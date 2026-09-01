„Darum beneide ich sie“Laura Wontorra spricht nach DAZN-Abschied über ihre Nachfolgerin

Erst vor etwas mehr als zwei Wochen ist bekannt geworden, dass Laura Wontorra DAZN den Rücken kehrt. Jetzt hat sich die RTL-Moderatorin zu ihrer Nachfolgerin geäußert, die der Streamingdienst am Montag vorgestellt hat. Für Valentina Maceri hatte die Sportjournalistin nur lobende Worte übrig.

Valentina Maceri ist die neue Bundesliga-Moderatorin bei DAZN. (Bild: 2026 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2026 Getty Images/Andreas Rentz

„Besser hätte DAZN die Wahl nicht treffen können. Ich habe mich total gefreut, als ich das gehört habe“, sagte Laura Wontorra gegenüber „Bild“ über die neue Bundesliga-Moderatorin, die bereits am kommenden Wochenende ihren ersten Einsatz hat. Der Streamingdienst hätte „alles richtig gemacht“, so Laura Wontorra, die Valentina Maceri als echte Fußball-Expertin bezeichnete und ergänzte: „Dazu spricht sie so viele Sprachen, was im internationalen Fußball enorm hilft, um alle Interviews führen zu können. Darum beneide ich sie.“

Valentina Maceri wuchs bilingual mit Deutsch und Italienisch als Muttersprache auf und spricht laut eigenen Angaben auch Englisch, Französisch und Spanisch. Bereits 2023 hatte sie für DAZN eine Highlightshow zur Champions League moderiert. „Ich bin stolz, dafür zu DAZN zurückzukehren, und freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagte sie selbst über ihren neuen Job. Den Segen ihrer Vorgängerin hat sie jedenfalls. Laura Wontorra lobte weiter: „Sie macht das klasse, ist eine tolle Powerfrau und sieht super aus. Sie bringt alles mit.“ (tsch)