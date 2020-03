Mitarbeiter mit Waffe bedroht: Mann überfällt Hotel und flüchtet auf E-Scooter

Offenbach -

Ein bewaffneter Mann hat in Offenbach ein Hotel überfallen und ist auf einem E-Scooter geflohen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte der Mann eine Mitarbeiterin an der Rezeption des Hotels am Samstagnachmittag mit einer Waffe und zwang sie, die Kasse zu öffnen.



Der Mann habe die 27-Jährige zur Seite gestoßen und laut Polizei 600 Euro in bar selbst aus der Kasse genommen. Er konnte demnach unerkannt fliehen. Die Frau blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. (dpa)