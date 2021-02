Neun Kinder tot: Elfköpfige Familie ertrinkt bei Überschwemmungen

Panama -

Bei Überschwemmungen in Panama ist am Sonntag eine elfköpfige Familie ums Leben gekommen. Neun der Toten seien Kinder, erklärte Zivilschutz-Chef Carlos Rumbo. Sie hatten demnach geschlafen, als ihr Haus von den Sturzfluten mitgerissen wurde. In der Provinz Veraguas westlich der Hauptstadt Panama-Stadt war der Fluss Bejuco über die Ufer getreten.



Rettungskräfte suchten noch nach zwei Vermissten. Präsident Laurentino Cortiz sprach den Hinterbliebenen im Onlinedienst Twitter sein Beileid aus. Panamas Zivilschutz hatte am Sonntag vor schweren Unwettern mit Gewittern und Sturmböen in weiten Teilen des zentralamerikanischen Landes gewarnt. (afp)