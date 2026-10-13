„Breaking Bad“-Star RJ Mitte im Alter von 34 Jahren gestorben

Der US-amerikanische Schauspieler RJ Mitte ist tot. Wie unter anderem das Branchenmagazin „Deadline“ berichtet, starb der 34-Jährige am Montag in Brownsville im US-Bundesstaat Texas. Sein Sprecher bestätigte seinen Tod.

Einem breiten Publikum wurde RJ Mitte durch seine Rolle als Walter „Flynn“ White Jr. in der preisgekrönten Serie „Breaking Bad“ bekannt. Er spielte dort über alle fünf Staffeln hinweg den Sohn des Hauptcharakters Walter White (Bryan Cranston).

In einem Statement würdigte sein Team den 34-Jährigen: „Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod des geliebten Schauspielers, Philanthropen und leidenschaftlichen Kämpfers für die Rechte von Menschen mit Behinderung RJ Mitte bekannt.“ Man bitte darum, die Privatsphäre seiner Familie und seiner Angehörigen zu respektieren. Vor rund einem Jahr hatte RJ Mitte die Verlobung mit seiner Freundin Kennedy Suarez öffentlich gemacht.

RJ Mitte setzte sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein

Was zum Tod des Schauspielers führte, ist bislang nicht bekannt. Das Magazin „People“ berichtet mit Verweis auf die Polizei von Brownsville, dass gegen 12.50 Uhr ein Notruf einging. Einsatzkräfte fuhren daraufhin zu Mittes Wohnhaus und fanden ihn dort leblos vor. Die Ermittlungen zur Todesursache und zu den näheren Umständen dauern an.

Zwischen RJ Mitte und seiner Serienfigur in „Breaking Bad“ bestand eine besondere Gemeinsamkeit: Beide lebten mit Zerebralparese, einer neurologischen Erkrankung, die unter anderem die Bewegungsfähigkeit beeinträchtigen kann. RJ Mitte nutzte seine Bekanntheit, um auf die Lebensrealität von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen.

Er fungierte als Botschafter für United Cerebral Palsy und Shriners Children's. Darüber hinaus übernahm er den Vorsitz der Mitte Foundation, die gemeinnützige Vorhaben und Initiativen in verschiedenen Gemeinschaften fördert. (tsch)