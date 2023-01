Mainz – In Mainz sind eine Mutter und ihre neunjährige Tochter tot in ihrer Familienwohnung gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt am Mittwoch erklärten, wurden sie am Dienstagabend entdeckt, als Einsatzkräfte der Polizei die Tür öffnen ließen. Angehörige hatten die beiden als vermisst gemeldet.

Mainz: Todesursache unklar

Nach Angaben der Ermittler wurde ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Todesursache der 47-jährigen Frau und ihrer Tochter zu klären sowie mögliche Anhaltspunkte für Fremdverschulden zu finden. Dieses Verfahren richte sich nach dem derzeitigen Stand aber nicht gegen konkrete Verdächtige, hieß es weiter. (afp)