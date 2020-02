Kontrolle auf A2: Lastwagenfahrer erklärt Polizisten, er fahre immer betrunken

Bönen -

Nachdem er mit mehr als zwei Promille am Steuer von der Polizei auf der A2 erwischt wurde, hat sich ein 36-jähriger Lastwagenfahrer in Plauderlaune gezeigt. Er fahre immer betrunken, sagte er den Beamten, wie sie am Montag berichteten. Daraufhin war der Kraftfahrer Schlüssel und Führerschein los.



Vor der Kontrolle am Sonntag hatte ein Zeuge den Lkw-Fahrer beobachtet und die Polizei gerufen. Zuerst war der 36-Jährige an einer Tankstelle schwankend zur Kasse gegangen, dann unsicher auf der Autobahn 2 in Richtung Oberhausen gefahren.



Das könnte Sie auch interessieren Lange Sperrung auf A45 : Lastwagen mit Weichkäse kippt um und blockiert alle Fahrbahnen

Nachdem es mehrere Beinah-Kollisionen gab, stoppte die Polizei den Lastwagen an der Abfahrt Bönen vor dem Kamener Kreuz und leitete ein Strafverfahren ein. (dpa/lnw)