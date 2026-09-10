Laura Wontorra erhält Deutschen Fernsehpreis - und wendet sich in Rede an junge Mädchen

Am Mittwochabend, 9. September, wurde der Deutsche Fernsehpreis 2026 verliehen. Als erste Preisträgerin durfte sich am Abend Moderatorin Laura Wontorra freuen. Die 37-Jährige erhielt für ihre Moderation von „Deutschland sucht den Superstar“ den Preis in der Kategorie „Beste Moderatorin Einzelleistung Unterhaltung“.

Vor der Verkündung hakte die Moderatorin des Abends, Barbara Schöneberger, bei Wontorra nach: „Was macht die Liebe - zum Job?“ Wontorra erwiderte lachend: „Die Liebe zum Job ist nach wie vor da und dieses Jahr fühlt sich alles so an, als würde ein bisschen was zurückkommen.“ Sie betonte weiter: „Es fühlt sich sehr, sehr gut an, ich habe noch nicht genug. Es darf so weitergehen.“

Wenige Minuten später durfte sich Wontorra dann freuen: In Kutten, die an die typischen Outfits der RTL-Show „Die Verräter“ angelehnt waren, verkündeten Schauspielerin Anette Frier und Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach Laura Wontorra als Siegerin der Kategorie. Damit setzte sich die Moderatorin gegen das Format „Kurzstrecke“ von Pierre M. Krause sowie gegen die Tänzerinnen und Tänzer im Finale von „Let's Dance“ durch.

Laura Wontorra bedankt sich in Rede bei Vater Jörg Wontorra

Laura Wontorra ist neben ihrer Moderation bei „Deutschland sucht den Superstar“ auch für Formate wie „Grill den Henssler“ und zuletzt der „Jetski Star WM“ von Stefan Raab bekannt. In ihrer Rede bedankte sich die 37-Jährige bei ihrem Team und allen Wegbegleitern - und ihrer Familie. „Ich habe das Showgame von beiden Seiten bekommen. Papa, du alte Legende, danke!“, freute sich die Tochter von Moderator Jörg Wontorra. Auch ihrer Mutter und ihrem Bruder sprach Wontorra ihren Dank aus.

An den Sender RTL gerichtet scherzte sie: „Ihr habt mich beim kleinen Italiener in Junkersdorf gesehen und habt gesagt, die schicken wir auf die Showbühne, das probieren wir mal aus.“ Ihre Rede nutze Wontorra jedoch auch, um Nachwuchstalenten und vor allem jungen Mädchen Mut zuzusprechen. An alle „kleinen Mädels da draußen“ gewandt betonte sie: „Ihr seid nicht zu laut, nicht zu leise, nicht zu klein, nicht zu groß, nicht zu dick, nicht zu dünn.“ Weiter versicherte sie: „Glaubt an euch, setzt euch durch und macht einfach euer Ding. Dann geht's auch mit den Träumen, und dann kann man nach den Sternen greifen.“

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