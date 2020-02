Newsblog zum Coronavirus: Polizei stoppt Zug in NRW wegen Virusverdacht

Eine neuartige Lungenkrankheit „Covid-19“ breitet sich rasant über den Globus aus.

Über 80.000 Infizierungen mit dem Coronavirus sind weltweit mittlerweile bestätigt. Mehr als 2700 Menschen sind bereits gestorben, mehr als 30.000 sind wieder gesund.

Die Entwicklungen im Newsblog.

Weltweit rüsten sich Regierungen dafür, eine mögliche Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Zahl der Toten und Infizierten steigt täglich. Die Ereignisse im Newsblog.

29. Februar: Bus mit Jugendlichen auf dem Weg nach Österreich gestoppt

Ein Bus mit jungen Heranwachsenden auf dem Weg nach Österreich musste umdrehen und wegen Coronavirus-Verdachts in Bayern stoppen. In dem Bus saß eine junge Frau, die „intensiveren“ Kontakt hatte zu einem infizierten Elftklässler aus Würselen bei Aachen. Sie wurde zur Abklärung des Verdachts in ein Krankenhaus gebracht, die übrige Reisegruppe sollte in Feldbetten in einer Turnhalle warten. Die Betroffene war mit Erkältungssymptomen in den Bus gestiegen.

Samstag, 29. Februar: Weiterer Coronavirus-Fall in Gießen

In Hessen hat sich am Samstagabend eine weitere Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Es sei der zweite Fall in Gießen, teilte der Landkreis am Samstagabend mit. Der Mann sei 1992 geboren und stamme aus dem Landkreis Gießen. Er sei der Mitbewohner der Erkrankten, deren Infektion am späten Freitagabend bestätigt wurde. In Hessen gibt es damit insgesamt vier bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.

Samstag, 29. Februar: Verdacht auf Virus: Zug wird gestoppt

Wegen des Verdachts auf das Coronavirus bei einem Mitarbeiter ist ein Zug in Hagen von der Bundespolizei gestoppt worden - für etwa eineinhalb Stunden. Das Ganze habe sich aber als Fehlalarm entpuppt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Samstagabend. Die Beamten seien alarmiert worden, weil den Kollegen des Mitarbeiters Erkältungssymptome bei ihm aufgefallen waren.

In der Folge nahm die alarmierte Bundespolizei beim nächsten Stopp des Regionalexpress 7 in Hagen die Personalien von 48 Fahrgästen in dem Zug auf, der von National Express betrieben wurde. Das ebenfalls alarmierte Gesundheitsamt untersuchte den Mitarbeiter und gab dann Entwarnung. Nach rund anderthalb Stunden habe der Zug seine Fahrt fortsetzen können, sagte die Sprecherin weiter.

Samstag, 29. Februar: Italienische Drittliga-Fußballer infiziert

In Italien ist der vierte Drittliga-Fußballer positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der Spieler befinde sich in häuslicher Quarantäne und unter Beobachtung der Behörden, teilte der betroffene Club US Pianese am Samstag mit. Zuvor hatten sich bereits drei weitere Spieler und ein Club-Mitarbeiter mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Zuerst hatte ein 22 Jahre alter Profi vor dem Spiel gegen das U23-Team von Rekordmeister Juventus Turin am vergangenen Sonntag Grippesymptome gezeigt und wurde am Donnerstag in einem Krankenhaus in Siena auf eine Isolierstation gebracht.



Alle 15 Spieler des Clubs sowie die Betreuer und Verantwortlichen, die bei der Auswärtsfahrt des Teams am vergangenen Wochenende dabei waren, befinden sich nach Club-Angaben derzeit noch für zwei Wochen in Quarantäne. Das Training des Vereins wurde seitdem ausgesetzt. Das Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. In Italien infizierten sich bislang mehr als 1100 Menschen.

Samstag, 29. Februar: Zwei Infektionen in Duisburg

Auch in Duisburg sind zwei junge Frauen mit nur geringen Symptomen positiv auf den Sars-CoV-2-Erreger getestet worden. Wie die Stadt am späten Samstagabend mitteilte, hatten sie bei einer Karnevalsfeier in Geilenkirchen im Kreis Heinsberg direkten Kontakt zu einem Infizierten. Die Betroffenen sind in häuslicher Quarantäne. Eine der Frauen wohnt in Geilenkirchen und ist zu Besuch in Duisburg, die andere wohnt in der Ruhrgebietsstadt, beide arbeiten in Viersen am Niederrhein. Das Gesundheitsamt ermittle nun die Kontaktpersonen, Geilenkirchen und Viersen seien informiert.

Samstag, 29. Februar: Infizierter Lehrer in Mönchengladbach

Eine Lehrkraft aus einer Grundschule in Mönchengladbach hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt am späten Samstagabend mit und kündigte die Schließung der Grundschule mitsamt eines dazugehörenden Teilstandorts bis zum 15. März an. Die Lehrkraft befinde sich seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne und habe zuvor an einem Unterrichtstag Kontakt zu Schülern der dritten Klassen sowie zum Lehrerkollegium gehabt. Daher sollen die rund 70 Schüler der dritten Klassen, alle 30 Lehrer und das übrige Schulpersonal in häuslicher Quarantäne bleiben.

Samstag, 29. Februar: Erster Corona-Todesfall in den USA

In den USA ist erstmals eine mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Person gestorben. Die Gesundheitsbehörde im US-Bundesstaat Washington bestätigte den Todesfall am Samstag. US-Präsident Donald Trump wollte sich am Mittag (Ortszeit) im Weißen Haus zu den jüngsten Entwicklungen rund um das Virus in den USA äußern, wie er auf Twitter mitteilte.



In den USA waren bis Freitag nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bei 15 Menschen Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Weitere 47 Fälle gab es bei US-Staatsbürgern, die aus Japan oder China zurück in die Vereinigten Staaten gebracht wurden.

Trump hat wiederholt betont, die USA seien auf das Virus vorbereitet. Am Freitag sagte er: „Wir sind sehr gut organisiert. Wir haben große Talente, großartige Ärzte, großartige Leute.“ Am Mittwoch hatte er Vizepräsident Mike Pence damit beauftragt, den Kampf gegen das Virus zu leiten.

Samstag, 29. Februar: Neue Corona-Fälle in Bayern bestätigt

Auch in Bayern ist die Zahl der Coronavirus-Fälle am Samstag gestiegen. Wie das bayerische Staatsministerium für Gesundheit in München mitteilte, wurden bis zum späten Nachmittag drei neue Fälle bestätigt, die aus Oberbayern stammen. Weitere Einzelheiten sollen demnach am Sonntag mitgeteilt werden. Nach Angaben des Ministeriums gibt es damit aktuell vier bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern. Am Donnerstag war demnach der Fall eines Mannes in Mittelfranken bekannt geworden, der in Deutschland Kontakt zu einem Italiener hatte, der später positiv auf das Virus getestet wurde.

Samstag, 29. Februar: Erste Coronavirus-Infektion in Bremen

Auch in Bremen gibt es den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Es handele sich um eine Frau, die sich noch bis Donnerstag im Iran aufgehalten habe, teilte der Senat der Hansestadt am Samstagabend mit. Das Land am Persischen Golf ist im internationalen Vergleich relativ stark betroffen. Die 1962 geborene Patientin werde derzeit in einer Klinik behandelt, sie zeige nur leichte Symptome. Das Gesundheitsamt sei in direktem Kontakt mit ihr. Ziel sei es, Kontaktpersonen zu ermitteln und erforderliche Maßnahmen einzuleiten.

Samstag, 29. Februar: Mehr als 1000 Infizierte und 29 Tote in Italien

Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten ist in Italien gut eine Woche nach Bekanntwerden des Ausbruchs auf 1128 gestiegen. 29 Menschen sind gestorben, wie der Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Samstag in Rom mitteilte. Damit kamen innerhalb eines Tages infolge der Covid-19-Krankheit acht Menschen ums Leben. Sechs Patienten seien in der norditalienischen Lombardei gestorben, sagte Borrelli. Dort war die Sars-CoV-2-Welle zuerst ans Licht gekommen. Zwei Menschen starben in der Region Emilia-Romagna. 50 Patienten seien inzwischen wieder gesund.



Unterdessen wollen die ersten Regionen, die Schulen wegen der Coronavirus-Krise geschlossen hatten, den Unterricht nächste Woche wieder beginnen lassen. Die Schüler in den drei am härtesten getroffenen Regionen - in der Lombardei, der Emilia-Romagna und Venetien - sollen aber weiter zu Hause bleiben.

Samstag, 29. Februar: Messe Düsseldorf verschiebt „Pro Wein“

Wegen des Coronavirus wird die Düsseldorfer Fachmesse „Pro Wein“ verschoben. Über einen alternativen Termin werde zeitnah beraten, teilte die Messe Düsseldorf am Samstag mit. Die Weinmesse sollte eigentlich am 15. März beginnen. Im vergangenen Jahr waren 6900 Aussteller und rund 61 500 Fachbesucher aus mehr als 130 Ländern gekommen - darunter viele aus Italien, Frankreich und Übersee.



Auch weitere Eigenveranstaltungen in Düsseldorf werden den Angaben zufolge auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Dies betreffe die Messen „Beauty“, „Top Hair“, Draht-Fachmesse „wire“ und Rohr-Messe „Tube“.

Samstag, 29. Februar: Frankreich verbietet Veranstaltungen mit mehr als 5000 Personen

Wegen des neuartigen Coronavirus hat Frankreich alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. Diese Entscheidung sei vom Verteidigungs- und Ministerrat getroffen worden, teilte Gesundheitsminister Olivier Véran am Samstag mit.

Samstag, 29. Februar: Kölnerin positiv auf Coronavirus getestet

Eine Kölnerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert, das gab die Stadt Köln am Mittag bekannt. Die Frau zeige leichte Symptome und werde isoliert und behandelt. Auch die Kölner Patientin war zuvor bei der Karnevalsveranstaltung im Kreis Heinsberg, bei der sich mehrere Menschen infizierten.

Samstag, 29. Februar: Lehrer aus Sauerland infiziert – Häusliche Quarantäne für Kontaktpersonen

Im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid ist bei einem Lehrer das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Ein Sprecher des Märkischen Kreises sagte am Samstag auf dpa-Anfrage, es seien 36 Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne geschickt worden. Man habe von allen Abstriche genommen, die nun ins Labor geschickt würden.



Die Förderschule des Kreises mit 95 Schülern und 20 Lehrern bleibe bis Ende der kommenden Woche geschlossen. Der Lehrer habe in dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg an der Karnevalssitzung teilgenommen, die für NRW bisher als Ausgangspunkt gilt.

Samstag, 29. Februar: Vier Kita-Kinder in NRW infiziert

Bei vier Kindern in Nordrhein-Westfalen ist eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Sie gehen in die Kita im Kreis Heinsberg, in der eine an Covid-19 erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. Das teilte der Kreis Heinsberg am Samstag mit. Allen vier Betroffenen gehe es gut.

Samstag, 29. Februar: Italienische Ligaspiele und Pokalfinale verschoben

Die italienische Fußballliga hat fünf Partien der Serie A dieses Wochenendes auf den 13. Mai verschoben. Darunter ist die Spitzenbegegnung zwischen dem Tabellenführer und Meister Juventus Turin und dem aktuell Drittplatzierten Inter Mailand, die ursprünglich am Sonntagabend stattfinden sollte. Das teilte die Liga am Samstag mit.



Die weiteren betroffenen Spiele sind AC Mailand gegen CFC Genua 1893, Parma gegen Spal Ferrara, Sassuolo gegen Brescia und Udinese gegen AC Florenz. Die Spiele sollten wegen des Coronavirus-Ausbruchs zunächst ohne Zuschauer stattfinden.



Betroffen von der Verschiebung ist auch das Finale im italienischen Pokal, das ursprünglich für den 13. Mai, einen Mittwoch, geplant war. Es soll nun eine Woche später am 20. Mai steigen, wie die Liga ankündigte.

Samstag, 29. Februar: Güterverkehr in NRW wird umgeleitet

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wirkt sich am Wochenende auch auf den Güterverkehr in Nordrhein-Westfalen aus. Im Umfeld eines Mitarbeiters des Stellwerks in Köln-Kalk ist laut Angaben der Deutschen Bahn ein Verdachtsfall aufgetreten. Das Stellwerk war am Samstag deshalb nicht besetzt. Der Schienengüterverkehr werde umgeleitet. Auswirkungen auf den Personenverkehr gibt es den Angaben zufolge aber nicht.



Die Umleitungen sollen voraussichtlich noch bis Sonntag bestehen. Ob sich der Verdachtsfall bestätigt hat, war am Samstag zunächst noch unklar. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ berichtet.

Samstag, 29. Februar: 38 Infizierte im Kreis Heinsberg, erster Fall in Bonn

Im Kreis Heinsberg ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten auf 38 gestiegen. Am späten Freitagabend sei eine weitere Person gemeldet worden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Samstagmorgen. Der Krisenstab werde angesichts der raschen Ausbreitung des Erregers am Vormittag erneut zusammenkommen.



In Bonn ist am Samstagmorgen ebenfalls ein Fall einer Coronainfektion bekannt geworden. Der Mitarbeiter einer Offenen Ganztagsschule im Bonner Stadtteil Poppelsdorf hatte sich ebenfalls im Kreis Heinsberg infiziert. Er hatte in der Ortschaft Gangelt Karneval gefeiert, wo auch ein 47-jähriger Mann aus dem Kreis anwesend war, der bislang als erster Infizierter in NRW gilt.

Man warte weiter auf die Testergebnisse von Dutzenden Kindern aus der Kita, in der die erkrankte und in der Düsseldorfer Uniklinik behandelte Erzieherin arbeitet. „Dazu liegen uns noch keine Ergebnisse vor“. Alle Infizierten haben laut NRW-Gesundheitsministerium Bezüge zu Infizierten im Kreis Heinsberg. Unter allen 37 bekannten Fällen werden nur die 46 Jahre alte Erzieherin und ihr Ehemann (47) - er gilt als Erstinfizierter in NRW - im Krankenhaus behandelt.

Freitag, 28. Februar: Berliner Reisemesse ITB abgesagt

Die Reisemesse ITB in Berlin wird wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt. Das sagte ein Messesprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Freitag, 28. Februar: Kölner Fitnessmesse Fibo verschoben

Die Kölner Fitnessmesse Fibo wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben. Statt Anfang April solle sie in der zweiten Jahreshälfte 2020 über die Bühne gehen, teilten die Veranstalter am Freitagabend mit. „Obwohl es enttäuschend ist, die Veranstaltung zu verschieben, ist es unerlässlich, dass wir der Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten Priorität einräumen“, erklärte Silke Frank, Direktorin der FIBO Global Fitness Events. Die Fibo bringt nach Veranstalterangaben jedes Jahr über 1000 Aussteller und rund 145 000 Besucher aus 135 Ländern in Köln zusammen.

Freitag, 28. Februar: Zweiter Fall in Hessen nachgewiesen

In Hessen ist eine zweite Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Betroffen sei ein 29-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis, teilte das Sozialministerium am Freitagabend mit.

Freitag, 28. Februar: Virologe erwartet viele Infizierte - Ansteckungsrisiko derzeit klein

In Deutschland werden sich nach Ansicht eines Experten viele Menschen mit dem neuen Coronavirus anstecken. „Es werden sich wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent infizieren, aber wir wissen nicht, in welcher Zeit“, sagte der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité am Freitag. „Das kann durchaus zwei Jahre dauern oder sogar noch länger.“ Problematisch werde das Infektionsgeschehen nur, wenn es in komprimierter, kurzer Zeit auftrete. „Darum sind die Behörden dabei, alles zu tun, um beginnende Ausbrüche zu erkennen und zu verlangsamen.“

Freitag, 28. Februar: Minister: Jetzt 35 Infizierte im Kreis Heinsberg

In dem stark vom neuen Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Infizierten gestiegen. Von inzwischen 35 nachweislich betroffenen Menschen wird ein Ehepaar im Krankenhaus behandelt. Alle anderen seien nicht stationär aufgenommen worden, sagte Landrat Stephan Pusch (CDU) am Freitag. Der Krankheitsverlauf sei bei ihnen vergleichsweise mild.

Unterdessen sind Kinder des Ehepaars aus Gangelt, das am Coronavirus erkrankt ist, gesund. Sie seien ebenso wie weitere Verwandte nicht infiziert, sagte Landrat Stephan Pusch (CDU) am Freitag auf einer Pressekonferenz. Das habe ein Test ergeben. Der Vater der beiden Kinder war als erster Patient mit dem neuen Virus in NRW identifiziert worden. Sowohl er als auch seine Frau werden an der Düsseldorfer Uni-Klinik behandelt.

Freitag, 28. Februar: Keine Kinder unter den Infizierten in Heinsberg

Auch sonst sind laut Landrat Stephan Pusch keine Kinder unter den 35 Infizierten in Heinsberg. Am Freitagabend erwarte man aber noch die Testergebnisse von den Kindern eines Kindergartens, in der eine 46-jährige Infizierte als Erzieherin tätig ist.

Die Behörden wissen zudem noch immer nicht, wo sich der erste bekannte Patient (47) in NRW mit dem neuen Coronavirus infiziert hat. Den sogenannten „Patient Null“, bei dem sich der 47-Jährige angesteckt haben muss, werde vielleicht auch nie gefunden.

Freitag, 28. Februar: Absperrungen wären als Maßnahme zwecklos

Eine Absperrung ganzer Ortschaften wäre als Maßnahme gegen das neue Coronavirus nach Auffassung des Heinsberger Landrates zwecklos. „Ich halte das sowohl für den Staat als auch für unsere Menschen für eine Maßnahme, die sie nicht akzeptieren werden“, sagte Pusch. Er gehe davon aus, dass der Kreis Heinsberg in einiger Zeit nicht der einzige Kreis mit Corona-Infizierten sein werde: „Was wollen wir jetzt absperren, was soll das noch bringen“, sagte der Landrat. Am Freitag hatte eine Falschmeldung über angeblich geplante Sperrbezirke im Kreis Heinsberg für kurzfristige Aufregung gesorgt. Pusch erklärte die Falschmeldung durch ein Missverständnis.

Freitag, 28. Februar: Corona-Fall in Düsseldorf - 1500 Kollegen sollen zuhause bleiben

Nachdem ein Mitarbeiter eines großen Beratungsunternehmens in Düsseldorf am Coronavirus erkrankt ist, sollen 1500 Kolleginnen und Kollegen des Mannes erst einmal zuhause bleiben. Die Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) berichtete am Freitag, sie sei am Donnerstagabend über die Erkrankung ihres Angestellten informiert worden und habe daraus die Konsequenzen gezogen. „Wir haben alle Mitarbeiter der betreffenden Niederlassung darüber informiert und sie aufgefordert, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben“, erklärte ein Unternehmenssprecher.

Betroffen sind rund 1400 Mitarbeiter von Ernst & Young in Düsseldorf und weitere 110 Beschäftigte der Niederlassung in Essen, wo der Mann ebenfalls gelegentlich gearbeitet habe. Laut Ernst & Young hatte der Mitarbeiter keinen Kontakt mit Mandanten. Ein eingeschränkter Betrieb könne durch Arbeiten im Home-Office aufrecht erhalten werden, betonte der Sprecher.

Freitag, 28. Februar: Empfehlung an Bayern-Stars: Wegen Corona vorerst keine Autogramme

Die Stars des FC Bayern sollen auf Empfehlung der medizinischen Abteilung des Clubs wegen des Coronavirus bis auf Weiteres keine Autogramme mehr schreiben und auch nicht für Fotos oder Selfies mit den Fans zur Verfügung stehen. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mit.

Basierend auf den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und deren erweiterter Umsetzung habe Mannschaftsarzt Roland Schmidt, der internistische Leiter der medizinischen Abteilung des FC Bayern, diese Empfehlung gegeben. „Wir bitten um das Verständnis unserer Fans und aller Besucher unserer Trainingseinheiten und unserer Spiele“, hieß es in der Mitteilung auf der Internetseite des Münchner Vereins.

Freitag, 28. Februar: Behörden: Sperrbezirk im Kreis Heinsberg kein Thema

In dem besonders stark vom Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg ist nach Angaben nordrhein-westfälischer Behörden bislang kein Sperrbezirk geplant. Sowohl das Düsseldorfer Gesundheitsministerium als auch der Kreis Heinsberg dementierten am Freitag anderslautende Medienberichte. Ein Sperrbezirk sei bislang kein Thema, sagten Sprecher beider Behörden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Der WDR hatte zuerst von einer bevorstehenden Einrichtung eines Sperrbezirks in Heinsberg berichtet.

Freitag, 28. Februar: Zwei weitere Fälle in Mönchengladbach bestätigt

In Mönchengladbach gibt es zwei weitere bestätigte Corona-Fälle. Dies bestätigte das Gesundheitsamt der Stadt.

Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach meldeten eine positiv auf Corona getestete Ärztin im Praktischen Jahr, die auf der Urologischen Abteilung arbeitet und im Kreis Heinsberg lebt. Sie hat sich nach derzeitigem Stand außerhalb der Klinik infiziert. Sie ist in häuslicher Quarantäne und kuriert dort ihre Symptome aus. An ihrem ersten Arbeitstag nach einem Urlaub hatte sie keinen Kontakt zu Patienten.

Kollegen, mit denen Sie bei einer Dienstbesprechung Kontakt hatte, wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Sie werden am kommenden Montag auf Corona getestet, weil ein Abstrich wegen der Inkubationszeit derzeit wenig Sinn macht.

Freitag, 28. Februar: Zwei Schulen in NRW sagen Unterricht ab

Wegen des Coronavirus haben zwei Schulen in Bielefeld und Mönchengladbach den Unterricht abgesagt. Das teilten Sprecher beider Städte am Freitag mit. Nachdem bei einer Mitarbeiterin der Verdacht auf eine Erkrankung bestand, hätten Schulleitung und Gesundheitsamt in Bielefeld entschieden, den Unterricht ausfallen zu lassen, sagte ein Sprecher des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Montag und Dienstag bleibt voraussichtlich eine Schule in Mönchengladbach geschlossen, weil der Bruder einer Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

Ob Schulen geschlossen werden, entscheiden grundsätzlich die Gesundheitsbehörden, teilte das Schulministerium in NRW mit. In Ausnahmefällen könne auch die Schulleitung „zur Abwehr erheblicher konkreter Gefahren“ die Schließung veranlassen. Schulleitungen könnten im Einzelfall auch Schülerinnen und Schüler vom Unterricht ausschließen, wenn von ihnen eine Gesundheitsgefahr ausgehe.

Freitag, 28. Februar: In Heinsberg soll laut WDR ein Sperrbezirk eingerichtet werden

Laut WDR-Informationen soll im Kreis Heinsberg ein Sperrbezirk eingerichtet werden - eine weitere Maßnahme, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Offiziell ist dieser Plan allerdings noch nicht.

Für 16 Uhr ist aber eine Pressekonferenz angekündigt, bei der bekanntgegeben werden soll, welche Orte die Sperrung umfassen soll, heißt es weiter.

Freitag, 28. Februar: Streit in NRW wegen Umgang mit Virus

Die Stadt Dortmund hat das Land NRW für ihr bisheriges Krisenmanagement im Fall des Coronavirus kritisiert. Die Gesundheitsministerien des Landes und auch des Bundes müssten klare Grundlagen an die Hand geben, damit vor Ort besser über mögliche Absagen von Veranstaltungen, Dienstreisen oder Klassenfahrten entschieden werden könne, forderte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) am Freitag.

In der drittgrößten NRW-Stadt gebe es zwar bisher nur sechs gemeldete Verdachtsfälle, dennoch sei man bereits im Krisenstabsmodus. In zwei der sechs Fälle stellte sich der Verdacht als falsch heraus. Gesundheitsdezernentin Birigt Zoerner mahnte, die Landesregierung solle die landesweite Einrichtung von Krisenstäben anordnen.

Zoerner bemängelte für NRW: „Wir haben noch keine klare Kommunikationsstruktur.“ Das Land könne gegenüber den Bezirksregierungen die Einrichtung von Krisenstäben anordnen, die das dann wiederum in die Fläche tragen könnten.

Freitag, 28. Februar: Mittlerweile fast 60 Fälle in Deutschland

In Deutschland gibt es mittlerweile fast 60 bestätigte Coronavirus-Fälle. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. „Es ist wie bereits gesagt eine sehr dynamische Situation“, so die Sprecherin. Zu den 60 Fällen zählen auch die bereits genesenen Patienten.

Freitag, 28. Februar: Infizierter aus Hamburg hatte etwa 50 Kontaktpersonen

Bei dem ersten im Norden an dem neuen Coronavirus erkrankten Mann handelt es sich um einen Arzt. Das sagte Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Er arbeitet in der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Nach Angaben der Senatorin wurden etwa 50 Kontaktpersonen des Erkrankten aus Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) identifiziert.

Freitag, 28. Februar: Tropical-Islands-Mitarbeiter werden getestet

91 Mitarbeiter des Brandenburger Erlebnisbads Tropical Islands sollen am Freitag auf das Coronavirus getestet werden. Zuvor war bekannt geworden, dass sich am Wochenende ein Infizierter aus Nordrhein-Westfalen in dem Badepark in Krausnick-Groß Wasserburg (Dahme-Spreewald) aufgehalten hatte. Eine Gefahr für Badegäste bestehe nicht, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Der Betrieb in dem Baderessort laufe derzeit normal weiter, die betroffenen Mitarbeiter wurden zunächst freigestellt.

Der Infizierte hatte nach Angaben des Gesundheitsministeriums erklärt, keinen engeren Kontakt zu anderen Badegästen gehabt zu haben. Näheren Kontakt gab es demnach nur zu Mitarbeitern, beispielsweise bei der Essensausgabe. Alle Angestellten, die das betreffe, seien gemeinsam mit den örtlichen Gesundheitsbehörden bestimmt worden, sagte der Sprecher von Tropical Islands. Sie seien freigestellt, bis die abschließenden Testergebnisse vorliegen - voraussichtlich Ende kommender Woche. Der laufende Betrieb werde dadurch jedoch nicht eingeschränkt.

Freitag, 28. Februar: Erster Infektionsfall in Düsseldorf

Ein Mitarbeiter einer Düsseldorfer Unternehmensberatung ist mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Unternehmen Ernst & Young am Freitag mitgeteilt. Er habe im Düsseldorfer Büro gearbeitet. Alle Mitarbeiter der Niederlassung seien aufgefordert worden, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben.

Der infizierte Mitarbeiter habe nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Kontakt zu Mandanten gehabt. Die weiteren Schritte stimme man mit den zuständigen Behörden ab. Zum Übertragungsweg machte das Unternehmen zunächst keine Angaben. Die „Rheinische Post“ hatte zuvor berichtet.

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte, der Mann gehöre zu den 20 bereits bekannten Infizierten in NRW. Er habe Bezüge in den Kreis Heinsberg.

Freitag, 28. Februar: Schweiz sagt Großveranstaltungen ab

In der Schweiz sind wegen der Coronavirus-Epidemie bis zum 15. März auch alle Sport-Großveranstaltungen verboten worden. Spiele mit mehr als 1000 Zuschauern dürfen auf Anweisung des Bundesrats in diesem Zeitraum nicht mehr stattfinden. Möglich bleiben demnach aber Geisterspiele ohne Fans oder Partien mit geringeren Zuschauerzahlen. Alternativ müssten die geplanten Spiele verschoben oder abgesagt werden.

Auch der Genfer Autosalon ist abgesagt worden. Die bekannte internationale Fahrzeugmesse entfalle in diesem Jahr, teilten die örtlichen Behörden am Freitag mit. Die Eröffnung des Autosalons war für kommenden Donnerstag vorgesehen.

Betroffen von dem Verbot der Sport-Großveranstaltungen sind vor allem Fußballspiele und Partien der höchsten Eishockey-Ligen. Auch der nächste Auftritt des FC Basel in der Europa League könnte gefährdet sein, sofern der Club am 12. März ein Heimspiel im Achtelfinale zugelost bekäme. Im Eishockey stehen in der Schweizer National League vom 7. März an die Meisterschafts-Playoffs an. Im Mai findet in der Schweiz die Eishockey-WM statt.

In der Schweiz waren bis Freitag 15 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Mehr als 100 Menschen befanden sich aktuell in Quarantäne.

Freitag, 28. Februar: Weiterer Fall nahe Köln

In Bergheim nahe Köln ist bei einem weiteren Mann der Coronavirus festgestellt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Er soll auf der Karnevalsfeier im Kreis Heinsberg gewesen sein, an der auch andere Infizierte teilnahmen.

Freitag, 28. Februar: Dax bricht wegen Coronavirus weiter ein

Der Kursrutsch aus Sorge vor einer Coronavirus-Pandemie hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Dax sank im frühen Handel weitere 3,81 Prozent auf 11.896,17 Punkte. Vorbörslich schien sogar die Marke von 11.800 Punkten in Gefahr.

Mit einem Dax-Verlust von mehr als zwölf Prozent seit dem vergangenen Freitag erleben die Anleger die schwärzeste Woche seit Beginn der Griechenland-Schuldenkrise im Sommer 2011. Das Rekordhoch aus der Vorwoche bei 13.795 Punkten scheint in der aktuellen Panik am Markt so schnell nicht wieder erreichbar.

Freitag, 28. Februar: Etwa 1000 Menschen in häuslicher Quarantäne

Immer mehr Menschen im Kreis Heinsberg müssen nach den ersten Infektionsfällen mit dem neuartigen Coronavirus vorsorglich zu Hause bleiben. Der Kreis Heinsberg geht mittlerweile von schätzungsweise 1000 Menschen in häuslicher Quarantäne aus. „Das ist eine rein statistische Rechnung“, sagte ein Sprecher des Kreises am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der im Fokus stehenden Karnevalsveranstaltung „Kappensitzung“ im Ortsteil Langbroich-Harzelt von Gangelt am 15. Februar könnte es etwa 400 Kontaktpersonen gegeben haben. Für deren Partner und gegebenenfalls Kinder könnte rein rechnerisch der Faktor 2,5 angesetzt werden, womit man auf die Zahl 1000 komme.

Freitag, 28. Februar: Erneut mehr als 300 Infizierte in China

In China ist die Zahl der Todesopfer und Infizierten durch die Lungenkrankheit Covid-19 weiter gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Freitag mitteilte, kamen landesweit 327 nachgewiesene Covid-19-Erkrankungen hinzu, womit die Gesamtzahl der offiziell bestätigten Fälle auf dem chinesischen Festland bei fast 79 000 liegt. Die Zahl der Toten kletterte um 44 Opfer auf 2788. Mit 318 Infektionen und 41 Todesopfern kamen erneut die meisten Fälle aus der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war.

Freitag, 28. Februar: Hamburger Kinderklinik-Mitarbeiter infiziert

Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handele sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), teilten die Klinik und die Hamburger Behörde für Gesundheit am Donnerstagabend mit. Der Mann sei in Italien im Trentino im Urlaub gewesen und am Sonntag an seinen Wohnort nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt.

Am Montag habe er am UKE gearbeitet - und dann am Dienstag während der Arbeit Krankheitssymptome entwickelt. Daraufhin habe er den Dienst abgebrochen, hieß es weiter. Alle Kinder und Eltern, die engen Kontakt mit dem Mitarbeiter hatten, gehen demnach nun 14 Tage in Quarantäne - je nach Gesundheitszustand im UKE oder zu Hause. Auch andere Mitarbeiter gehen nun in eine häusliche Isolation.

Der Infizierte selbst ist demnach in stabilem Zustand und in häuslicher Quarantäne. Seine Kontaktpersonen sollten informiert und getestet werden. Das Trentino sei nicht als Risikogebiet für das neuartige Coronavirus definiert gewesen, hieß es.

Freitag, 28. Februar: Erster Fall in Hessen nachgewiesen

In Hessen ist ein erster Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Bei einer Person im Lahn-Dill-Kreis sei der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte der Landkreis am Donnerstagabend mit. Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne), und Landrat Wolfgang Schuster wollen am Freitagvormittag (10.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz informieren.

Deutschlandweit mehren sich die Fälle von Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Die meisten Betroffenen haben nur leichte Erkältungssymptome mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine. Doch 15 von 100 Infizierten erkranken laut Robert Koch-Institut (RKI) schwer. Dann drohen Atemprobleme oder eine Lungenentzündung.

Donnerstag, 27. Februar: Unter 14 Neuinfizierten auch eine Person aus Düsseldorf

Das neue Coronavirus hat mit einem infizierten Einwohner aus Düsseldorf erstmals direkt eine Großstadt in Nordrhein-Westfalen erreicht. Nach Angaben des Kreises Heinsberg wohnt eine der 14 neuinfizierten Personen in der Landeshauptstadt. Alle jetzt Infizierten seien nach Hause entlassen worden, weil eine stationäre Behandlung aufgrund des Verlaufs nicht notwendig sei, teilte der Kreis Heinsberg am späten Donnerstagabend mit. Die Betroffenen sollen sich in häuslicher Quarantäne aufhalten.

Die meisten Infektionsfälle im Kreis Heinsberg werden in Verbindung mit einer Karnevalsveranstaltung „Kappensitzung“ im Ortsteil Langbroich-Harzelt von Gangelt am 15. Februar gesehen. „Nach jetzigem Stand deuten auch hier wieder zahlreiche Verbindungen zum Gangelter Karneval“, hieß es. Bei einem der 14 Neuinfizierten mit dem Erreger Sars-CoV-2 ist nach Auskunft des Kreises allerdings noch nicht ganz klar, ob es möglicherweise einen zweiten Infektionsherd geben könnte.

Von den 14 neu Betroffenen stammen laut Auflistung neun aus Gangelt, zwei aus der Gemeinde Selfkant, eine aus der Stadt Heinsberg, eine aus Herzogenrath und eine aus Düsseldorf. Damit hat sich die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis Heinsberg auf 20 erhöht. Darunter ist ein Soldat, der am Militärflughafen Köln-Wahn für die Flugbereitschaft der Bundeswehr im Einsatz war. Er wird in Koblenz behandelt.

Donnerstag, 27. Februar: Neuer Coronavirus-Fall in Bayern

In Bayern gibt es einen neuen Coronavirus-Fall. Es handele sich um einen Mann aus Mittelfranken, der in Deutschland Kontakt mit einem infizierten Italiener hatte, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Donnerstagabend mit. Der Italiener sei erst nach seiner Rückkehr nach Italien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Die Infektion des Mittelfranken wurde nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Abend bestätigt, wie ein Ministeriumssprecher weiter erklärte. Das zuständige Gesundheitsamt habe begonnen, Kontaktpersonen des Mannes zu ermitteln. Einzelheiten sollen am Freitag mitgeteilt werden.

Donnerstag, 27. Februar: Frau in Schweden nach Deutschland-Reise positiv auf Virus getestet

Nach einem Aufenthalt in Deutschland ist eine Frau in Schweden positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Sie habe sich in Deutschland mit dem Virus angesteckt, teilte die schwedische Gesundheitsbehörde am Donnerstagabend mit. Die Frau befindet sich nach Angaben der schwedischen Behörden nun in einem Krankenhaus in Uppsala 70 Kilometer nördlich von Stockholm.

Insgesamt wurden am Donnerstag fünf neue Coronavirus-Fälle in Schweden nachgewiesen, darunter eine Person in Stockholm, die sich während einer Reise in den Iran mit dem Virus angesteckt hat. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in dem skandinavischen EU-Land stieg damit auf sieben. Beim Nachbarn in Norwegen kamen nach dem ersten Fund am Mittwoch am Donnerstagabend drei weitere hinzu.

Donnerstag, 27. Februar: Coronavirus in NRW: 20 Infizierte in NRW bestätigt, Hunderte in Quarantäne

In Nordrhein-Westfalen sind 14 weitere Personen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Kreis Heinsberg und das NRW-Gesundheitsministerium teilten am Donnerstagabend mit, dass sich die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Kreis Heinsberg auf 20 erhöht habe.

Rund 400 stehen unter häuslicher Quarantäne. Darunter sind 300 Menschen, die am 15. Februar in Gangelt im Kreis Heinsberg eine Karnevalssitzung besucht haben.

Auch ein Mitarbeiter von DuMont wurde am Donnerstag aufgrund grippeähnlicher Symptome und jüngster Reiseaktivitäten zunächst als Verdachtsfall eingestuft. Als Vorsichtsmaßnahme hat das Unternehmen entschieden, dass die direkten Kolleginnen und Kollegen der Abteilung vorläufig im Homeoffice arbeiten. Am späten Donnerstagabend gab es Entwarnung, der Verdachtsfall erhärtete sich nicht.

Donnerstag, 27. Februar: Vier weitere Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg haben sich vier weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstagabend in Stuttgart mit. Damit stieg die Zahl der bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen in dem Bundesland auf acht. Bei drei der neuen Fälle handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beziehungsweise der Stadt Freiburg. Sie hatten an einem Business-Meeting in München teilgenommen und gehören laut Robert Koch-Institut zu 13 Kontaktpersonen eines italienischen Teilnehmers, der in Italien positiv getestet worden war. Die drei Patienten sind in einer Klinik.

Donnsterstag, 27. Februar: Urlauber in Quarantäne-Hotel auf Teneriffa fordern Evakuierung

Die Lage in dem wegen Coronavirus-Fällen unter Quarantäne gestellten Hotel auf Teneriffa hat sich zugespitzt. „Die Situation hier vor Ort stellt sich aufgrund der Versorgungssituation und der hygienischen Verhältnisse dramatisch dar“, hieß es am Donnerstag in einer an Bundesaußenminister Heiko Maas gerichteten Petition deutscher Urlauber, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Die spanischen Behörden seien wegen der begrenzten medizinischen Möglichkeiten auf der Kanareninsel offenbar überfordert. „Wegen des mangelhaften Infektionsschutzes, der hier leider festzustellen ist, wäre eine sofortige Evakuierung nach Deutschland erforderlich“, hieß es in dem Schreiben.

Grund für die Isolierung des Hotels war am Dienstag ein positiver Test auf den Covid-19-Erreger bei einem Touristen aus Norditalien. Neben seiner Frau wurden später auch zwei weitere Italiener aus seiner Reisegruppe positiv getestet. Sie werden im Krankenhaus behandelt.

Donnerstag, 27. Februar: Irans Vizepräsidentin an Covid-19 erkrankt, Fußballerin gestorben

Die iranische Vizepräsidentin Massumeh Ebtekar ist positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag ist die 59-Jährige derzeit unter ärztlicher Aufsicht zuhause. Alle Mitglieder ihres Teams in der Abteilung für Frauen- und Familienrechte im Präsidialamt müssen nun ebenfalls getestet werden. Schon am Dienstag war das Coronavirus Sars-CoV-2 bei Iradsch Harirtschi, dem stellvertretenden Gesundheitsminister und Coronavirus-Beauftragten im Land, nachgewiesen worden.

Zudem starb laut einem Bericht des Nachrichtenportals Rokna eine iranische Fußballspielerin an der Lungenkrankheit Covid-19. Die 23-jährige Elham Scheichi, die auch in der Nationalmannschaft gespielt hatte, war schon letzte Woche erkrankt und starb dem Bericht zufolge am Mittwoch in der Stadt Ghom.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der Covid-19-Toten im Iran bis Donnerstag auf 26. Insgesamt 245 Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes seien positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden.

Donnerstag, 27. Februar: Coronavirus auch in Wien angekommen

Das neuartige Coronavirus ist auch in Wien angekommen. Am Donnerstag wurden die ersten drei Erkrankungen in der österreichischen Hauptstadt bestätigt, zudem standen noch die Testergebnisse von zwei Kindern aus. Beim ersten bestätigten Covid-19-Patienten in Wien handelt es sich laut den Behörden um einen 72-Jährigen, der bereits seit zehn Tagen mit Grippesymptomen im Krankenhaus lag. Auf das neue Coronavirus wurde er laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) routinemäßig getestet. Er sei „schwer erkrankt“ und werde künstlich beatmet, teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit. Im Ausland sei der Mann nicht gewesen.

Am Abend wurden dann die Covid-19-Erkrankungen eines Ehepaars bestätigt, das mit seinen beiden Kindern im Urlaub in Norditalien gewesen sein soll. Die Kinder zeigten ebenfalls Krankheitssymptome, die Testergebnisse stünden aber noch aus, teilte der KAV der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Alle vier Familienmitglieder hätten leichte Symptome. Insgesamt wurden damit in Österreich seit dem Ausbruch des neuartigen Virus fünf bestätigte Fälle gemeldet.

Donnerstag, 27. Februar: Letzter Coronavirus-Patient in Bayern aus Klinik entlassen

Der letzte Coronavirus-Patient in Bayern ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Einzelheiten zu der Person teilte das Gesundheitsministerium in München am Donnerstag wegen des Persönlichkeitsschutzes nicht mit. Im Freistaat gab es 14 positiv getestete Covid-19-Patienten. Alle standen im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf. Dort war im Januar eine Mitarbeiterin aus China zu Besuch, die das Virus in sich trug. Kollegen und teils deren Angehörige infizierten sich. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gab es in Bayern bis Donnerstagnachmittag keine weiteren Fälle.

Donnerstag, 27. Februar: Seehofer spricht sich für Absage der Tourismusmesse ITB in Berlin aus

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für eine Absage der Internationalen Tourismusmesse (ITB) in Berlin ausgesprochen. „Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie nicht durchführen sollte“, sagte Seehofer am Donnerstag der „Wirtschaftswoche“. Das Risiko bei einer solch großen Tourismusmesse mit Vertretern auch aus betroffenen Regionen und mit erwarteten 150.000 Besuchern sei nicht kalkulierbar. Eine feste Empfehlung werde allerdings am Freitag der neue Krisenstab der Bundesregierung zum Corona-Virus erarbeiten, kündigte Seehofer an. Die Absage einer solchen Großveranstaltung sei bedingt „durch höhere Gewalt. Das ist dann wie ein Orkan oder wie eine Krankheit“, sagte Seehofer dem Blatt. Die endgültige Entscheidung liege beim Land Berlin. Die ITB soll kommende Woche am Mittwoch beginnen und bis Sonntag dauern. Zahlreiche Aussteller hätten ihre Teilnahme abgesagt, berichtete das Portal „BizTravel“.

Donnerstag, 27. Februar: Bereits 230 Messen wegen Cornavirus abgesagt

Die Furcht vor dem neuartigen Coronavirus lähmt zunehmend das weltweite Messegeschäft. Laut einer Datensammlung der Frankfurter m+a Messemedien sind rund um den Globus bereits 230 Messeveranstaltungen abgesagt oder zumindest verschoben worden. Darunter sind 50 Veranstaltungen in Europa mit dem Schwerpunkt Italien. In Deutschland wurden bislang drei Messen in Berlin, Frankfurt und Köln auf spätere Termine verlegt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien unabsehbar, erklärte am Donnerstag die Chefredakteurin der Fachzeitschrift „m+a report“, Christiane Appel, in Frankfurt. Die Liste soll laufend aktualisiert werden.

Donnerstag, 27. Februar: Infizierter Klinikarzt in Mönchengladbach hatte Kontakt zu zwölf Patienten

Der mit dem Coronavirus infizierter Klinikarzt hatte an seinem Arbeitsplatz in Mönchengladbach nach seiner Ansteckung Kontakt zu zwölf Patienten. Wie viele Mitarbeiter mit ihm Kontakt hatten, werde derzeit noch ermittelt, sagte ein Kliniksprecher am Donnerstag auf Anfrage. Sie würden dann auf das Virus getestet und unter häusliche Quarantäne gestellt.

Der Arzt habe sich in seinem Heimatort Gangelt im Kreis Heinsberg am 15. Februar bei einer Karnevalsveranstaltung angesteckt. Seither habe er in der Klinik nur einen Tag gearbeitet. Ein Sprecher des Kreises Heinsberg sagte, alle 300 Teilnehmer der Karnevalssitzung vom 15. Februar seien bis einschließlich Samstag in Quarantäne.

Donnerstag, 27. Februar: Infizierte aus Heinsberg sehen sich Shitstorm ausgesetzt

Der Bürgermeister der Gemeinde Gangelt, in der das erkrankte Ehepaar lebt, spricht von Anfeindungen gegen den 47-Jährigen und seine Frau. Bernhard Tholen berichtet der „Aachener Zeitung“, die Situation für die Familie sei „unheimlich belastend“. Es gebe sogar einen regelrechten Shitstorm, so Tholen. Dabei seien die beiden Bürger seiner Gemeinde auch nur Opfer. Auch der Heinsberger Landrat Stephan Pusch nimmt die Patienten in Schutz. Sie hätten von ihrer Infektion nichts geahnt und daher auch noch eine Karnevalsveranstaltung im Ort besucht. Jeder andere hätte genauso gehandelt, sagte Pusch in einer Videobotschaft bei Facebook.

Der 47-Jährige und seine Frau werden derzeit in der Düsseldorfer Uniklinik behandelt. Wo sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist immer noch unklar. Die Behörden suchen derzeit nach allen 300 Besuchern der Karnevalsveranstaltung in Gangelt, die das Paar besucht hatte.

Donnerstag, 27. Februar: Bund will 50 Millionen Euro zusätzlich an WHO zahlen

Zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus will die Bundesregierung bis zu 50 Millionen Euro zusätzlich an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zahlen. Darüber informierte das Finanzministerium nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag den Haushaltsausschuss des Bundestags.

Zusätzliche Maßnahmen zur Stützung und Ertüchtigung von Gesundheitssystemen seien dringend erforderlich, vor allem in weniger entwickelten Ländern. Würden jetzt keine umfassenden Maßnahmen ergriffen, könne sich der Erreger weit verbreiten, die globale öffentliche Gesundheit gefährden und das öffentliche Leben beeinträchtigen.

Die WHO rechnet laut Finanzministerium mit einem Bedarf von 675 Millionen Dollar bis Ende April. Bisher sei nur ein Bruchteil davon durch die internationale Gemeinschaft zur Verfügung gestellt worden.

Donnerstag, 27. Februar: Leipziger Buchmesse soll stattfinden

Die Ausbreitung des Coronavirus in Europa hat derzeit keine Auswirkungen auf die Leipziger Buchmesse, die in zwei Wochen beginnen soll. Die Leipziger Messe teilte in einem Sicherheitshinweis im Internet mit, dass alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden. Aktuell bestünden keine Einschränkungen. Die Messe stehe in ständigem Austausch mit den zuständigen Behörden und verfolge die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO, des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Auswärtigen Amtes. Sollte sich am Stand etwas ändern, werde darüber informiert, hieß es.

Donnerstag, 27. Februar: Japan schließt alle Schulen

Japan will im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 alle Schulen schließen. Die Maßnahme trete am Montag in Kraft und umfasse alle Grundschulen, Mittelstufen und Gymnasien, sagte Premier Shinzo Abe. Die Schließung soll demnach bis zum Beginn der zehntägigen Frühlingsferien Ende März gelten. Abe betonte, die kommenden beiden Wochen seien entscheidend für den Kampf gegen das Virus. Japan hat bisher acht Todesfälle gemeldet, die in Verbindung mit dem Virus stehen. Mehr als 900 Menschen infizierten sich.

Donnerstag, 27. Februar: Ansteckung durch Oberflächen unwahrscheinlich

Eine Ansteckung mit dem Coronavirus über Oberflächen gilt weiter als unwahrscheinlich. Das gilt für Lebensmittel ebenso wie für Spielzeug oder andere Waren. Obst aus Norditalien zum Beispiel könne daher weiter ohne Bedenken gekauft und verzehrt werden, sagte Prof. Lars Schaade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag (27. Februar) in Berlin.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass der Erreger Sars-CoV-2 auf Oberflächen mehrere Tage lang überleben kann. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist bisher aber kein Fall einer Übertragung über unbelebte Oberflächen dokumentiert.

Donnerstag, 27. Februar: Neuartiges Coronavirus tödlicher als Grippe

Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neuartige Coronavirus laut Robert Koch-Institut (RKI) tödlicher als die Grippe. Wie viel höher die Sterberate ausfalle, werde man nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte Institutspräsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. Wieler sprach von einer schweren Krankheitsform. 15 von 100 Infizierten erkrankten schwer, das sei viel. Nach bisherigen Zahlen stürben ein bis zwei Prozent der Infizierten. Die Sterblichkeitsrate bei Grippe liegt die Sterberate unter ein Prozent.

Auch da Therapeutika und ein Impfstoff fehlten, mache es Sinn, alle Möglichkeiten der Eindämmung auszuschöpfen. Wieler betonte jedoch, dass es keinen Anlass gebe, hierzulande eine Abriegelung von Städten wie etwa in Italien zu erwarten.

Donnerstag, 27. Februar: RKI rät zum Händewaschen

Trotz der steigenden Zahl von Coronavirusinfektionen sieht der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, Deutschland dem Erreger „nicht schutzlos“ ausgeliefert. Alle könnten selbst etwas dafür tun, angefangen von „banalen Dingen“ wie Händewaschen bis hin zum Meiden von Großveranstaltungen oder dem öffentlichen Verkehr bei Infektionen, sagte Wieler.

Ziel sei nach wie vor, die Ausbreitung des Virus „so gut wie möglich zu verhindern“. „Es ist aber natürlich nicht auszuschließen, dass sich das Virus weiter verbreitet“, betonte Wieler und fügte hinzu: „Wir müssen Zeit gewinnen.

Donnerstag, 27. Februar: Gerichte im Kreis Heinsberg stellen Publikumsverkehr ein

Die Amtsgerichte Erkelenz, Geilenkirchen und Heinsberg stellen wegen des Coronavirus bis nächsten Montag den Publikumsverkehr ein. Nach Angaben des Landgerichts Mönchengladbach von Mittwoch finden auch keine Sitzungen statt.

Donnerstag, 27. Februar: Frau zum zweiten Mal positiv auf Coronavirus getestet

In Japan ist eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wie das japanische Gesundheitsministerium auf seiner Webseite bekanntgab, handelt es sich um eine Frau in ihren 40ern aus der Präfektur Osaka. Sie sei am 29. Januar positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Daraufhin habe sich ihr Zustand verbessert, weswegen sie am 1. Februar aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Am 3. Februar sei sie bei einer erneuten Untersuchung negativ getestet worden. Später habe sie zu Hause jedoch Symptome wie Husten, Halsschmerzen und Schmerzen in der Brust gezeigt. Am 26. Februar sei sie dann bei einem erneuten Test wieder positiv getestet worden, hieß es.

Es handelt sich bei dem Fall laut japanischen Medien um den ersten in Japan, bei dem ein Patient nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ein zweites Mal positiv auf Coronavirus getestet wurde. Der Fall ist ein Hinweis darauf, dass einmal infizierte Menschen danach nicht zwingend immun gegen eine erneute Erkrankung sind.

Donnerstag, 27. Februar: Verdacht in Oberberg, Leverkusen und Rhein-Sieg bestätigt sich nicht

Nachdem am Mittwoch zwei Personen aus dem Oberbergischen, eine Frau im Rhein-Sieg-Kreis und eine Chempark-Mitarbeiterin in Leverkusen in Quarantäne genommen wurden, konnte jetzt Entwarnung in allen Fällen geben werden. Die virologischen Untersuchungen ergaben keine Infektionen. Es wird aber weiterhin auf die besonderen Vorsichtsmaßnahmen des Gesundheitsamtes zur Grippewelle hingewiesen.

Donnerstag, 27. Februar: Insgesamt 27 nachgewiesene Corona-Fälle in Deutschland

Seit Ausbruch des Coronavirus wurden in Deutschland 26 Infektionen nachgewiesen. 15 der Patienten sind mittlerweile wieder gesund. (Stand 27. Februar, 9 Uhr). Die Fälle:

14 Infektionen in Bayern (13 genesen, 1 weiterhin in Behandlung)

2 Infektionen in Frankfurt (China-Rückkehrer, beide genesen)

4 Infektionen in Baden-Württemberg

6 Infektionen in NRW (1 aus Köln/Behandlung in Rheinland-Pfalz, 1 in Mönchengladbach, 4 Heinsberg)

Donnerstag, 27. Februar: Suche nach Gästen der Karnevalssitzung in Gangelt

Die Behörden in Nordrhein-Westfalen suchen mit größeren Aktionen nach möglichen weiteren Infizierten. In Gangelt im Kreis Heinsberg sind die rund 300 Besucher einer Karnevalsveranstaltung, die im Ortsteil Langbroich stattfand, aufgerufen, sich bei den Behörden zu melden. Alle Besucher und ihre Familien müssten für 14 Tage in häusliche Quarantäne gehen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium in der Nacht zum Donnerstag mit. In Mönchengladbach läuft am Krankenhaus Maria Hilf die Suche nach Menschen, die Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Arzt hatten.

Alle bislang bekannten Infizierten hatten nach Erkenntnissen der Behörden Kontakt mit einem Ehepaar aus Gangelt, das im Moment an der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird.

Donnerstag, 27. Februar: Trump sieht USA auf Coronavirus vorbereitet

Nach Warnungen der US-Gesundheitsbehörde CDC vor einer Ausbreitung des Coronavirus auch in den USA hat Präsident Donald Trump vor einer Panik gewarnt. Das Risiko für Amerikaner sei weiterhin „sehr gering“, betonte Trump bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend im Weißen Haus. Er denke nicht, dass eine Ausbreitung in den USA unvermeidlich sei. Der Präsident betonte zugleich: „Was immer auch passiert, wir sind vollständig vorbereitet.“ Trump kündigte an, Vizepräsident Mike Pence werde in der US-Regierung den Kampf gegen das Virus leiten. Trump schloss weitere Reiseeinschränkungen wegen des Virus nicht aus. Derzeit dürfen Ausländer, die in den vergangenen 14 Tagen in China waren, nicht in die USA einreisen.

Trump wies Kritik der oppositionellen Demokraten an seiner Reaktion auf das Virus zurück. Trump hatte am Dienstag gesagt, das Virus sei in den USA „sehr unter Kontrolle“. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sagte dazu a: „Ich denke nicht, dass der Präsident weiß, wovon er spricht. Wieder einmal.“ Trump nannte Pelosi am Mittwoch „inkompetent“. Er fügte hinzu: „Sie sollte sagen, wir arbeiten zusammen, weil wir ein potenziell großes Problem haben. Und vielleicht wird es nur ein sehr kleines Problem sein.“ Pelosi versuche, Panik zu verbreiten. „Und es gibt keinen Grund, panisch zu sein.“ (dpa, afp, sid, red)