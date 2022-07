Kneipenbesitzer festgenommen: 21 Jugendliche sterben nach Besuch in Kneipe

Johannesburg / East London -

Rund zweieinhalb Wochen nach dem mysteriösen Tod von 21 Jugendlichen in einer Bar in Südafrika sind drei Menschen festgenommen worden. Dem 52-jährigen Barbesitzer und zwei seiner Angestellten im Alter von 33 und 34 Jahren werde vorgeworfen, illegal Alkohol an Minderjährige verkauft zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Der Barbesitzer muss am 19. August vor Gericht erscheinen, gegen die beiden Angestellten wurde eine Geldstrafe von umgerechnet 120 Euro verhängt. Die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren waren Ende Juni unter mysteriösen Umständen in der informell betriebenen „Enyobeni Tavern“ in einem Township von East London ums Leben gekommen.



Polizei findet 17 Leichen in Bar

In dem Lokal wurden 17 Leichen gefunden, vier weitere Jugendliche starben später im Krankenhaus. In der Bar hatten viele Schüler einen Geburtstag sowie das Ende des Schuljahres gefeiert. Die Todesopfer waren zusammengesunken auf ihren Stühlen gefunden worden und hatten keine äußeren Wunden aufgewiesen. Eine Massenpanik wurde daher ausgeschlossen. Auch durch eine Autopsie konnte die Todesursache bislang nicht geklärt werden.



Die forensischen Untersuchungen zur genauen Todesursache gehen unterdessen weiter. „Derzeit gibt es keine neuen Entwicklungen“, hieß es. Eine Vergiftung gilt als mögliche Todesursache.

Zeugen belasten Barinhaber

Überlebende berichteten von einem beißenden Geruch in der Bar. Zeugenaussagen legten außerdem die Vermutung einer Vergiftung nahe. Die Ermittlungen seien nach wie vor „im Gange“, sagte die Polizeichefin der Provinz Ostkap, Nomthetheleli Mene.



Bei einer Massenbestattungsfeier in der vergangenen Woche hatte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa kritisiert, dass den Jugendlichen Alkohol ausgeschenkt wurde. Das Mindestalter für Alkoholkonsum liegt in Südafrika bei 18 Jahren. Die Kneipenbesitzer hätten Profite über die Leben der Kinder gestellt, sagte der Präsident. „So etwas darf nie wieder passieren.“

In den Townships südafrikanischer Großstädte werden zahlreiche informelle Kneipen – sogenannte „Shebeens“ oder Tavernen – betrieben, die offiziell geduldet sind. Über 18-Jährigen ist der Alkoholkonsum dort gestattet. Zum Teil befinden sich die Tavernen jedoch in Privathäusern, wo Sicherheitsvorschriften und das Mindestalter für den Alkoholkonsum nicht immer durchgesetzt werden. (pst/dpa/afp)