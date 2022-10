Klima-Protest in London: Aktivisten attackieren Wachsfigur von König Charles mit Kuchen

London -

Zwei Klima-Aktivisten der britischen Protest-Gruppe „Just Stop Oil“ haben das Wachsmodell von König Charles III. bei Madame Tussauds mit Schokoladenkuchen attackiert. Die Klima-Aktivisten fordern die britische Regierung mit ihrer Aktion auf, alle neuen Öl- und Gaslizenzen und -genehmigungen zu stoppen, berichten englische Medien übereinstimmend am Montag.



Die beiden Klima-Aktivisten erklärten demnach: „Wir sind hier, weil wir unsere Freiheiten und Rechte schützen wollen, weil wir dieses grüne und angenehme Land, das unser aller Erbe ist, schützen wollen.“ Die Erkenntnisse der Wissenschaft seien „eindeutig“, führten die Aktivisten aus. „Die Forderung ist einfach: Stoppt neues Öl und Gas. Das ist ein Kinderspiel.“



Klima-Aktivisten fordern: „Stoppt neues Öl und Gas“

„Wir haben schnell auf einen Vorfall bei Madame Tussauds reagiert, nachdem zwei Personen um ca. 10:50 Uhr Essen auf eine Statue geworfen haben“, erklärte die Londoner Metropolitan Police unterdessen auf Twitter. Beide Aktivisten seien „wegen Sachbeschädigung verhaftet“ worden. Später erklärte die Polizei laut „Sky“, dass insgesamt vier Personen verhaftet worden seien.



Die Aktion sorgte im Vereinigten Königreich für Verwunderung. König Charles III. gilt vielen als Unterstützer der Klimaschutz-Bewegung. Warum die Aktivisten ausgerechnet die Statue des Monarchen attackierten, blieb zunächst unklar.

Klima-Proteste in Museen: Kartoffelbrei für Monet, Tomatensuppe für van Gogh

Zuletzt hatten zwei „Just Stop Oil“-Demonstranten für Wirbel gesorgt, indem sie Tomatensuppe über ein Gemälde von Vincent van Gogh in der National Gallery in London kippten. Am Sonntag hatten unterdessen deutsche Klima-Aktivisten ein Gemälde von Claude Monet in Potsdam attackiert – und es mit Kartoffelbrei beworfen. (das)