In der Ukraine geboren: Schauspielerin Mila Kunis startet große Spendenaktion

Die in der Ukraine geborene Schauspielerin Mila Kunis hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Ashton Kutcher eine große Summe für die Opfer des Krieges in der Ukraine gespendet und zu weiteren Spenden aufgerufen. „Ich bin heute so stolz wie noch nie, obwohl ich schon lange in den USA lebe“, sagte Kunis in einem Spendenaufruf-Video auf Youtube.

Gemeinsam mit der Spendenplattform „GoFundMe“ wollen Kutcher und Kunis 30 Millionen US-Dollar für die Opfer der russischen Invasion in der Ukraine sammeln, zum Start spendeten beide drei Millionen Euro. „Die Ukrainer sind ein stolzes und tapferes Volk, das unsere Hilfe in Zeiten der Not verdient hat“, sagte Kunis.

Mila Kunis wanderte aus der Ukraine in die USA aus

Kunis wurde 1983 im westukrainischen Czernowitz geboren und wanderte mit ihrer Familie 1991 in die USA aus. Nach dem Ende des Kalten Krieges wuchs sie in Los Angeles auf und startete eine erfolgreiche Schauspiel-Karriere Seit Mitte 2012 ist sie mit Kutcher zusammen, das Paar ist seit 2015 verheiratet.

„Während wir Zeugen der Tapferkeit der Ukrainer sind, werden wir auch Zeuge der unvorstellbaren Last derer, die sich in Sicherheit gebracht haben“, schreiben Kunis und Kutcher auf Instagram. „Unzählige Menschen haben alles, was sie kennen und lieben, hinter sich gelassen, um Zuflucht zu suchen.“

Spendenaktion soll Flüchtlingen aus der Ukraine helfen

Mit dem gesammelten Geld sollen die Unternehmen „Airbnb“ und „Flexport“ unterstützt werden. Flexport kümmert sich um einen kostenfreien Transport der Flüchtlinge in sichere Länder, Airbnb kündigte vor wenigen Tagen an, seine Unterkünfte kostenlos für Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung zu stellen.

Die Spendenaktion fand in den sozialen Netzwerken große Anteilnahme. Bis zum Freitagnachmittag hatten bereits mehr als 10.000 Menschen eine Spende abgegeben, zu den drei Millionen US-Dollar von Kutcher und Kunis kamen bereits weitere 3,3 Millionen. (shh)