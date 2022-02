Millionenverlust: Cristiano Ronaldo verkalkuliert sich mit Appartment in Trump-Tower

New York -

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat mit dem Verkauf seines Luxus-Appartments im New Yorker Trump-Tower einen Verlust in Millionenhöhe gemacht. Einem Bericht des „Express" zufolge soll der Portugiese im Jahr 2015 einen Betrag von 16,85 Millionen Euro für die Wohnung in Donald Trumps Hochhaus gezahlt haben. Nun habe er die Immobilie für lediglich 6,3 Millionen Euro wieder verkauft und muss somit einen Verlust von 10,5 Millionen Euro hinnehmen.

Neun Zimmer und Blick auf New Yorker Central Park

Offenbar plane der Torjäger von Manchester United das Ende seiner Karriere nicht in einem Appartment mit neun Zimmern, drei Bädern und Blick auf den Central Park. Die „New York Post" hat berichtet, dass Ronaldo die Luxus-Immobilie bereits 2019 schon wieder verkaufen wollte. Auch damals hätte die Wohnung lediglich die Hälfte des urpsrünglich gezahlten Betrags eingebracht. Es konnte jedoch kein Käufer gefunden werden.

Der Wert des gesamten Wolkenkratzers habe sich nach Angaben der Immobilienfirma „UrbanDigs" in der Amtszeit des kontrovers diskutierten Präsidenten Donald Trump um 20 Prozent reduziert. (jpc)