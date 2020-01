Newsblog: „Mega-Feuer“ in Australien unter Kontrolle – Weitere Proteste gegen Siemens

Canberra/Melbourne/Sydney -

Seit Beginn der Buschfeuer in Australien im Oktober vergangenen Jahres sind bereits mehr als zehn Millionen Hektar Land verbrannt – das entspricht ungefähr der Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Mindestens 28 Menschen kamen ums Leben, mehrere Millionen Tiere sind verendet. Ein Ende der Feuer ist nicht in Sicht, wir berichten über alle aktuellen Geschehnisse im Newsblog.

13. Januar: Minister will Ferienhäuser für Brand-Betroffene öffnen

Um Betroffenen der Buschbrände in Australien zu helfen, sollen Menschen ihre Ferienhäuser zur Verfügung stellen - dazu hat der Infrastrukturminister des Bundesstaates New South Wales, Andrew Constance, jetzt in einem Video aufgerufen. „Wenn Sie ein Ferienhaus an der Südküste von New South Wales besitzen, brauchen wir Ihre Hilfe“, schrieb der Politiker am Montag zudem auf Twitter.

Er forderte die Menschen auf, ihre Häuser an Familien zu vermieten, die ihr Heim in den Flammen verloren haben. New South Wales ist wie auch Victoria besonders von den verheerenden Bränden betroffen.

13. Januar: Siemens im Kreuzfeuer der Kritik

Umweltschützer machen weiter Front gegen die Entscheidung von Siemens, an der Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien festzuhalten. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future kündigten Proteste für die Siemens-Hauptversammlung am 5. Februar an. Bis Montagabend seien zudem insgesamt 15 Demonstrationen gegen das Dax-Unternehmen geplant.

13. Januar: Australischer Premier Scott Morrison wegen Buschfeuer-Krise unbeliebt wie nie

Der australische Premierminister Scott Morrison hat während der seit Monaten tobenden Buschbrände deutlich an Popularität verloren: Die Zustimmungswerte sind so tief wie nie in seiner anderthalbjährigen Amtszeit. Seit Anfang Dezember fielen sie um 8 Punkte auf 37 Prozent, wie aus einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage der konservativen Zeitung „The Australian“ hervorgeht. Oppositionsführer Anthony Albanese von der Labor-Partei überholte den Chef der konservativen Liberalen: 46 Prozent der Befragten hätten lieber ihn als Premier.

Für Scott Morrison (Spitzname „ScoMo“) sind das die schlechtesten Zahlen, seitdem er im August 2018 Parteivorsitzender wurde und Premier Malcolm Turnbull ablöste. Im Mai 2019 gewann seine Partei überraschend die Wahl.

13. Januar: Feuerwehr bringt größten Brand unter Kontrolle - Vorhersage von Regen nährt Hoffnungen

Die Feuerwehr in Australien hat nach langem Kampf den größten der dort seit Monaten tobenden Buschbrände unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales teilte am Montag mit, sie habe endlich das gigantische „Gospers Mountain Fire“ nahe der Millionenmetropole Sydney eindämmen können. Der regionale Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons zeigte sich zuversichtlich, dass die Einsatzkräfte den Brand weiter unter Kontrolle halten könnten. Das „Gospers Mountain Fire“ war Ende Oktober im Wollemi-Nationalpark ausgebrochen. Es schloss sich mit anderen Feuern zu einem Mega-Brand zusammen und vernichtete eine Fläche von mehr als 800.000 Hektar - was eine Fläche größer als Österreich ist.



Völlig ausgebrannte Autos stehen in New South Wales (Australien). Getty Images Foto:

Dutzende andere Brände sind in Australien allerdings weiterhin außer Kontrolle. Die Hoffnungen auf eine weitere Eindämmung der Buschbrände wurden aber durch die Wettervorhersagen genährt. Die Meteorologen sagten Regenfälle von bis zu 50 Millimetern in den kommenden Tagen in manchen Brandgebieten voraus.

12. Januar: Siemens-Chef Kaeser geht nicht auf Neubauer-Angebot ein

Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser will keinem Experten den Posten in einem Aufsichtsgremium geben, den er zuvor der Klimaaktivistin Luisa Neubauer angeboten hatte. Der Vorschlag Neubauers, diesen Sitz an einen Experten abzutreten, sei „gut gemeint“, teilte Kaeser am Sonntag in München mit. „Aber Experten und Wissenschaftler haben wir schon genug.“

„Die Lösung unserer Umweltprobleme braucht Führungspersönlichkeiten, die zusammen zielkonfliktäre Systeme verstehen und auflösen“, fügte er hinzu. So habe es beim Klimagipfel in Madrid genügend Experten gegeben, „aber viel zu wenig von diesem Leadership. Das Ergebnis spricht für sich selbst“.

12. Januar: Luisa Neubauer lehnt Siemens-Posten ab

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer will den angebotenen Sitz im Aufsichtsgremium des künftigen Unternehmens Siemens Energy nicht haben - macht Siemens-Chef Joe Kaeser aber einen anderen Vorschlag. „Ich werde das Angebot persönlich nicht annehmen können, habe aber Siemens darum gebeten, das Angebot an einen Vertreter oder Vertreterin der Scientists For Future weiterzugeben“, sagte Neubauer.

Siemens will bis Montag über die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien entscheiden. Die Adani Group mit Hauptsitz in Indien will in Australien eines der größten Kohlebergwerke der Welt aufbauen, das aus fünf Untertageminen und sechs Tagebaustätten bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr fördern soll. Das Projekt wird von Umweltschützern seit Jahren bekämpft.

12. Januar: Weiterer Feuerwehrmann ums Leben gekommen

Bei den verheerenden Buschbränden in Australien hat es ein weiteres Todesopfer gegeben. Wie die Feuerwehr im südlichen Bundesstaat Victoria am Sonntag mitteilte, kam dort ein 60-jähriger Feuerwehrmann im Kampf gegen die Flammen ums Leben. Mutmaßlich wurde er während der Löscharbeiten von einem Baum erschlagen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den seit Monaten anhalten Buschbränden auf mindestens 27.

12. Januar: Serena Williams gewinnt Tennis-Turnier und spendet Prämie

Serena Williams (USA) hat nach dreijähriger Durststrecke wieder einen Titel gewonnen. Im Finale des WTA-Turniers im neuseeländischen Auckland setzte sich die 38-Jährige am Sonntag gegen ihre Landsfrau Jessica Pegula mit 6:3, 6:4 durch. Mit ihrem 73. Titel auf der Tour gewann die 23-malige Major-Siegerin erstmals seit den Australian Open 2017 und ihrer Babypause wieder ein Turnier.

Die Siegprämie in Höhe von 43.000 US-Dollar (38.650 Euro) spendet Williams an einen Hilfsfonds zugunsten der Opfer der verheerenden Buschbrände in Australien. „Es ist wirklich hart für mich, all diese Nachrichten von all diesen Feuern zu sehen“, erklärte sie.

12. Januar: Arzt: Rauch und Hitze eine „immense Gefährdung“

Die Gesundheit der von den Buschbränden in Australien betroffenen Bevölkerung dürfte aus Sicht eines deutschen Arztes nicht nur wegen des Rauchs leiden. Auch die extreme Hitze könnte den Menschen zu schaffen machen. Rauch plus Hitze sei „eine immense gesundheitliche Gefährdung“, sagte der Lungenspezialist Leif Sander von der Charité in Berlin. „Extremtemperaturen sind eine zusätzliche Belastung, vor allem für chronisch kranke Patienten.“

12. Januar: Morrison kündigt Einrichtung einer Untersuchungskommission an

Die Feuerwehr nutzt derzeit eine Phase günstigerer Wetterbedingungen, um die Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Die Behörden warnten aber, dass die Feuer-Krise trotz der etwas besseren Aussichten für die kommenden Tage noch lange nicht vorbei ist.

Der wegen seines Umgangs mit der Katastrophe in der Kritik stehende australische Regierungschef Scott Morrison kündigte derweil am Sonntag an, die Regierung erwäge die Einrichtung einer Untersuchungskommission zu den Bränden. „Ich denke, das wird nötig sein“, sagte er dem Sender ABC. Er werde entsprechende Schritte einleiten. (red, dpa, afp)