4 von 24 Anklagepunkten entgegen der gesetzlichen Vorgaben nicht seinen gesamten Besitz offenlegte hatte. Das Strafmaß soll am 29. April verkündet werden. Ihm droht nun theoretisch eine Haftstrafe.

Anna Ermakova (r.), Tochter von Boris Becker, und ihre Mutter Angela Ermakova. (Archivfoto von 2017) picture alliance / Horst Ossinger/dpa Foto:

+++ Beckers Ex Angela Ermakova spricht über seine Geldprobleme +++

Angela Ermakova, die Mutter von Beckers unehelicher Tochter Anna Ermakova, hat sich in der „Bild“-Zeitung über die Geldprobleme des Ex-Tennisstars geäußert. „Es ist sehr traurig, dass seine glorreiche Karriere einen so starken Einbruch erleiden musste“, wird das ehemalige Model dort zitiert.

„Ich weiß aus eigener Erfahrung zu Genüge, wie es ist, öffentlich gedemütigt zu werden. Öffentliche Demütigung an sich ist schon eine sehr harte Strafe. Die Tatsache, dass jemand früher auf dem Höhepunkt des Erfolgs waren, bedeutet, dass es noch schmerzhafter ist zu fallen, denn je tiefer jemand fällt, desto schmerzhafter ist die Landung. Und Boris musste aus sehr großer Höhe stürzen“, legte die 54-Jährige nach.

Ermakova berichtet zudem von einer Bitte Beckers: „Boris kam 2015 zu mir und mehrere Male danach, um sich Geld zu leihen, das er mir zurückzahlen wollte.“, und fügte hinzu: „Er wollte unsere Luxus-Wohnung als Sicherheit verwenden, aber das musste ich natürlich ablehnen.“

+++ Thomas Gottschalk nimmt Boris Becker in Schutz +++

Moderator Thomas Gottschalk hat Boris Becker nach dessen Schuldspruch in Schutz genommen. Wie die „Bild"-Zeitung berichtet, kritisiert Gottschalk auch den Umgang mit dem ehemaligen Tennisprofi. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren.

Thomas Gottschalk und Boris Becker. picture-alliance/ dpa Foto:

Gegenüber dem Boulevardblatt sagte der 71-jährige Gottschalk: „Boris hat keine verarmten Omas abgezockt. Sondern im schlimmsten Falle sind ein paar reiche Geldgeber etwas ärmer geworden, die sich mit dem Ruhm des Tennisidols schmücken wollten und das war offensichtlich eine Fehlinvestition. Mein Mitleid mit denen hält sich in Grenzen.“

Darüber hinaus begründet Gottschalk seine Aussagen damit, dass Becker einen hohen Preis für seinen sportlichen Erfogl gezahlt habe: „Während wir in der Schule gelernt haben, dass man nichts ausgeben kann, was man nicht besitzt, hat Klein-Boris Tennisbälle übers Netz gedroschen. In Bezug auf Kohle und Frauen hat er mehr Fehler gemacht als auf dem Tennisplatz.“ Er kritisiert außerdem den Umgang mit Boris Becker: „Das Publikum hat zuerst seine Erfolge beklatscht und berauscht sich jetzt an seinem Niedergang.“

+++ Jury spricht Boris Becker schuldig +++

Im Londoner Strafprozess gegen Boris Becker haben die Geschworenen den deutschen Ex-Tennisstar in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden. Der 54-Jährige habe seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten, entschied die Jury am Freitag. Becker könnte damit theoretisch eine Haftstrafe drohen.

Becker ist wegen Insolvenzverschleppung in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen eines Londoner Gerichts befanden den 54-Jährigen am Freitag unter anderem wegen Nicht-Offenlegung von Besitztümern sowie Verschleierung von Schulden für schuldig. In den 20 übrigen Anklagepunkten wurde der dreifache Wimbledon-Sieger freigesprochen.

+++ Jury berät dritten Tag in Folge +++

Im Londoner Strafprozess muss Boris Becker vor seinem Urteilsspruch weiter zittern. Die elf Geschworenen zogen sich am Freitagvormittag den dritten Tag in Folge am Southwark Crown Court zurück, um darüber zu diskutieren, ob sie den Ex-Tennisprofi schuldig oder freisprechen.

Becker wird vorgeworfen, Vermögen wie Immobilien, Konten und wichtige Trophäen in dem Insolvenzverfahren gegen ihn verschleiert zu haben. Der 54-Jährige weist die Vorwürfe entschieden zurück. Theoretisch könnten ihm bis zu sieben Jahre Haft drohen.

Lilly und Boris Becker bei einem TV-Auftritt 2017. (Archivfoto) picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa Foto:

Wie lange es dauert, bis die Jury ihr Urteil fällt, ist völlig unklar. Am Mittwochnachmittag hatten die Beratungen hinter geschlossenen Türen begonnen.

Becker muss sich während der Beratungen im Gerichtsgebäude bereithalten, weil jederzeit die Entscheidung verkündet werden kann. Am Freitag erschien er erneut mit seiner Freundin und seinem Sohn Noah vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, Becker habe das Vermögen absichtlich verschwiegen und schiebe die Schuld seinen Beratern zu, die sich nach seinen Angaben um alle finanziellen Fragen kümmerten. Beckers Verteidiger betonte hingegen, sein Mandant sei zwar naiv und habe sich nicht um seine Finanzen gekümmert - er sei aber unschuldig. Es sei kein Verbrechen, sich auf Berater zu verlassen.

+++ Prozess gegen Boris Becker geht in die Endphase +++

Im Strafprozess gegen Boris Becker gehen am Donnerstag (10.00 Uhr Ortszeit, 11.00 Uhr MESZ) in London die Beratungen der Jury weiter. Richterin Deborah Taylor hatte die Geschworenen am Mittwochnachmittag am Southwark Crown Court aufgerufen, alles im Prozess Gehörte zu berücksichtigen und eine gemeinsame Entscheidung zu finden.

Wie lange es dauert, bis die Jury ihr Urteil darüber fällt, ob sie Becker in den 24 Anklagepunkten jeweils für schuldig befindet oder nicht, ist völlig unklar. Dies kann theoretisch binnen weniger Stunden geschehen, aber auch tagelange Diskussionen hinter geschlossenen Türen sind möglich. Becker muss sich währenddessen bereithalten, weil jederzeit die Entscheidung verkündet werden kann.

+++ Anwalt bittet Jury um Nachsicht: Becker ist „hoffnungslos“ mit Geld +++

Im Londoner Strafprozess gegen Boris Becker hat sein Anwalt die Geschworenen aufgefordert, die besonderen Umstände des Ex-Tennisstars zu berücksichtigen. „Ich kann mir niemanden vorstellen, der ein Leben wie er geführt hat“, sagte Verteidiger Jonathan Laidlaw am Dienstag in seinen Schlussworten vor Gericht. Es sei ein ungewöhnliches Leben. Wenn er oder die Geschworenen angäben, keine Kenntnis von Konten oder Immobilien zu haben, würde dieser Aussage sicher nicht geglaubt, sagte Laidlaw. Bei Becker aber sei dies anders: „Seine Umstände wären anders als unsere.“

Die Anklage sieht als erwiesen an, dass Becker seinem Insolvenzverwalter mehrere Wertgegenstände wie Immobilien, Konten und wichtige Trophäen verschwiegen hat. Der 54-Jährige weist dies zurück. Im Falle eines Schuldspruchs könnten ihm theoretisch bis zu sieben Jahre Haft drohen. Becker wurde am Dienstag außer von seiner Lebensgefährtin Lilian De Carvalho Monteiro auch von seinem Sohn Noah begleitet.

Laidlaw wies darauf hin, dass Becker als 17-Jähriger erstmals das wichtige Tennisturnier in Wimbledon gewann und dass dieser Erfolg ihn auf einen Schlag ins Rampenlicht katapultierte. „Dieser Sieg von 1985 hat sein Leben verändert.“ Die plötzliche Bekanntheit und das neue Vermögen hätten allerlei Berater angezogen, sagte Laidlaw. Er sagte über Becker: „Manchmal mag er zu vertrauensselig gewesen sein oder zu abhängig von diesem Rat.“ Der Sportler sei oft zu beschäftigt gewesen, manchmal auch zu faul, um sich um finanzielle Fragen zu kümmern. „Dieser Mann ist hoffnungslos mit Geld.“

Boris Becker mit Freundin Lilian und Sohn Noah. AP Foto:

Becker habe den Eindruck, dass er besser hätte beraten werden können, sagte Laidlaw. Es sei aber kein Verbrechen, nicht auf Rat zu hören oder schlecht beraten zu werden.

Der Anwalt wollte seine Ausführungen am Dienstag fortsetzen. Anschließend beraten die Geschworenen in allen 24 Anklagepunkten über einen Schuldspruch. Wie lange dies dauert, ist völlig offen. Das Strafmaß wird schließlich von der Richterin festgesetzt.

+++ Anklage sieht Schuld von Boris Becker in Strafprozess erwiesen +++

Im Londoner Strafprozess gegen Boris Becker ist die Anklage von der Schuld des deutschen Ex-Tennisstars überzeugt. „Das einzige Urteil, zu dem Sie in jedem Anklagepunkt kommen können, ist: „schuldig““, sagte Staatsanwältin Rebecca Chalkley am Dienstag in ihrem Schlusswort an die Geschworenen gerichtet.

Ein konkretes Strafmaß forderte sie - wie in Großbritannien üblich - nicht. Zunächst muss die Jury über die Schuldfrage entscheiden, danach legt die Richterin das Strafmaß fest. Theoretisch könnten Becker bis zu sieben Jahre Haft drohen.

Becker habe absichtlich seinem Insolvenzverwalter nicht seine gesamten Wertgegenstände offengelegt, sagte Chalkley. „Es ist nicht plausibel, dass Mr Becker nicht weiß, wo seine Trophäen sind.“ Der 54-Jährige habe zudem vorsätzlich mehrere Konten verschwiegen oder den Besitz von Immobilien verneint. Becker hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und betont, er sei falsch beraten worden. Selbst habe er keine Ahnung von finanziellen Dingen gehabt.

„Boris Becker versucht, allen die Schuld zu geben für die Nichtangabe: seinen Beratern, seinen Anwälten, sogar (seinen Insolvenzverwaltern) - dafür, dass sie nicht die richtigen Fragen gestellt haben“, sagte Chalkley. „Er wusste, dass er in der Pflicht (zur Angabe) war und nicht seine Berater.“

Nicht ein Berater habe vor Gericht eine Mitschuld eingestanden, nicht ein Dokument lege eine solche Sicht nahe, sagte die Staatsanwältin. Becker habe zudem nicht einmal bei seinen Insolvenzverwaltern nachgefragt, ob er Dinge angeben müsse. „Es gibt nur eine Konstante in diesem Fall, das ist der Mann mit dem Wissen“, sagte Chalkley. Dies sei Becker.

Anschließend wandte sich Beckers Verteidiger Jonathan Laidlaw an die Jury. Es wurde erwartet, dass er noch am Dienstag seine Ausführungen beendet

+++ Boris Becker bestreitet Täuschung über Verbleib seiner Trophäen +++

Boris Becker hat eine absichtliche Täuschung der Behörden über den Verbleib seiner Tennis-Trophäen bestritten. Staatsanwältin Rebecca Chalkley hatte dem 54-Jährigen in dessen Prozess vorgeworfen, die Finanzbeamten „an der Nase herumgeführt“ zu haben, als er behauptete, nichts über den Standort vieler Pokale zu wissen. Diese Behauptung sei „nicht korrekt“, sagte Becker am Montag.

Becker hatte zuvor angegeben, dass ihm „viele“ seiner Trophäen fehlen würden. Dies sei kaum vorstellbar, entgegnete Chalkley im Londoner Gericht Southwark Crown Court.

Zu den Pokalen, die Becker nach seiner Insolvenz 2017 nicht wie vereinbart übergeben haben soll, gehören auch die Trophäen für zwei seiner drei Wimbledon-Einzeltitel sowie sein Olympiagold im Doppel von 1992 und die Siegerstücke der Australian Open von 1991 und 1996.

Becker, der in seiner Sportlerkarriere unter anderem sechs Grand-Slam-Turniere gewann, wird mangelnde Kooperation in seinem Insolvenzverfahren vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen dem Wahl-Londoner bis zu sieben Jahre Haft. Er weist die Vorwürfe zurück.

Lilly Becker machte 2017 beim ProSieben-Format „Global Gladiators“ mit. (Archivfoto) pa/obs/ProSieben/Richard Hübner Foto:

+++ Lilly Becker flippte nach Bankrotterklärung komplett aus +++

Im Prozess gegen Boris Becker wegen Insolvenzverschleppung kommen auch immer mehr Details aus seinem Privatleben ans Tageslicht. So soll seine Noch-Ehefrau Lilly Becker, nachdem der Ex-Tennisstar für Bankrott erklärt wurde, offenbar komplett die Fassung verloren haben.

Das niederländische Model soll vor Wut die Möbel aus dem Fenster geschmissen haben. Sein Sohn Elias hatte Becker über Lillys Ausraster per Telefon informiert. „Mir war das peinlich. Mein Sohn Elias rief mich an und sagte mir, meine Frau warf Möbel aus dem Fenster und sei ausgerastet“, gab Becker am Dienstag in London zu Protokoll.

+++ Boris Becker behauptet, Wimbledon-Trophäen verbummelt zu haben +++

Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker weiß nicht mehr, wo sich seine Trophäen aus dem All England Club befinden. Das erklärte der 54-Jährige am Dienstag vor der Jury im Southwark Crown Court. Er würde die Pokale „morgen“ vorlegen, wenn das möglich wäre, erklärte Becker im Rahmen des Prozesses gegen ihn.

Nach eigenen Angaben habe er seine Immobilien verkauft, um wieder zahlungsfähig zu sein, von „vielen“ seiner Trophäen und anderen Erinnerungsstücken aus seiner Karriere würden nun ebenfalls einige fehlen. „Für einen Spieler geht es darum, den Titel zu gewinnen. Die Trophäe selbst ist weniger wichtig, wenn man spielt“, sagte Becker. Heute wünsche er sich aber, sie noch in seinem Besitz zu haben, „um sie meinen Kindern zu zeigen“.

Zu den Pokalen, die er nach seiner Insolvenz 2017 nicht wie vereinbart übergeben haben soll, gehören auch zwei seiner drei Wimbledon-Einzeltitel sowie sein Olympiagold im Doppel von 1992 und die Trophäen der Australien Open von 1991 und 1996.

Boris Becker dpa Foto:

+++ Boris Becker soll bereits 2015 von Insolvenz gewusst haben +++

Die Londoner Staatsanwaltschaft wirft Ex-Tennisstar Boris Becker vor, schon frühzeitig von seiner bevorstehenden Insolvenz gewusst zu haben. Bereits im Jahr 2015 sei dem früheren Wimbledon-Sieger bewusst gewesen, dass er bankrott sei, sagte Staatsanwältin Rebecca Chalkley am Dienstag während des Strafprozesses gegen den 54-Jährigen wegen möglicher Verschleierung von Vermögenswerten.

Schon damals habe ihn eine Bank schriftlich aufgefordert, fünf Millionen britische Pfund zurückzuzahlen - nach heutigem Umrechnungskurs sind das knapp sechs Millionen Euro.

In Wirklichkeit habe Becker schon lange vor der Insolvenz im Sommer 2017 von seiner Zahlungsunfähigkeit gewusst, sagte Chalkley. „Das ist nicht wahr“, erwiderte der Deutsche. Ihm sei klar gewesen, dass er große Summen habe zahlen müssen, er sei aber überzeugt gewesen, dass er diese Summen hätte bedienen können, etwa mit dem Verkauf seiner Finca auf Mallorca. Er beteuerte, dass er viele Briefe erhalte und nicht sicher sei, ob er das erwähnte Schreiben der Bank gelesen habe.

+++ Boris Becker wieder im Zeugenstand +++

Boris Becker hat sich in seinem Strafprozess wegen möglicher Verschleierung von Vermögenswerten weiteren Fragen seines Anwalts gestellt. Dabei ging es am Dienstagvormittag zunächst um das Elternhaus der deutschen Tennislegende.

Während Verteidiger Jonathan Laidlaw in dem Gerichtssaal im Londoner Southwark Crown Court die Befragung fortsetzte, stimmte der dreifache Wimbledon-Sieger den Ausführungen häufig mit „korrekt“ zu. Er wirkte aufmerksam, aber auch nervös. Neben ihm lagen mehrere Aktenordner auf dem Boden, in denen der 54-Jährige gelegentlich Dokumente nachschlug.

Boris Becker auf einer Veranstaltung im Jahr 2020. (Archivfoto) dpa Foto:

+++ Boris Becker war Pleite peinlich +++

Boris Becker hat sich geschämt, dass er im Sommer 2017 von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden ist. „Wie Sie sich vorstellen können, war ich sehr schockiert über die Tatsache. Weil es überall auf der Welt Nachrichten gab und ich durch das Tor von Wimbledon ging und jeder es wusste. Es war mir peinlich, weil ich bankrott war“, sagte Becker am Montag vor der Jury im Southwark Crown Court.

Dass er kurz vor dem Wimbledon-Turnier vor fünf Jahren für zahlungsunfähig erklärt worden sei, habe „der Marke Becker geschadet“. Dadurch sei es für ihn sehr „mühevoll gewesen, genug Geld zu verdienen, um seine Schulden zu begleichen“.

Der 54-Jährige erklärte, dass er versucht habe, einen Kredit über 3,9 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen, unter anderem durch den Verkauf seines Nachlasses in Spanien. „Es ist sehr schwierig, wenn man pleite ist und jede Woche dafür in die Schlagzeilen kommt. Es ist sehr schwierig, mit meinem Namen viel Geld zu verdienen“, sagte der ehemalige Weltranglistenerste.

Becker berichtete zudem, dass die Insolvenz in einer für ihn damals „stressigen Zeit“ mit seiner damaligen Frau Lilly gekommen sei.

+++ Boris Becker spricht erstmals im Prozess +++

Im Londoner Strafprozess gegen Boris Becker hat der frühere Tennisstar erstmals ausführlich ausgesagt. Am fünften Tag des Verfahrens wegen möglicher Verschleierung von Vermögensbestandteilen während seiner Insolvenz äußerte sich der Wahl-Londoner auf Fragen der Verteidigung.

Etwas schwermütig wirkte der 54-Jährige, als er den Gerichtssaal im schmucklosen Gebäude des Southwark Crown Court im Herzen der britischen Hauptstadt betrat. Er trug einen stahlblauen Anzug, dazu weißes Hemd und blaue Sportschuhe. Immerhin: Während seiner Aussage durfte er den Glaskasten des Angeklagten inmitten des Saals verlassen und im Zeugenstand Platz nehmen.

Der frühere Tennis-Star Boris Becker steht in London vor Gericht. dpa Foto:

Das Wort hatte während der stundenlangen Anhörung in erster Linie sein Anwalt Jonathan Laidlaw, der Becker Frage über Frage zu seinem Privatleben, seiner sportlichen und professionellen Karriere und - vor allem - seinem Verhältnis zum Geld stellte. Immer wieder kommentierte Becker die Ausführungen seines Rechtsbeistands mit: „Das ist korrekt.“

Die Verteidigungslinie wurde schnell klar: Der frühere Tennisstar habe sich nie um finanzielle Fragen gekümmert, sondern sich stets auf die Einschätzung seiner Berater verlassen. Er habe auch nie selbst Rechnungen gezahlt. Becker habe auch weder Zeit noch Geduld gehabt, um Verträge zu lesen. Dies sei „leider“ auch jetzt noch so, sagte der frühere Tennisstar aus. Er habe nicht gewusst, wie viele Konten er besitzt, so der in London lebende Leimener. Hin und wieder drehte sich Becker nach seiner Übersetzerin um.

+++ Versteigerung von Trophäen brachte 700.000 Pfund +++

Im Prozess gegen Boris Becker wegen Insolvenzverschleppung hat das Londoner Gericht den Verbleib seiner zahlreichen Trophäen untersucht. Die verfügbaren Trophäen seien wegen Beckers Schulden für insgesamt 700.000 Pfund (920.000 Euro) versteigert worden, hieß es in dem Prozess am Donnerstag.

Neun Trophäen seien aber unauffindbar gewesen. Zuvor hatte Beckers Anwalt versichert, sein Mandant habe sogar seinen Ehering angeboten, um alle Schulden zu begleichen.

Beckers Verteidiger Jonathan Laidlaw schilderte, dass es sich bei den Pokalen um Miniaturausgaben von den Trophäen handelt, die die Spieler auf dem Platz überreicht bekommen. Die Auktion habe „etwas um die 700.000 Pfund“ eingebracht. Neun Trophäen fehlten allerdings, darunter zwei von Beckers Wimbledon-Pokalen und eine Olympia-Goldmedaille.

+++ Boris Becker plünderte Geschäftskonto +++

Der in London vor Gericht stehende Boris Becker hat sein Geschäftskonto nach Angaben der Staatsanwaltschaft als „Sparschwein“ für teure Einkaufstouren und Schulgebühren genutzt. Trotz seiner finanziellen Probleme habe Becker viele hundert Pfund im Londoner Luxuskaufhaus Harrods ausgegeben und sich Designer-Kleidung gegönnt, sagte Staatsanwältin Rebecca Chalkley am Dienstag vor den Geschworenen.

+++ Prozess gegen Boris Becker in London gestartet +++

Beim Strafprozess gegen Boris Becker in London am Montag ist die Jury eingeschworen worden. Unklar war zunächst aber, ob der Prozess wegen der Covid-Erkrankung eines Zeugen vertagt werden sollte. Das Gericht hatte sich deswegen bereits nach einigen Minuten zur Beratung zurückgezogen.

Hintergrund ist, dass der wichtigste Zeuge der Anklage, Insolvenzverwalter Mark Ford, an Covid-19 erkrankt ist, wie eine dpa-Reporterin im Gerichtssaal erfuhr. Der Zeuge leide unter Kopfschmerzen, fühle sich benommen und müde, sagte der Staatsanwalt. Die Verteidigung plädierte hingegen dafür, den Zeitplan beizubehalten, da nicht klar sei, wie lange es dauern werde, bis Ford vor Gericht auftreten könne.

Während die Jury eingeschworen wurde, stand Becker aufrecht in seinem gläsernen Kasten und betrachtete die Geschworenen aufmerksam und hörte anschließend der Verlesung der Anklageschrift zu. „Ich hoffe, dass die Richterin und die zwölf Geschworenen ein gerechtes Urteil fällen“, hatte Becker noch im vergangenen Monat der „Bild am Sonntag“ gesagt und sich zuversichtlich gezeigt. Er glaube „grundsätzlich immer an das Gute und an die englische Gerichtsbarkeit“, so der Ex-Tennisstar damals.

Boris Becker (r) und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro auf dem Weg zum Prozess in London. dpa Foto:

+++ Kein Promi-Bonus für Boris Becker +++

Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker ist am Montag zum Auftakt eines Strafprozesses gegen ihn in London eingetroffen. Wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete, passierte der 54 Jahre alte Wahl-Londoner die Schleuse des Southwark Crown Court in der britischen Hauptstadt. Seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro begleitete ihn.

Becker muss sich wegen verschiedener Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Insolvenzverfahren verantworten. Er ist verpflichtet, persönlich zu der Verhandlung zu erscheinen, die um 11.30 Uhr MEZ beginnen sollte.

Ein Promi-Bonus blieb Becker verwehrt: Wie alle anderen Besucher, Zeugen und Journalisten musste er sich am Morgen am Eingang des Gerichts in eine lange Schlange einreihen und einer aufwendigen Sicherheitskontrolle unterziehen. Gerichtsmitarbeiter pflückten den Inhalt seines grauen Trolleys auseinander, ließen ihn aus einer mitgebrachten Flasche trinken und tasteten seinen Körper auf verdächtige Gegenstände ab.

Becker ließ die minutenlange Prozedur im dunkelblauen Anzug, schwarzen Sneakers und wie in England üblich ohne Maske über sich ergehen. Begleitet wurde er von seiner Partnerin, die letzten Meter zum Gericht legte das Paar händchenhaltend zurück. (mbr/red/afp/dpa)